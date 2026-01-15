Marathwada Exit Poll : लातूरकर विलासराव देशमुखांना विसरणार का? रविंद्र चव्हाणांचं 'ते' वक्तव्य भोवणार? कुणाची सत्ता येणार

राज्यातील 29 महापालिकेसाठी गुरुवारी मतदान पार पडलं. यानंतर सगळीकडे निकालाची उत्सुकता आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या मतमोजणीकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. मराठवाड्यातील 5 महापालिकांसाठी मतदान झालं. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, परभणी, लातूर व जालना या 5 महापालिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहीलं आहे.
एक्झिट पोलबाबत बोलायचं झालं तर रुद्र एक्झिट पोलने दिलेल्या माहितीनुसार, जालना आणि नांदेड येथे भाजपची सत्ता येणार आहेत. तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेनेची सत्ता येणार आहे. लातूरमध्ये विलासराव देशमुख यांना जनता विसरलेली नाही हे स्पष्ट अधोरेखित झालं आहे. लातूरमध्ये काँग्रेसला 28-33 जागा मिळणार असल्याच दिसत आहे.
जालन्यात 65 पैकी 28 जागा भाजपला तर 22 जागा एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच काँग्रेसला 7, राष्ट्रवादी काँग्रेस 2, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला एक जागा मिळणार आहे. भाजपला बहुमत मिळण्यासाठी 5 जागांची आवश्यकता आहे. तर दुसरीकडे शिवसेनेला 22 जागा मिळत असल्याने महायुतीची सत्ता येऊ शकते.
JDS पोलने दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसला 37-45, वंचितला 02-03, भाजपला 12-17, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना फक्त आपलं खातं उघडणार आहे. तर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आपलं खातंही उघडू शकणार नाही, असं JDS च्या पोलमध्ये सांगणार आहे. तसेच अजित पवारांची राष्ट्रवादी 4-8 जागा मिळणार आहे. तर शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष एकही जागा मिळवू शकणार नसल्याचं म्हटलं आहे. तसेच इतर आणि अपक्ष 02-04 जागा मिळणार आहेत.