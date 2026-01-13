Exclusive: लाडकी बहीण योजना कशी सुरु झाली? 'टू द पॉइंट'मध्ये एकनाथ शिंदेंनी सांगितली स्टोरी

Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana: नगरपालिका निवडणुकांना अवघे काही दिवस उरले आहेत. महापालिका निवडणुक १५ जानेवारीला होणार आहे. दरम्यान आज १३ जानेवारीला प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. महायुतीने लाडकी बहीण योजना आणली. त्याचा खरच फायदा होईल महायुतीला होईल का? याकडे सगळ्यांकडे लक्ष लागले आहे. अशातच झी 24 तासच्या 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थिती दर्शवली. यावेळी बोलत असतांना त्यांनी लाडकी बहीण योजना कशी सुरु झाली? का सुरु करण्यात आली याबद्दल सांगितले... याशिवाय ते राज ठाकरेंवर थेट टीका का करत नाहीत किंवा बोलत का नाहीत? याबद्दल स्पष्टपणे बोलले.
लाडकी बहीण योजनेबद्दल बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, " प्रत्येकाची विचारधारा आहे. पॉलिसी आहे. आम्ही बाळासाहेबांचा विचार घेऊन चालत आहोत. आम्ही सत्ता, खुर्ची, बार्गेनिंग या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत याकडे आमचं लक्ष नाहीये. फोकस आपला काम आहे. फोकस आपला डेव्हलोपमेंट! मला काय मिळालं या पेक्षा काय देणार (जनतेला) आहोत. त्यांच्या जीवनात काय बदल होणार आहे याकडे लक्ष आहे. लाडकी बहीण योजना कशी आली? मी गरिबी पहिली आहे. माझ्या आईची, पत्नीची घर चालवण्याची काट कसर पहिली आहे. ते दिवस मला आठवतात. म्हणून मग मी मुख्यमंत्री झाल्यावर ठरवलं आपण काही ना काही करायचं आणि मग लाडकी बहीण सुरु आम्ही केली. " यावर कमलेश सुतारांनी प्रश्न विचारला की, " राज ठाकरे म्हणतात की, लाडकी बहीण ही फसवणूक आहे. जे पैसे तुम्हाला आज देतील ते उद्या तुमच्याकडूनच वसूल करतील असं राज ठाकरे माझाशी बोलताना म्हणाले." यावर उपमुख्यमंत्री मिश्कीलपणे हसत म्हणाले, " ठीक्ये त्यांचं मत असेल."
कमलेश सुतार म्हणाले की राज ठाकरेंविषयी तुम्ही थेट बोलत नाही किंवा टीका करत नाही. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, " का करू मी टीका? टीका केली म्हणजे मोठा होतो का माणूस? माझा स्वभाव आधीपासूनच असा नाहीये. माझ्यावर जेव्हा टोकाची टीका करतो, मला जेव्हा कोणी डिवचयच काम करत तेव्हा मला मग उत्तर द्यावं लागतं. माझ्याकडे भरपूर उत्तर असतं. समोरचे जसे बोलतात तसं मलाही बोलता येत. पण मी कुठल्या लेव्हलवर बोलायचं हे मला माहितेय. मी टीका करत राहिलो असतो, या सगळ्या गोष्टी करत बसलो असतो तर कसं?. मी मुख्यमंत्री झालो पण मी कोणाविषयो द्वेष मनात ठेवलं नाही."