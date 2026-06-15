Exclusive : ठाकरेंचे खासदार वेगळा गट स्थापन करणार? 'मातोश्रीच्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंनी काय दिले आदेश, राजाभाऊ वाजेंनी सगळंच सांगितलं

Rajabhau Waje Exclusive : महाराष्ट्राच्या राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर येतेय. महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मोठ्या राजकीय भूकंपाचे संकेत मिळत आहेत. मातोश्रीचा गड पुन्हा एकदा धोक्यात आला असून उद्धव ठाकरेंची शिवसेना दुसऱ्यांदा फुटण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याची चर्चा सुरू झालीय. एकनाथ शिंदेंनी केलेल्या बंडानंतर अवघ्या 4 वर्षांतच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला दुसरा मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
त्यात रविवारी मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांनी खासदारांची बैठक बोलवल्यामुळे या चर्चांना उधाण आलंय. त्यात या बैठकीला काही खासदार अनुपस्थितीत होते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा भूकंप होणार अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अशातच या बैठकीत काय झालं आणि खासदार वेगळा गट स्थापन करणार आहेत का, याबद्दल शिवसेना UBT खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी झी २४ तासला दिलेल्या मुलाखतीत सगळंच सांगून टाकलं.
खासदार राजाभाऊ वाजे म्हणाले की, मातोश्रीवर झालेल्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंनी आम्हाला खासदारांना सांगितलं की, माझ्या तुमच्यावर विश्वास आहे. तेव्हा आम्ही पण त्यांना म्हटलं की, आमच्याही तुमच्यावर आणि पक्षावर विश्वास आहे. या बैठकीला काही खासदार ऑनलाइन होते, तर काही खासदार काही कारणांमुळे येऊ शकले नाही. उद्धव ठाकरेंनीही त्यांना काय अडचणी आहेत, ते जाणून घेतलं.
तसंच उद्धव ठाकरेंच्या कार्यपद्धतीवर खासदार नाराज आहे, अशी राजकारणात चर्चा आहे, यावरही वाजे यांनी सांगितलं की, अशी कुठलीही चर्चा आणि खासदारांमध्ये नाराजी नाही, त्यांनी ही चर्चा फेटाळून लावली आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी असं सांगितलं की, उद्धव ठाकरेंची भेटीची वेळ मागण्यापूर्वीच तेच आम्हाला बोलून आमच्याशी चर्चा करतात. रविवारी झालेल्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंनी शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात चर्चा केली. पावसाला उशिर होतोय ज्यामुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, या विषयांवर चर्चा झाली. नाराज खासदारांसंदर्भात बैठकीत उद्धव ठाकरेंनी कुठलीही चर्चा न केली नाही असं वाजेंनी स्पष्ट सांगितलं.
उद्धव ठाकरेंनी बैठकीत कोणत्याही खासदारांना काहीही सुनवलं नाही, असं वाजे सांगितलं. ते पुढे म्हणाले की, खासदार नाराज असून वेगळा पक्ष स्थापन करणार या सगळ्या चर्चा आजच सुरु झाल्या आहेत. जे होणार आहे ते होणार आहे. सारखं सारखं तेच बोलून आमच्यावरची लोकांची विश्वासहर्ता कमी होतेय असं दिसतंय. जे होणार आहे, त्याबद्दल एवढी चर्चा करण्यात काय अर्थ आहे. या सगळ्यांमुळे लोकांचा राजकीय नेत्यावर, राजकारणावर विश्वास उडत चालला आहे.
दिल्लीला जाण्यासंदर्भात वाजे म्हणाले की,मी व्यापारी कमेंटमध्ये आहे. परवा तीन वाजता ती आहे. त्या बैठकीसाठी दिल्लीला जातोय. मी दिल्लीला जाऊन तिथे वेगळ्या पक्षात जाण्यासाठी बैठक करण्यासाठी जातोय. अशी चर्चा ऐकून आता मी दिल्लीला जायचं की नाही, असा प्रश्न माझ्यासमोर उभा ठाकलाय.
सूत्रांच्या माहितीनुसार ठाकरेंचे तब्बल 5 खासदार वेगळा गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असून यामुळे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत खळबळ उडालीय. संबंधित खासदारांनी जरी हा दावा फेटाळला असला तरी फुटीचे वारे मात्र जोरदार वाहू लागलेत. त्यांची नावंही समोर आलीयेत.
ओमराजे निंबाळकर
धाराशीव
संजय जाधव
परभणी
संजय देशमुख
यवतमाळ-वाशिम
नागेश पाटील आष्टीकर
हिंगोली
भाऊसाहेब वाकचौरे
शिर्डी
यांचा वेगळा गट स्थापन होणार असल्याचं सांगण्यात येतंय. या गटातले एक खासदार भाऊसाहेब वाकचौरेंनी या सगळ्या अफवा असल्याचं भाऊसाहेब वाकचौरेंनी सांगितलंय. हिंगोलीचे खासदार नागेश आष्टीकर पाटील यांनीही वेगळा गट स्थापन करणार नसल्याची ग्वाही झी 24 तासवर दिलीय. विधान परिषद निवडणुकीमुळं उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला उपस्थित राहू शकलो नसल्याचं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलंय.
या सगळ्या घडामोडी घडत असताना संजय राऊतांनी तातडीनं दिल्ली गाठलीय. संजय राऊतांच्या दिल्ली दौ-यामुळं खासदार फुटीच्या चर्चांना आणखी उधाण आलंय. या चर्चांमध्ये शिवसेना नेते कृपाल तुमाने यांनी आणखी मोठा दावा केलाय. शिवसेना UBTचे तब्बल सात खासदार एकनाथ शिंदेंच्या संपर्कात असल्याचं कृपाल तुमानेंनी सांगितलंय.
उद्धव ठाकरेंना अवघ्या चार वर्षांच्या अंतरात दुस-यांदा पक्षफुटीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. खासदारांच्या वेगळ्या गटाची फक्त चर्चा सुरु आहे. खासदारांनीही गुवाहटी गाठण्याआधी उद्धव ठाकरेंनी डॅमेज कंट्रोल करण्याची गरज आहे. कारण तसं झालं नाही तर ठाकरेंचे उरले सुरले आमदारही सत्ताधा-यांच्या गळाला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.