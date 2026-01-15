English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pune Exit Poll: कोण ठरणार पुण्याचा 'दादा', अजित पवार की फडणवीस? एक्झिट पोलने दिला निकाल

Pune Municipal Corporation Exit Poll: पुण्यात अजित पवार आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने युती केली असल्याने भाजपासमोर मोठं आव्हान आहे. दरम्यान एक्झिट पोलमधून धक्कादायक निकाल लागत असल्याचं चित्र आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 15, 2026, 08:27 PM IST
Pune Exit Poll: कोण ठरणार पुण्याचा 'दादा', अजित पवार की फडणवीस? एक्झिट पोलने दिला निकाल

Pune Municipal Corporation Exit Poll: मुंबई महापालिकेसह पुणे महापालिकेवरही सर्वांचं लक्ष आहे. पुणे महापालिकेची निवडणूक यावेळी अनेक कारणांनी वेगळी आहे. एकीकडे राष्ट्रावादी काँग्रेसमध्ये फूट पडलेली असताना पहिल्यांदाच काका-पुतण्या येथे एकत्र लढत आहे. तर दुसरीकडे महायुतीमधील मित्रपक्ष भाजपा-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात सामना आहे. अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीरपणे एकमेकांवर टीका केल्याने येथील चुरस वाढली आहे. दरम्यान एक्झिट पोलमध्ये पुण्यात भाजपा सत्तेत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

पुण्यात 165 जागांसाठी निवडणूक होत असून बहुमतासाठी 83 चा आकडा पार करावा लागणार आहे.

एक्झिट पोलचा अंदाज काय?

एक्झिट पोलनुसार, पुण्यात भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसत आहे. जेडीएसनुसार, भाजपाला 79 ते 92 जागा मिळतील असा अंदाज आहे. दुसरीकडे अजित पवार आणि शरद पवारांच्या युतीला 52 ते 67 जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. शिवसेना-मनसे आणि काँग्रेसच्या युतीला 15 ते 21 जागांचा अंदाज आहे. जर एक्झिट पोलनुसार निकाल लागले तर पुण्यात अजित पवारांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. 

अजित पवारांना भाजपा धक्का देण्याची शक्यता

PRAB च्या एक्झिट पोलनुसार, भाजपाला 93 जागा जिंकत पुन्हा एकदा पुणे महापालिकेत सत्तास्थापन करेल. भाजपा अजित पवारांना धक्का देण्याची शक्यता असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस फक्त 43 जागा जिंकेल. तर दुसरीकडे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 8 जागांवर विजय मिळेल. तसंच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला 6 तर ठाकरेंच्या शिवसेनेला 7 जागा मिळतील असा अंदाज आहे. मनसे खातंही उघडू शकणार नाही. काँग्रेसला 8 जागांवर विजय मिळू शकतो असा अंदाज आहे. 

2017 मध्ये काय निकाल होता?

2017 मध्ये पुणे महापालिकेत भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळालं होतं. भाजपला 98 जागा मिळाल्या होत्या तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 39 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडलेली नव्हती. अजित पवारांनी वेगळी चूल मांडल्यानंतर या निवडणुकीत शरद पवार आणि ते पहिल्यांदाच एकत्र लढत आहेत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Pune Exit Pollमहापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionPune Municipal Corporation Electionपुणे महापालिका निवडणूक 2026

