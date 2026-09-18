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Explained: शरद पवारांना फडणवीसांकडून हव्यात 'या' 9 गोष्टी! मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या तीन पानी पत्रात पवारांनी नक्की म्हटलंय काय? वाचा संपूर्ण पत्र जसच्या-तसं

शरद पवार यांनी स्वत: हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पाठवलेलं तीन पानांचं पत्र आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन शेअर केलं असून यामधून त्यांनी नेमक्या कोणत्या मागण्या केल्या आहेत जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 18, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:08 AM IST
Explained: शरद पवारांना फडणवीसांकडून हव्यात 'या' 9 गोष्टी! मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या तीन पानी पत्रात पवारांनी नक्की म्हटलंय काय? वाचा संपूर्ण पत्र जसच्या-तसं
Image Credit: पवारांनीच शेअर केलेल्या या पत्रात नक्की म्हटलंय तरी काय? पाहूयात (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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