'ठराविक नेते सोडले तर बाकी...', दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबद्दल काय ठरलेलं? रोहित पवारांनी सगळच सांगितलं

Exclusive Rohit Pawar On Merger of Both NCP: दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणासंदर्भात नेमकं काय ठरलं होतं याबद्दल रोहित पवारांनी 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमामध्ये भाष्य केलं
Exclusive Rohit Pawar On Merger of Both NCP: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमामध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनिकरणासंदर्भात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसोबत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची काय चर्चा झालेली याबद्दलचा खुलासा केला आहे. या विशेष मुलाखतीमध्ये 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांच्या प्रश्नांना उत्तरं देताना कराडच्या प्रितिसंगमावरील भेटीनंतर दोन्ही पक्षांच्या एकत्रिकरणाचा विषय पुढे सरल्याचं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.
अजित पवारांसोबत वैचारिक वाद होता असं सांगताना रोहित पवारांनी, "दादांमध्ये आणि आमच्यामध्ये वैचारिक वाद नक्कीच झाला. दादा आमचे नेते होते. पवार साहेबांना सोडल्यानंतर मी नाराज होतो आणि ते मी बोलून दाखवलं होतं. त्यांचं जे काही कारण असेल ते असेल," असं म्हटलं. कराडमधील भेटीसंदर्भात बोलताना रोहित पवारांनी, "नंतर विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर मी कराडला गेलो होतो. तेव्हा त्यांचा तो डायलॉग समोर आलेला. 'नमस्कार कर मी मोठा आहे.' 'मी तुझ्या मतदारसंघात आलो असतो तर काय झालं असतं? थोडक्यात वाचलास', असं ते तिथे बोलले होते. या संवादानंतर त्यांचं मत होतं की, पक्ष एकत्रित आला पाहिजे. तिथून ती सुरुवात झाली," असं सांगितलं.
दोन्ही राष्ट्रवादींच्या एकत्रिकरणाची चर्चा सुरु झाल्यानंतर आपण आक्रमकपणा कमी केल्याचं रोहित पवार म्हणाले. "तुम्ही पाहिलं असेल की आधी मी खूप आक्रमक होतं. मात्र नंतर चर्चा सुरु झाल्यानंतर तुम्ही पाहिलं असेल की मी माझी आक्रमकता बऱ्यापैकी कमी केली होती. यात बऱ्यापैकी भावनिक भाग होता. माझं लग्न त्यांनी जमवलेलं आहे. मला जिल्हा परिषदेचं तिकीट त्यांनी दिलं. आमदारकीचं तिकीट त्यांनी दिलं. साहेबांना सोडल्यामुळे वैचारिक वाद झाला. नाहीतर मी तसा त्यांच्या फार जवळ होतो," असं रोहित पवारांनी म्हटलं. "कराडच्या प्रितिसंगमावरील भेटीनंतर एकत्रिकरणाचा विचार सुरु झाला. दोन पक्ष एकत्र आले असते तर समानतेने एकत्रिकरण करायचं ठरलं होतं. मुख्य पक्ष राष्ट्रवादी आणि चिन्ह घड्याळ असं ठरलं होतं," असंही रोहित पवार म्हणाले.
"एकत्रिकरणासाठी 22 ते 23 बैठकी झाल्या, सगळ्या बैठकींना मी नव्हतो. पण दादांचं म्हणणं होतं की, मी पक्षाचा प्रमुख आहे. आमदार माझ्यासोबत आहेत. पदाधिकारी ठराविक काही सोडले तर सगळे माझ्यासोबत आहेत. ठराविक नेते सोडले तर बाकी सगळे आपल्याबरोबर येऊ शकतात. ते जे काही ठराविक नेते आहेत त्यात हे दोघे नक्कीच होते. सुनील तटकरे सुरुवातीला काय बोलले, की चर्चा झालीच नाही. नंतर म्हणाले चर्चा झाली. हा गोंधळ अजितदादांच्या त्या रेफ्रन्सनेच असू शकतो. त्यांच्याशी मी बोलतो, चर्चा करतो, असं अजितदादा म्हणाले होते. सुप्रियाताई, जयंत पाटील, अमोल कोल्हे होते आमच्या बैठकीनंतर यांचीही बैठक झाली त्यात सुनील तटकरे होते. नंतर आम्ही बारामतीला गेलो," असं रोहित पवारांनी सांगितलं.