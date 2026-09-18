राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक तसेच राज्यसभेचे खासदार शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रामध्ये शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एकूण नऊ मागण्या केल्या आहेत. हे पत्र स्वत: शरद पवार यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर केलं आहे. पत्रात नेमकं काय म्हटलंय आणि कोणत्या नऊ मागण्या शरद पवारांनी केल्यात जाणून घेऊयात...
"अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत, मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली," अशा कॅप्शनसहीत शरद पवारांनी हे पत्र आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर केलंय. "यंदा राज्यातील बहुतांश भागात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी वर्ग मोठ्या संकटात सापडला आहे. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद ही सर्वच उभी पिके पावसाअभावी करपली असून, कीड-रोगांचा प्रादुर्भावही मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. या सर्व बाबी अत्यंत गंभीर असून, त्यामुळे शेती, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांना चारा यासंदर्भात परिस्थिती अधिकच कठीण होण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधून, त्यांच्या तातडीच्या निवारणासाठी खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत," असंही पवारांनी पत्राचे फोटो शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय. शरद पवारांच्या पत्रातील मजकूर वाचूयात जसाच्या तसा...
यंदा राज्यातील बहुतांश भागात पावसाने ओढ दिल्यामुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या संकटात सापडला आहे. राज्यातील 36 पैकी तब्बल 31 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत अत्यंत कमी पाऊस झालेला आहे. 1 जून ते 15 सप्टेंबर या कालावधीत राज्यात केवळ 748 मिलीमीटर पाऊस झाला असून, सरासरीच्या तुलनेत तब्बल 19% पाऊस कमी झाला आहे. मुंबई, रायगड, पालघर आणि विदर्भातील काही जिल्हे वगळता बहुतांश महाराष्ट्रात भीषण परिस्थिती असून काही जिल्ह्यांमध्ये तर गेल्या तीन महिन्यांत सरासरीच्या सुमारे ६० टक्के तूट असून तालुका पातळीवर विचार केला केल्यास यापेक्षाही भीषण परिस्थिती दिसून येत आहे.
यंदा, जून ते ऑगस्ट महिन्यातील विभागनिहाय पावसाची सरासरी तूर बघितली असता, मराठवाड्यात 69% तूट, विदर्भात 61% तूर, कोकणात 33% तूर तर पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात 26% तूट दिसून आली आहे. पेरणी क्षेत्राचा विचार केल्यास विदर्भात गेल्या वर्षी ऑगस्ट 2025 अखेर 50 लाख 4 हजार हेक्टर क्षेभावर पेरण्या झाल्या होत्या, मात्र यंदा हे क्षेभ 47 लाख 50 हजार हेक्टरपर्यंत घटले आहे. मराठवाडा विभागात देखील गेल्या वर्षी 48 लाख 21 हजार हेक्टरवर पेरण्या झाल्या होत्या, यंदा ते 46 लाख 19 हजार हेक्टरपर्यंत कमी झाले. त्यातही सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद ही सर्वच उभी पिके पावसाअभावी करपली असून कीड-रोगांचा प्रादुर्भावही मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. गेल्या आठवड्यात आगतिक हवामान संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार एल निनोचा प्रा प्रभाव अधिक तीव्र होत आणार असून सन 2027 मध्ये देखील त्याचे परिणाम दिसणार आहेत. या सर्व बाबी अत्यंत गंभीर असून त्यामुळे शेती, पिण्याचे पाणी आणि अनावरांना चारा यासंदर्भात परिस्थिती अधिकच कठीण होण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात दुष्काळ आहीर करुन औपचारिक निकषांची वाट न पाहता तत्काळ खालील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
1. राज्यात तत्काळ दुष्काळ घोषित करावाः
केवळ जिल्ह्याच्या सरासरी आकडेवारीवर निर्णय न घेता तालुकानिहाय पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती आणि प्रत्यक्ष नुकसान या निकवांचा एकभित विचार करुन गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना तातडीने दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळ सवलती लागू कराव्यात.
2. शेतकऱ्यांना तसेच शेतमजुरांना तातडीची आर्थिक मदत :
गेल्यावर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते तर यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती असल्याने यंदाही शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान 50 हजार रुपये मदत आहीर करावी. तसेच शेतमजुर कुटुंबांना देखील प्रत्येकी 25000 रु विशेष मदत देण्यात यावी.
3. कर्जमाफीबाबत तातडी-चा निर्णय :
राज्यातील गंभीर आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी वेगाने करून शेतकऱ्यांना तत्काळ पिककर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत बँकांना निर्देश द्यावेत. नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जहीर केलेली प्रोत्साहनपर अनुदानाची रकम 50 हजार रुपये वरून 1 लाख रुपये करण्यात यावी. 2025-26 मध्ये पिककर्ज घेतलेल्या व यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांना देखील कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करण्याची मागणी होत असून यंदाच्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सदरील शेतकऱ्यांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करावा.
4. पीक विम्याचा तातडीने लाभ :
एक रुपयात पिकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकरी हिताचे पूर्वी वगळलेले सर्व ट्रिगर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण द्यावे. तसेच गेल्यावर्षी अवकाळी पावसाच्या नुकसानीचे मदत पॅकेजमध्ये घोषणा करण्यात आलेली पिकविम्याची हेक्टरी 17 हजार रुपयांची मदत देखील तत्काळ वितरित करावी.
5. रोजगार हमी योजनेची व्याप्ती वाढवणे, फळबागांसाठी टँकर व्यवस्था :
दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या भागात शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणी असणार आहेत तसेच शेतमजुरांसमोर देखील रोजगाराचे संकट उभे राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये विशेष योजना राबवून शेतीसंबंधित, जलसंधारण संबंधित तसेच इतर कामे करून ध्यावीत. दुष्काळाचा फळबागांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता असल्याने फळबागा वाचवण्यासाठी देखील टँकर व्यवस्था सुरु करण्यात यावी.
6. पिण्याच्या पाण्यासाठी पशुधनासाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था :
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांचे तत्काळ सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार शासकीय टँकर सुरु करावेत. पाणी टंचाईग्रस्त गावांना टँकर मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि अलद करावी. तसेच या सर्व भागात मागणीनुसार तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात. पशुधनासाठी पिण्याचे पाणी आणि आवश्यन पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.
7. लोडशेडिंग आणि सुरळीत वीजपुरवठा बाबतः
दुष्काळात लोड शेडिंगच्या समस्या वाढत असल्याने विद्युत रोहिभ दुरुस्त्तीची कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासाठी ऊर्जाविभागाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवण्यात यावी.
8. दुष्काळ नियोजनासाठी राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष :
प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि पशुधनाची स्थिती यावर दररोज देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांना कोषागारातून अतिरिक्त निधी देण्यासाठी 'निगेटिव्ह डेबिट (Negative Debit) करण्या-चे अधिकार देण्यात यावेत.
9. विद्यार्थ्यांना दिलासा :
दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये दुष्काळ सवलतींमध्ये केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.
तरी, आगामी काळातील पाणी, चारा आणि शेतीचे संकट गडद होण्याची शक्यता लक्षात घेता राज्य शासनाने तातडीने उच्चस्तरीय बैठक घेऊन परिस्थितीचा जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय आढावा घेऊन दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त भागांसाठी वरील मागण्यांच्या अनुषंगाने विशेष मदत व उपाययोजनांचा कृती आराखडा जहीर करणे गरजेचे आहे. दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकार योग्य ती तत्पर खबरदारी घेईल, अशी मी अपेक्षा बाळगतो.
अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत, मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली.— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 18, 2026
यंदा राज्यातील बहुतांश भागात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी वर्ग… pic.twitter.com/vVneKhV5VP
आता पवारांच्या या पत्राला फडणवीस काय उत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.