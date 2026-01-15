Pune Exit Poll: कोण ठरणार पुण्याचा 'दादा', अजित पवार की फडणवीस? एक्झिट पोलने दिला निकाल

Pune Municipal Corporation Exit Poll: मुंबई महापालिकेसह पुणे महापालिकेवरही सर्वांचं लक्ष आहे. पुणे महापालिकेची निवडणूक यावेळी अनेक कारणांनी वेगळी आहे. एकीकडे राष्ट्रावादी काँग्रेसमध्ये फूट पडलेली असताना पहिल्यांदाच काका-पुतण्या येथे एकत्र लढत आहे. तर दुसरीकडे महायुतीमधील मित्रपक्ष भाजपा-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात सामना आहे. अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीरपणे एकमेकांवर टीका केल्याने येथील चुरस वाढली आहे. दरम्यान एक्झिट पोलमध्ये पुण्यात भाजपा सत्तेत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
पुण्यात 165 जागांसाठी निवडणूक होत असून बहुमतासाठी 83 चा आकडा पार करावा लागणार आहे.
एक्झिट पोलनुसार, पुण्यात भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसत आहे. जेडीएसनुसार, भाजपाला 79 ते 92 जागा मिळतील असा अंदाज आहे. दुसरीकडे अजित पवार आणि शरद पवारांच्या युतीला 52 ते 67 जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. शिवसेना-मनसे आणि काँग्रेसच्या युतीला 15 ते 21 जागांचा अंदाज आहे. जर एक्झिट पोलनुसार निकाल लागले तर पुण्यात अजित पवारांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
PRAB च्या एक्झिट पोलनुसार, भाजपाला 93 जागा जिंकत पुन्हा एकदा पुणे महापालिकेत सत्तास्थापन करेल. भाजपा अजित पवारांना धक्का देण्याची शक्यता असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस फक्त 43 जागा जिंकेल. तर दुसरीकडे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 8 जागांवर विजय मिळेल. तसंच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला 6 तर ठाकरेंच्या शिवसेनेला 7 जागा मिळतील असा अंदाज आहे. मनसे खातंही उघडू शकणार नाही. काँग्रेसला 8 जागांवर विजय मिळू शकतो असा अंदाज आहे.
2017 मध्ये पुणे महापालिकेत भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळालं होतं. भाजपला 98 जागा मिळाल्या होत्या तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 39 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडलेली नव्हती. अजित पवारांनी वेगळी चूल मांडल्यानंतर या निवडणुकीत शरद पवार आणि ते पहिल्यांदाच एकत्र लढत आहेत.