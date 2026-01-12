English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ठाकरेंना फडणवीसांकडून माफीची अपेक्षा! अजित पवार म्हणाले, 'काहींनी ठरवलं की आरोपच करायचे तर...'

Ajit Pawar On Uddhav Thackeray Demand To Devendra Fadnavis: शिवतीर्थवरील जाहीर सभेत उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या मागणीवरुन अजित पवारांकडे विचारणा करण्यात आली असता त्यांनी यावर काय म्हटलंय जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 12, 2026, 02:00 PM IST
ठाकरेंना फडणवीसांकडून माफीची अपेक्षा! अजित पवार म्हणाले, 'काहींनी ठरवलं की आरोपच करायचे तर...'
विशेष कार्यक्रमात केलं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

Ajit Pawar On Uddhav Thackeray Demand To Devendra Fadnavis: 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी रविवारी मुंबईतील शिवाजीपार्क येथे झालेल्या सभेदरम्यान केलेल्या विधानावर भाष्य केलं आहे. विशेष म्हणजे अजित पवारांवर झालेल्या 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्या प्रकरणी उद्धव ठाकरेंनी जाहीर सभेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भारतीय जनता पार्टीकडे केलेल्या मागणीवर अजित पवारांनी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले होते?

दादरमधील शिवाजीपार्क येथे झालेल्या उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या संयुक्त सभेदरम्यान भाषणात माजी मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांचा उल्लेख करत भाजपावर निशाणा साधला. "फडणवीसांनी अजित पवारांवर 70 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केला होता, पुरावे दिले होते. आता ते त्यांच्यासोबत सत्तेत आहेत. जर पुरावा नसेल तर माफी मागा अजित पवारांची," असं विधान उद्धव ठाकरेंनी मुंबईच्या सभेत केलं. हेच विधान त्यांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या सभेतही केलं होतं. उद्धव ठाकरेंनी भाजपच्या 'राष्ट्र प्रथम' या घोषणेत बदल करुन 'भ्रष्ट प्रथम' म्हणत टोला लगावला होता. भाजपने राष्ट्र प्रथम सोडून भ्रष्टाचाराला प्राधान्य दिले आहे. अजित पवारांशी युती करून भाजपने आपले वेगळेपण गमावले, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं होतं. 

नक्की वाचा >> 'त्यावेळी मी...', ₹700000000000 च्या सिंचन घोटाळ्यावर अजित पवारांचं भाष्य; 'इतक्या लोकांनी..'

माफी मागावी या मागणीवर अजित पवारांनी काय म्हटलं?

याच टीकेचा संदर्भ देत 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांनी 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात अजित पवारांना प्रश्न विचारला. "काल उद्धव ठाकरे सभेत म्हणाले,  चुकीचे आरोप केले होते. आरोप जर केले होते तर पुरावे द्या. नसेल तर अजित पवारांची माफी मागा जे आरोप केले होते त्याबद्दल," असं म्हणत अजित पवारांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर अजित पवारांनी, "मला त्याबद्दल काहीही म्हणायचं नाही. आपल्या इथल्या लोकांचं असं असतं की ताजं असेल तर चर्चा करतात. शिळं झालं की सोडून देतात. अशा अनेक गोष्टींचे दाखले मी देईन. असे अनेक प्रकारचे आरोप अनेकांवर झाले. अनेक पद्धतीने बदनामी करण्यात आली. तुम्ही या क्षेत्रात उतरता त्यावेळेस हे सगळं होणार हे गृहित धरुन काम केलं पाहिजे. आपण कितीही स्वच्छ कारभार केला आणि काहींनी ठरवलं की आरोपच करायचे तर त्याचा त्रास होतो. काहीही कितीही काहीही केलं तरी देखील त्याचं हू की चू कोणी करत नाही. हे आपल्यालाही माहित आहे. आपल्या अंतर्मनाला विचारा. राज्याच्या निर्मितीपासून आजपासून प्रत्येक कारभार कसा होत चालला आहे," असं उत्तर दिलं. 

जनतेला गृहित धरता का?

फडणवीस म्हणाले, निवडणुकानंतर सगळं सुरळीत होईल. निवडणुकांमध्ये एकमेकांविरोधात लढता. निवडणुका झाल्या की एकत्र बसता आणि राज्याचा कारभार हाकता. तर जनतेला गृहित धरलं जातं असं चित्र तयार होत आहे," असं म्हणत अजित पवारांना प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नावर अजित पवारांनी, "अजिबात नाही. जनतेला गृहित धरुन जो कोणी पुढे जाईल तो त्या क्षेत्रात टीकणारच नाही. जनता जनार्दन सर्वस्व आहे. आपण देशाच्या राजकारणात हे पाहिलं आहे. एक काळ असा होता इंदिराजींना कोणी हलवू शकत नाही असं चित्र होतं. मात्र जयप्रकाश नारायणजींनी असं आंदोलन केलं की कोणाच्या स्वप्नात नसतानाही देखील तिथं सरकार बदललं. अशा खूप घटना आहेत," असं उत्तर दिलं. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026exclusiveDevendra Fadnavislocal body election 2026dcm

इतर बातम्या

T20 वर्ल्ड कपमध्ये मोठा ट्विस्ट! श्रीलंकेत नाही 'या...

स्पोर्ट्स