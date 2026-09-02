/Explained: बाळासाहेबांचं पद ते उद्धव ठाकरेंचा मनमानी कारभार! सुप्रीम कोर्टात शिंदेच्या वतीने जबरदस्त युक्तिवाद, 12 मुद्द्यात समजून घ्या

सुप्रीम कोर्टात बुधवारी एकनाथ शिंदेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद करताना उद्धव ठाकरेंकडून उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न, दावे यावर आपली बाजू मांडण्यात आली. नीरज कौल यांनी युक्तिवाद करताना उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वासंदर्भात अनेक दावे केले. तसंच निवडणूक आयोगासंदर्भात ठाकरेंकडून घेतलेल्या आक्षेपावरही भाष्य करताना उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात निवडणुका न घेता मनमानी सुरु असल्याचा दावा केला. तसंच बाळासाहेबांचा शिवसेनाप्रमुख पद गोठवण्याचाही उल्लेख झाला. एकनाथ शिंदेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी नेमका काय युक्तिवाद केला हे 15 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या.
निवडणूक आयोगाने खूप आधीच सांगितले होते की, पक्षात निवडणुका झाल्याच पाहिजेत आणि १-२ सदस्य बहुसंख्य सदस्यांची नियुक्ती करू शकत नाहीत. पक्षांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की त्यांची घटना लोकशाहीवादी असावी. एका टप्प्यावर शिवसेनेने पुढे येऊन सांगितले की, आमची घटना निवडणुकांना परवानगी देत नाही. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला समजावले आणि सुधारित घटना अस्तित्वात आली. त्यानंतर, अचानक २०१८ मध्ये, नवीन घटना समोर आली. निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना सांगितल्यानुसार १९९९ मध्ये प्रस्थापित झालेले लोकशाही स्वरूप ही घटना पूर्णपणे कशी बदलू शकते? त्यांनी निवडणूक आयोगाला (ECI) कळवले, हाच त्यांचा एकमेव बचाव आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट निष्कर्ष दिला आहे की, आमच्याकडे ही घटना नाही. ती आमच्याकडे कधीही नोंदणीकृत नव्हती. सुभाष देसाई म्हणतात की, निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेली पक्षाची घटना अध्यक्षसुद्धा पाहतील. ते एका पत्राचा आधार घेत आहेत, ज्यात काही निवडणुका होणार असल्याचा उल्लेख आहे. त्या पत्रासोबत २०१८ ची घटना जोडलेली होती, असे सुचवणारे त्यात काहीही नाही. हे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत. आमच्यावर केलेला एकमेव आरोप हा आहे की, २०१८ च्या घटनेत नमूद केलेल्या पदांपैकी एका पदाखाली तुम्हीसुद्धा एक पद भूषवले होते. हा 'एस्टॉपेल'चा (estoppel) मुद्दा नाही. हा मुद्दा बहुमत कोणाचे आहे हे निवडणूक आयोगाद्वारे निश्चित करण्याचा आहे.
पक्षाची घटना लोकशाही तत्त्वांवर आधारित आहे, हे प्रत्येक पक्षाने निश्चित केले पाहिजे, असे आयोग सांगतो. बाळासाहेबांनी स्वीकारलेली घटना त्यांच्या मृत्यूनंतर अचानक बदलण्यात आली. या बदलानुसार सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्यात आले असा युक्तिवाद कौल यांच्याकडून कऱण्यात आला.
विधिमंडळ पक्षाकडे पाहिले जाऊ शकत नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. सुभाष देसाई म्हणतात की, चिन्ह आदेशानुसार, राजकीय पक्षाला चिन्ह मिळवण्यासाठी जागा आणि मिळालेली मते हे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यात म्हटले आहे की, परिच्छेद १५ अंतर्गत ही एक समर्पक चाचणी आहे. सुभाष देसाई प्रकरणातील संपूर्ण चर्चा ही व्हिपची नियुक्ती कोण करते या संदर्भात होती. त्या संदर्भात, सुभाष देसाई म्हणाले की तुम्ही विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष यांना एकच समजू शकत नाही. सीबीने मतांचे, विधिमंडळातील बहुमताचे महत्त्व ओळखले होते... हे पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आणि रद्द करण्यात आले, असे म्हणणे चुकीचे वाचन आहे. ज्या दिवशी निवडणूक आयोगाचा आदेश आला, त्या दिवशी सुभाष देसाई प्रकरणात कोणताही निकाल लागलेला नव्हता. निवडणूक आयोगाने घटनापीठाच्या निकालाचे उल्लंघन केले असे नाही असा दावा कौल यांनी केला आहे.
सुभाष देसाई प्रकरणातील प्रत्येक परिच्छेदात म्हटले आहे की, "प्रकरणातील तथ्यांनुसार तुमच्या विवेकबुद्धीनुसार चाचणी तयार करा". आणखी एक युक्तिवाद असा पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे की, जेव्हा तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलात, तेव्हा पक्षात फूट पडली आहे असे म्हणायला त्यांच्याकडे कोणताही आधार नव्हता. आमची बाजू वारंवार हीच राहिली आहे की पक्षात असंतोष होता. याचिकाकर्त्यांनाच माहीत असलेल्या कारणांमुळे, त्यांनी शिवसेनेच्या पूर्णपणे विरुद्ध असलेल्या गटांशी हातमिळवणी केली. अखेरीस, लोकांनी सांगितले की हे असेच चालू राहू शकत नाही. तेव्हा आम्ही आमची बाजू मांडली की आम्हीच मूळ शिवसेना आहोत.
एक आश्चर्यकारक युक्तिवाद असा करण्यात आला की, काही वेळा काही खालच्या पदांसाठी निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळे काहींसाठी निवडणुका होतात, तर इतरांसाठी नाही. आपण खरोखरच असा युक्तिवाद करत आहोत का की, एका जबाबदार राजकीय पक्षात निवडणुका होणार नाहीत, कारण आपल्याला भीती वाटते की पैशांची देवाणघेवाण होईल? समस्या सुधारण्याऐवजी! हा कधी युक्तिवाद असू शकतो का? दुसरा युक्तिवाद असा होता की, सर्व उच्च पदे निवडणुकीद्वारे निवडली जातात, तर काही केवळ अंमलबजावणी करणारे असतात. निवडणुका घेण्याची गरज असेल, तर ती तळागाळातील लोकांशी संपर्कात असणाऱ्या लोकांसाठी आहे. ते मतदारांशी संवाद साधतात आणि धोरण काय असावे यावर अभिप्राय देतात. पूर्वी अशी तरतूद होती की, त्यांना निवडणुकीद्वारे निवडले जाणे आवश्यक होते. ते बदलण्याची काय गरज होती? कृपया जनता दलाच्या मुद्द्यावरील निवडणूक आयोगाचा निर्णय पाहा.
राजकीय पक्षाच्या घटनेची तपासणी करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयांनी निवडणूक आयोगाला एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था म्हणून मान्यता दिली आहे, जिचे अधिकार देशाच्या सर्वोच्च कायद्यातून प्राप्त होतात. व्यापक आणि उदार दृष्टिकोन स्वीकारून, आयोगाला सर्व संबंधित घटक आणि परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक असते.
'लोकप्रतिनिधी कायदा' मधील कलम २९ए(५) अन्वये, नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या घटनेमध्ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही या तत्त्वांप्रती निष्ठा असल्याचे नमूद करणे अनिवार्य आहे. या अटींची पूर्तता न झाल्यास नोंदणी नाकारण्याचे अधिकार कलम २९ए(७) द्वारे निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या कामकाजासाठी लागू असायला हवी होती ती १९९९ ची घटना विचारात न घेता, त्याऐवजी उद्धव ठाकरे गटाने ज्या घटनेचा आधार घेतला होता, त्या २०१८ च्या घटनेची तपासणी केली असं कौल यांनी सांगितलं आहे.
एका सहीने जबाबदारी मिळत असेल तर कार्यकर्त्यांचं महत्व काय?
निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना त्यांच्या घटनांची अधिकृत नोंद सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, १९९९ ची घटना आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर, पक्षाने त्या रचनेत मूलभूत बदल केले.
आता असा एक चुकीचा युक्तिवाद केला जात आहे की, 'पक्षप्रमुख' हे पद केवळ २०१८ च्या घटनेनुसार अस्तित्वात आले आणि त्या पदाशी संबंधित अधिकारांची सर्वांना कल्पना होती. ते चुकीचे आहे. ज्यांनी पक्षाची स्थापना केली आणि तो उभा केला, त्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दलच्या आदरभावनेपोटी २०१३ मध्ये 'शिवसेनाप्रमुख' हे पद फ्रिज करण्यात आले होते. त्यानंतर 'पक्षप्रमुख' हे पद आणले गेले. मी त्या विशिष्ट मुद्द्यांवर सविस्तर भाष्य करेन. या टप्प्यावर मला केवळ एवढेच नमूद करायचे आहे की, अनेक वस्तुस्थितीला धरून नसलेली विधाने केली गेली आहेत.
बाळासाहेब ह्यात असताना प्रमुख पदासाठी निवडणूक झाल्या होत्या. अध्यक्षच प्रमुख असतील असं आयोगाला सांगितलं होतं. प्रत्येक प्रमुख पदासाठी निवडणूक होईल असं आयोगाने सांगितलं होतं. शिवसेनेचं शिष्टमंडळ वेळोवेळी आयोगाकडे गेलं होतं असं नीरज कौल यांनी सांगितलं आहे.
महाराष्ट्र राज्यात या पक्षाला राज्यस्तरीय राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता प्राप्त आहे आणि Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह त्याच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
शिवसेना हा पक्ष Representation of the People Act, 1951 च्या कलम 29A अंतर्गत भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणीकृत आहे असं नीरज कौल यांनी सांगितलं आहे.