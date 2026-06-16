/महाराष्ट्र हादरला... कारवर गोळीबार, भाऊच आरोपी, अण्णा हजारेंसहीत 128 साक्षीदार अन्... 3 जून 2006 ला पवनराजे निंबाळकरांसोबत काय घडलं?

Explained Pavan Raje Nimbalkar Death Full Timeline: काँग्रेसचे नेते पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणी मुंबईतील विशेष सीबीआय कोर्टात पुढील तारीख दिली असून सुनावणी 19 जून रोजी होणार आहे. निकाल देण्यासाठी आणखी काही दिवसांची गरज असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच 19 जून रोजी सर्व आरोपींनी कोर्टात हजर रहावे असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. राज्यातील सर्वात चर्चेतील राजकीय हत्याकांड प्रकरण आहे तरी काय? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे....
पवनराजे निंबाळकर यांची 3 जून 2006 रोजी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे जवळ नवी मुंबईतील कळंबोली येथे गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या हल्ल्यामध्ये धाराशिव (तेव्हाचे उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर यांच्याबरोबरच चालक समद काझी जखमी होऊन मृत्युमुखी पडले. हल्लेखोरांनी त्यांच्या स्कोडा गाडीचा पाठलाग करून त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या होत्या.
पवनराजे निंबाळकर आणि या प्रकरणामधील मुख्य आरोपी माजी गृहमंत्री आणि माजी खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील हे एकमेकांचे चुलत भाऊ होते. धाराशिवच्या राजकारणात, सहकारी संस्थांमध्ये विशेषतः तेरणा साखर कारखाना आणि इतर निवडणुकांमध्ये या दोघांमध्ये तीव्र स्पर्धा होती. सीबीआयच्या आरोपानुसार, पद्मसिंह पाटील यांनी राजकीय प्रतिस्पर्धी पवनराजेंचा काटा काढण्यासाठी 30 लाख रुपयांची सुपारी देऊन कट रचला होता. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत पवनराजे यांनी पद्मसिंह पाटील यांना आव्हान दिले होते.
या प्रकरणामध्ये जामिनावर असलेले डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासोबत एकूण 9 जण आरोपी आहेत. लातूरचे सतीश मंदाडे, माजी नगरसेवक मोहन शुक्ला, पारसमल जैन, माजी अबकारी निरीक्षक शशिकांत कुलकर्णी, बीएसपी पक्षाचा कार्यकर्ता कैलास यादव हे सुद्धा या प्रकरणात आरोपी आहेत. पवनराजे आणि त्यांचा चालक समद काझीवर गोळीबार करणारे दिनेश तिवारी, पिंटू सिंह, छोटे पांडे हे तिघेही या प्रकरणात आरोपी आहेत.
सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांकडून हा तपास सीआयडीकडे आणि शेवटी निंबाळकर कुटुंबीयांच्या मागणीनंतर सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. 2009 मध्ये सीबीआयने पद्मसिंह पाटील यांना अटक केली आणि आरोपपत्र दाखल केले. हा खटला मुंबईतील विशेष सीबीआय कोर्टासमोर मांडण्यास सुरुवात झाली. या प्रकरणामध्ये 2011 पासून एकूण 128 साक्षीदारांची तपासणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनीही 2019 मध्ये या प्रकरणात साक्ष दिली होती.
तब्बल 20 वर्षांनंतर आज या प्रकरणामध्ये कोर्टात निकाल येण्याची शक्यता होती. मात्र निकाल अजून चार दिवस पुढे ढकलला असून 20 जून रोजी पुढील सुनावणी केली जाईल असं कोर्टाने सांगितलं आहे. यापूर्वी 14 मे 2026 ला निकाल येणार होता, पण वैद्यकीय कारणाने काही आरोपींच्या गैरहजेरीमुळे हा निकाल पुढे ढकलला गेला होता. ओमराजे निंबाळकर खासदार असलेल्या धाराशिवमध्ये आजच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. पवनराजे यांचे पुत्र ओमराजे निंबाळकर आणि पीडित कुटुंबीय कोर्टात निकालाच्या दिवशी म्हणजे 20 जूनला उपस्थित राहणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या राजकारणात विशेषतः मराठवाड्यात खूप मोठा प्रभाव टाकणारे मानले जात आहे.