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ठाण्यातील महत्त्वकांक्षी रिंग रोड प्रकल्पाचा विस्तार, या तीन शहरांनाही जोडणार? कसा असेल हा प्रकल्प वाचा A To Z माहिती

ठाणे रिंग मेट्रोला केंद्राने 27 अटींसह हिरवा कंदील दिला आहे. 12,200 कोटींच्या प्रकल्पातील अडथळा दूर झाला आहे. पण हा प्रकल्प कसा असेल जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 04, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:24 AM IST
ठाण्यातील महत्त्वकांक्षी रिंग रोड प्रकल्पाचा विस्तार, या तीन शहरांनाही जोडणार? कसा असेल हा प्रकल्प वाचा A To Z माहिती
Image Credit: Expansion of ring road project in Thane will also connect these three cities

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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