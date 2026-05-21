राज ठाकरेंना रात्री 2.45 ला अटक, राज्यात जमावबंदी अन्...; 19 ऑक्टोबर 2008 ला नेमकं काय घडलेलं?

Explained What Happened On 19 October 2008 Full Timeline: राज ठाकरेंची निर्दोष मुक्तता झालेल्या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रभर तणावाचं वातावरण निर्माण झालेलं. नक्की तेव्हा घडलेलं काय जाणून घ्या
Explained What Happened On 19 October 2008 Full Timeline: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंची ठाण्यातील सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. 2008 च्या रेल्वे भरती प्रकरणात झालेल्या मारहाणीसाठी राज यांचं प्रक्षोभक भाषण कारणीभूत असल्याचा तसेच दंगल घडवून आणल्याचा ठपका राज यांच्यावर ठेवण्यात आलेला. या प्रकरणामध्ये राज यांना 20 ऑक्टोबर 2008 रोजी अटकही करण्यात आलेली. मागील 18 वर्षांपासून सुरु असलेल्या या खटल्यामध्ये राज यांना आज सर्वात मोठा दिलासा मिळाला असून राज यांच्यासोबतच या प्रकरणातील सर्वांचीच निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. मात्र राज यांना सतत कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागलेल्या या प्रकरणात नेमकं काय घडलं होतं हे अनेकांना ठाऊक नाही त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...
9 मार्च 2006 साली राज ठाकरेंनी शिवसेनेतून वेगळं होऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली. राज ठाकरेंचा पक्ष सुरुवातीपासूनच मराठीसाठी आग्रही राहिला. प्रशासनातील मराठीच्या वापरापासून ते दुकानांवरील पाट्या मराठीत असाव्यात यासाठीही मनसे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरल्याचं दिसून आलं. मराठी माणसांसाठी लढणारा पक्ष अशी ओळख निर्माण करण्यात राज यांच्या पक्षाला यश आलं आणि त्याचा परिणाम विधानसभेच्या निवडणुकीतही दिसून आला. पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत राज यांच्या पक्षाचे 13 आमदार निवडून आले होते. यानंतर राज यांनी आपला मोर्चा मराठी मुलांना महाराष्ट्रात नोकऱ्यांसाठी प्राधान्य द्यावं या मागणीकडे वळवला.
2008 च्या ऑक्टोबर महिन्यात एका जाहीर भाषणात राज ठाकरे यांनी रेल्वे नोकर भरतीत 'बिहारी तरुणांना प्राधान्य' दिल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रातील नोकरभरतीच्या जाहिराती उत्तरेकडील राज्यात कशा छापल्या जातात पण इथल्या मराठी मुलांना याबद्दलची कल्पनाही नसते असं म्हणत या रेल्वे भरतीचा विरोध केला होता. त्यांच्या भाषणामुळे मनसे कार्यकर्त्यांनी 'मराठी तरुणांना हक्क मिळावा' असं म्हणत आंदोलन केलं होतं. ऑल इंडिया रेल्वे भरती बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये स्थानिक मराठी तरुणांना डावलून उत्तर भारतीय उमेदवारांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप मनसेने केला होता.
या प्रकरणानंतर 19 ऑक्टोबर 2008 रोजी कल्याण रेल्वे स्टेशनबरोबरच आणि दादर, अंधेरी, डोंबिवली इत्यादी रेल्वे स्थानकांवर रेल्वे भरती परीक्षेसाठी आलेल्या उत्तर भारतीय मुख्यतः बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील शेकडो उमेदवारांना मनसे कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली होती. परीक्षेसाठी दुसऱ्या राज्यातून आलेल्यांना मारहाण करण्याबरोबरच मनसैनिकांनी परीक्षा पेपर फाडले होते. तसेच रेल्वे स्थानकावर दगडफेक, तोडफोड करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. त्याचप्रमाणे काही उमेदवारांना मनसैनिकांनी रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरून पळवून लावलं होतं. रेल्वेच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले होते. प्रक्षोभक भाषणाच्या माध्यमातून राज यांनी तरुणांची माथी भडकवल्याचा आणि त्यामधूनच हा हल्ला झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या मारहाणानंतर पुढल्या काही तासांमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. 20 ऑक्टोबर 2008 रोजी राज ठाकरे यांना रत्नागिरीतून अटक करण्यात आली होती. राज ठाकरे दौऱ्यानिमित्त रत्नागिरीत होते. तेथील शासकीय विश्रामगृहातून 20 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीनंतर सुमारे पहाटे 2.45 वाजता मुंबई पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले होते. त्यांना कडक बंदोबस्तात मुंबईतील वांद्रे न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे त्यांना जामीन मिळाला. परंतु, कल्याण आणि डोंबिवली पोलिसांनी दुसऱ्या गुन्ह्यात त्यांना पुन्हा ताब्यात घेतल्यामुळे त्यांना ती रात्र मानपाडा पोलीस कोठडीत घालवावी लागली होती.
राज ठाकरेंच्या अटकेची बातमी समजताच संपूर्ण महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकमध्ये मनसे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. राज्य परिवहन मंडळाच्या अनेक बसेसची तोडफोड करण्यात आली आणि जाळपोळ झाली. मुंबईत टॅक्सी आणि दुकानांना लक्ष्य करण्यात आले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्यभरात जमावबंदी (कलम 144) लागू करावी लागली होती आणि २० हजारांहून अधिक पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. सुमारे 3 हजार मनसे कार्यकर्त्यांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्यात आली होती.
राज ठाकरेंविरुद्ध आयपीसी कलम 153 (दंगा भडकवणे), 153 A (समूहांमध्ये वैमनस्य वाढवणे), दंगल, मारहाण, सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान इत्यादी कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आलेले. बिहार-झारखंडमध्येही राज ठाकरेंविरोधात स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले.
सुरुवातीला कल्याण कोर्टात होती, नंतर ठाणे कोर्टात हस्तांतरित करण्यात आली. 13 ते 18 मे 2026 रोजी ठाणे कोर्टात या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी राज ठाकरे हजर होते. त्यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळताना “मी घटनास्थळी नव्हतो, हे खोटे गुन्हे आहेत, मी दोषी नाही” असं सांगितलं होतं.
पुराव्यांआभावी सर्वांची मुक्तता करण्यात आल्याची माहिती वकिलांनी कोर्टाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. सरकारी पक्षाने गुन्हा सिध्द होईल आणि आरोपींचा सहभाग स्पष्ट होईल असे ठोस पुरावे मांडले नसल्याचा निर्वाळा ठाणे सत्र न्यायालयाने केला.