'त्या' ऑडिओ क्लिपमुळे तटकरे, पटेल 'बाहेर', स्वत: अजित पवारांनी ऐकलेली Clip; रोहित म्हणाले, 'सुनेत्रा काकी, पार्थने...'

Exclusive Rohit Pawar About Objectionable Audio Clip: कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमामध्ये एक मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंना पक्षाच्या कार्यकारणीमधून वगण्यासाठी एक वादग्रस्त ऑडिओ क्लिप कारणीभूत असल्याचं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे ही ऑडिओ क्लीप अजित पवारांनी स्वत: ऐकली होती असा दावाही रोहित पवारांनी 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना केला आहे. राष्ट्रवादीमधील गोंधळासंदर्भात बोलताना रोहित पवारांनी उपमुख्यमंत्री आणि त्यांच्या काकी सुनेत्रा पवार तसेच खासदार पार्थ पवारांचा उल्लेख करत मोठा गौप्यस्फोट केला आहे.
"दोन्ही पक्ष एकत्र येणार होते पण दुर्देवाने दादांचा अपघात, घातपात झाल्यानंतर काकींना संधी दिल्या गेल्यानंतर त्या पक्षात मोठ्या प्रमाणात वाद-विवाद, चर्चा सुरु झालेली आहे. जे लोक साहेबांचे, दादांचे झाले नाहीत. ते सुनेत्रा काकींचे, आमदारांचे कसे होती असा प्रश्न आहे. यामुळेच त्या पक्षात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु झाल्याचं आपण बघू शकतो," असं रोहित पवारांनी राष्ट्रवादीतील वादासंदर्भात भाष्य करताना म्हटलं. पुढे बोलताना अजित पवारांनाही प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंना पक्ष ताब्यात घ्यायचा असल्याची कुणकुण लागली होती असा दावा रोहित पवारांनी केला आहे.
"प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंना पक्ष ताब्यात घ्यायचा आहे याची कुणकुण (अजित) दादांनासुद्धा काही प्रमाणात लागली होती. ज्या पद्धतीने त्या पक्षात खर्च केला जात होता. मात्र दादा असल्याने काही गोष्टी नियंत्रणात राहिल्या. नंतर एक कागद, पत्र निवडणूक आयोगाला देण्यात आलं होतं. त्यात सही या दोघांचीच होती. दादा गेल्यानंतर पक्षाचं नियंत्रण ताब्यात घ्यावं यासाठी ते प्रयत्न करत होते. हे सरळ सरळ पेपरवर जाणवलं. त्यानंतर त्यांना काही बोलता आलं नाही," असं रोहित पवार म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबता रोहित पवारांनी पुढे एका ऑडिओ क्लिपबद्दलही भाष्य केलं.
"माझ्यापर्यंत एक माहितीही आली आहे. अशी चर्चा ही आहे आणि याबद्दल मी आता बोलण्याआधी बातम्या ही झाल्या आहेत की, एका कोणत्या व्यक्तीशी बोलत असतान प्रफुल्ल पटेल किंवा सुनील तटकरे यांच्यातील एक नेता दादांबद्दल फार खालच्या स्तराला जाऊन बोलला. हा ऑडिओ मी तरी नाही ऐकला पण ऑडिओ नक्कीच काही लोकांकडे आहे. हा ऑडिओ सुनेत्रा काकी आणि पार्थने नक्कीच ऐकलेला आहे. तो ऑडिओ ऐकल्यानंतर ही नवी यादी जाहीर करण्यात आली आणि त्यामध्ये प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंना त्या ठिकाणी स्थान देण्यात आल्याचं दिसत नाही," असं रोहित पवार म्हणाले.
या ऑडिओ क्लिपमध्ये काय आहे? याबद्दल रोहित पवारांना कमलेश सुतार यांनी विचारलं असता, "ऑडिओ क्लिपमध्ये दादांबद्दल तक्रार केली गेली आहे. दादांबद्दल फार वेगळ्या भाषेत त्या ठिकाणी बोललं गेलं आहे," असं उत्तर दिलं. तसेच, "कधीची ऑडिओ क्लिप आहे?" असा प्रश्न रोहित पवारांना विचारण्यात आला. यावर रोहित पवारांनी, "दादा असतानाची. दादांनी सुद्धा ती ऐकली आहे. दादांना माहिती होतं. दादांनी थेट कोणाबरोबर संभाषण सुरु होतं हे सांगितलं नव्हतं. मी जेव्हा दादांबरोबर फिरायचो. शेवटच्या चार महिन्यांमध्ये दादांनी बऱ्याच काही गोष्टी त्यामध्ये काही लोक अशाप्रकारे वेगळी प्लॅनिंग करुन एक वेगळं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न त्या पक्षात करत होतं, असं दादा अनेकदा म्हणायचे. म्हणूनच त्यांचं मत होतं भावी दृष्टीकोन आणि पुढील राजकारण पाहता दोन्ही पक्ष एकत्र आले तर लोकांसाठी काम करताना फायदा होईल अशी त्यांची भूमिका होती. कुठे ना कुठे काही लोकांवर नक्कीच दादांची नाराजी होती," असंही म्हटलं आहे.
"दोन एवढ्या अनुभवी व्यक्तींना बाहेर ठेवलं असेल तर त्यामागे काही ना काही कारण असेल. कुठे तरी दाखवण्यासाठी भेटले, दबाव तंत्रासाठी भेटले हे त्या दोघांना माहिती. दबावाचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न झाला. राजकारण केलं असेल तर या दोघांनीच केलं असेल. भेट टाळता आली असती. राजकीय फायदा आम्हाला नाही झाली. झाला असेल फायदा तर त्यांनाच झाला असेल. साहेबांच्या बाजूने याबाबतीत कोणतीही राजकीय भूमिका घेण्यात आलेली नाही. भेटीचं दुसरं कोणी राजकारण करत होतं. एकाचा फोटो, व्हिडीओ आला. दुसरे असूनही नसल्यासारखे का वागत आहेत कळत नाही. सुनेत्रा पवारांवर दबाव आणण्यासाठी भेट झाली," असंही रोहित पवार म्हणाले.