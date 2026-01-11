English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबईतला मराठी माणूस मुंबईच्या बाहेर का गेला? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं उत्तरं, म्हणाले मराठी माणसाच्या जीवावर...

मुंबईतला मराठी माणूस मुंबईच्या बाहेर का गेला? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं उत्तरं, म्हणाले " मराठी माणसाच्या जीवावर..."

Exclusive CM Devendra Fadnavis: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात प्रश्नांची उत्तर देत मुंबईतला मराठी माणूस मुंबईच्या बाहेर कसा आणि का गेला? यावर रोखठोकपणे उत्तर दिलं. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 11, 2026, 01:05 PM IST
मुंबईतला मराठी माणूस मुंबईच्या बाहेर का गेला? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं उत्तरं, म्हणाले " मराठी माणसाच्या जीवावर..."

Why did the Marathi people is out from Mumbai: आज, 11 जानेवारी रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवली. यामध्ये त्यानो सडेतोड मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी राजकीय ते सामाजिक सगळ्याच मुद्द्यांवर चर्चा केली. 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना फडणवीस यांनी मराठी माणसाला मुंबई का सोडावी लागली? तो मुंबईच्या बाहेर का आणि कसा गेला? यावर स्पष्टपणे आपलं मत मांडलं...

मराठी अस्मितेवर, मराठी माणसावर कमलेश सुतार यांनी प्रश्न विचारल्यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मीच तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो की, आम्ही कुठून आलोय? महाराष्ट्रातील आहोत आणि मराठी आहोत ना. मी मराठी आहे अमीत साठम मराठी आहेत. आशिष शेलार मराठीत आहेत. रवींद्र चव्हाण मराठी आहे. बावनकुळे मराठी आहेत . आम्ही कुठून बाहेरून आलोय आमचा पक्ष मराठीच आहे. मराठी अस्मितेकडून लढणारे आम्ही देखील आहोत. शेवटी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा हा मोदीजींनी दिला. सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला काय अधिकार आहे मराठी माणसाबद्दल बोलायचा."

हे ही वाचा: 'मराठी माणसाच्या अस्मितेची नाही तर...'; अस्मितेच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्र्यांचा ठाकरे बंधूंना सणसणीत टोला

 

मुंबईतला मराठी माणूस मुंबईच्या बाहेर का गेला?

पुढे ते म्हणाले, "एकच गोष्ट सांगा तुम्ही 25 वर्ष राज्य केलं. मुंबईतला मराठी माणूस मुंबईच्या बाहेर का गेला? का त्याला वसई विरारच्या बाहेर जावं लागलं. त्याच वेळी ज्या क्षणी आम्हाला राज्य मिळालं.  एतजे वर्ष बीडीडी मध्ये तुम्ही राजकारण केलं बीडीडी चाळी हा बिल्डर की तो बिल्डर.. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय घेतला बीडीडी चाळ ही म्हाडा डेव्हलप करेल. त्याचे आराखडे तयार केले. टेंडर काढलं वर्कऑर्डर दिला. काम सुरु केलं. बांधकाम सुरु करून फिनिशही केलं. बीडीडी चाळीमध्ये 80 हजार मराठी माणसाला 120 फुटात राहणाऱ्या माणसाला त्या ठिकाणी घर देणारे आम्ही आहोत. अभ्युदय नगर असेल त्या ठिकाणी घर देणारे आम्ही आहोत. सह्याद्री असेल ज्या ठिकाणी आमचे कष्टकरी सगळे बांधव तिकडे राहतात त्यांच्याकरता रिडेव्हलोपमेंट आम्ही केली."

हे ही वाचा: शिंदेंना लागलीये जुन्या बॉसची 'ही' सवय! ठाकरेंचा संदर्भ देत फडणवीसांचा सणसणीत टोला; 'मी सांगितलं ना प्रत्येक..'

 

पत्रा चाळीबद्दल काय म्हणाले मुख्यमंत्री? 

पत्रा चाळीबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले " पत्रा चाळ ते तर कलासिक उदाहरण आहे. पत्रा चाळ जिथून शिवसैनिक निघाले. त्या पत्रा चाळीच्या रिडेव्हलोपमेंटमध्ये  ज्यांनी भष्ट्राचार केला. पत्रा चाळीतील सामान्य माणसाला राष्ट्रावर आणलं. त्याला रस्त्यावर राहण्याची वेळ आणली. आम्ही पत्रा चाळीचा प्रश्नही सोडवला, मराठी माणसाला त्यांच्या हक्काचं घरची दिलं. यांनी दाखवावं ना, अरे मला सांगा गिरणी कामगार देशोधडीला लागला. इतके तुम्ही सांगता ना 90 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. तुम्ही गेलात तेव्हा 70 हजार होते आता 92 हजार झालेत. तुम्ही सांगता या ठेवी आहेत. काय करायच्या या ठेवी? चाटायच्या आहेत? त्यातले तीन-चार हजार माझ्या गिरणी कामगारांसाठी खर्च केले तर तुमच्या गिरणी कामगाराला याच मुंबईमध्ये घर मिळालं असतं. ते तुम्ही केलं नाही. मराठी माणसाबद्दल यांनी (ठाकरे बंधूनी) बोलूच नये. मराठी माणसाच्या जीवावर केवळ राजकारण केलं. आजही त्यांना राजकारणच करायचं आहे."

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उदाहरणासोबत मुंबईमधील मराठी माणूस मुंबईच्या बाहेर का गेला? याबद्दल सविस्तरपणे सांगितलं. 

 

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

