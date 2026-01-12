English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'त्यावेळी मी...', ₹700000000000 च्या सिंचन घोटाळ्यावर अजित पवारांचं भाष्य; 'इतक्या लोकांनी..'

Ajit Pawar On 70000 Crore Irrigation Scam Allegation: मागील 16 वर्षांहून अधिक काळापासून राज्याच्या राजकारणामध्ये वारंवार डोकं वर काढणाऱ्या सिंचन घोटाळा प्रकरणावर स्वत: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाष्य केलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 12, 2026, 01:22 PM IST
'त्यावेळी मी...', ₹700000000000 च्या सिंचन घोटाळ्यावर अजित पवारांचं भाष्य; 'इतक्या लोकांनी..'
विशेष मुलाखतीमध्ये राऊतांनी केलं भाष्य

Ajit Pawar On 70000 Crore Irrigation Scam Allegation: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळा प्रकरणावरुन भाष्य केलं आहे. पुत्र पार्थ पवार यांच्या नावाने नोंदणी असलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून पुण्यात झालेल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावरुन 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांच्याशी चर्चा करताना सिंचन घोटाळ्याबद्दल भाष्य केलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पार्थ पवार प्रकरणाबद्दल काय म्हणाले अजित पवार?

तुम्ही उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री आहात म्हणून पार्थ पवारांना एक प्रकारचं संरक्षण मिळतं, असं म्हणत जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावरुन प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर अजित पवारांनी, "असं तुम्हाला वाटत असेल तर माझा काही दोष नाही. कुणाला काय वाटवं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे," असं म्हणत थेट उत्तर टाळलं. पुढे, "पुण्यातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून हा मुद्दा वारंवार चर्चेत आणला जातोय, म्हणून प्रश्न विचारला," असं सांगितलं असता अजित पवारांनी, "अजिबात आणला गेला नाही. मी पण सभा घेतो. तुम्ही पण पेपर वाचता. लोकांना हा मुद्दा कळलेला आहे की तिथे हा व्यवहार होऊच शकत नाही. कोणी कोणाला पैसे दिले नाहीत. नुसतं दाखवलं आहे 300 कोटीचं असं केलं, 1800 कोटी, 2000 कोटी असे मोठे मोठे आकडे दाखवले," असं म्हटलं. 

सिंचन घोटाळ्याबद्दल काय म्हणाले?

यावरुनच पुढे बोलताना अजित पवारांनी,  "मागे पण माझ्यावर 70 हजार कोटींचा आरोप 2009 की 2010 ला झाला. त्यावेळी मी माहिती काढली की, 1960 ला राज्याची निर्मिती झाली. तेव्हापासून 2009 पर्यंत म्हणजेच 49 वर्षामध्ये किती पैसे त्या डिपार्टमेंटला देण्यात आले? तर 45 हजार कोटी रुपये दिले गेले होते. सगळे मिळून पगार, इतर खर्च त्यातच पैसा गेला. पण आरोप झाले 70 हजार कोटीचे. पण ठीक आहे, आम्ही सहन केलं. चौकशी झाल्या. आजही वेगवेगळ्या प्रकारच्या चौकशी सुरु आहेत. एसीबी चौकशी करत आहे. सीआयडी चौकशी करत आहे. इतक्या लोकांनी चौकशी केल्या आहेत. तिथे जाऊन पाच-पाच तास जाऊन आम्हाला उत्तरं द्यावी लागली. सगळं सहन केलं आम्ही," असंही म्हटलं. 

आरोप केले त्यांच्यासोबतच सत्तेमध्ये

ज्यांनी आरोप केले त्याच्यासोबत तुम्ही सत्तेत आहात, असं म्हणत अजित पवारांना कमलेश सुतार यांनी प्रश्न विचारला. त्यावर अजित पवारांनी, "जे आहे ते तुम्ही बघताय ना? मी काय करु त्याला?" असा चिडून प्रतिप्रश्न केला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026exclusivelocal body election 2026dcmAjit pawar

इतर बातम्या

भोगीच्या निमित्ताने भाज्यांची रेलचेल! घाऊक बाजरात भरपूर आया...

महाराष्ट्र बातम्या