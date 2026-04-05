English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Explained : ​कोकणातलं एक असं गाव, जिथे मराठीत मिळतो 'पोर्तुगीज तडका'; काय आहे ही 400 वर्ष जुनी नॉलिंग भाषा?

Korlai Village : आज आम्ही कोकणातील अशा गावाबद्दल सांगणार आहोत, जिथे मराठी भाषेत पोर्तुगीज तडका पाहिला मिळतो. कारण इथे पोर्तगीज वंशांचे अडीचशे कुटुंब सातशे वर्षांपासून वास्तव्य करतात आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 5, 2026, 01:21 PM IST
Korlai Village : महाराष्ट्रातील कोकणातील अशा गावाबद्दल सांगणार आहोत, जिथे पोर्तुगीज गेले तरी पोर्तुगाली संस्कृती जपली आहे. या गावात त्यांची भाषा, संस्कृती आजही पोर्तगीज कुटुंबानी जिवंत ठेवली आहे. हे गाव आहे रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यातील कोर्लई. अलिबागजवळील  समुद्रकिनारी वसलेले आणि निसर्गाने वेढलेले कोर्लई हे गाव भाषिक इतिहासाच्यादृष्टीने फार रोचक मानलं जातं.   

Add Zee News as a Preferred Source

इतिहासकारक सांगतात की, 15 व्या शतकात पोर्तुगीजांनी कोर्लईमधे आपली वस्ती वसवली. खरंतर वास्को द गामाने भारताच्या भूमीवर पोर्तुगीजांची पावले 1498 साली पडले. पोर्तुगीज यांनी केरळ पाठोपाठ गोवा, दीव दमण इथे पाय रोवल्यानंतर ते कोकणाकडे वळले. रायगड जिल्ह्यातील रेवदंडा, चौल आणि कोर्लई या गावांना त्यांनी पसंती दिली. 1740 मध्ये पोर्तुगीजांनी कोकण प्रांत सोडला खरा पण, त्यांचं सैन्य मागेच राहिलं. तरीसुद्धा पोर्तुगीज भाषा कोर्लई भागात आजही प्रचलित असल्याचे पाहिला मिळतं. 

कोर्लईमध्ये होते पोर्तुगीजांचे साम्राज्य 

पोर्तुगीज गेल्यावरही इथे वेगस, मार्टिस, डिसोझा, रुजरिया, परेरा, पेना, रोच, गोम्स आणि फर्नाडिस ही कुटुंब पाहिला मिळतात. इथे तुम्हाला आजही मराठीमध्ये पोर्तुगीज शब्द असलेली भाषा ऐकायला मिळते. मराठी आणि पोर्तुगीज भाषेतून 'क्रीओल' भाषा निर्माण झाली. 

मराठी आणि पोर्तुगीज भाषेतून निर्माण झाली 'क्रीओल' भाषा

कोर्लई गावात रोमन कॅथलिक, हिंदू, मुस्लिम कुटुंब एकत्र नांदतात. आजही घरात आणि समाजात वावरताना रोमन कॅथलिक लोक पोर्तुगीज भाषा वापरतात. तर ख्रिश्चन लोक जी भाषा बोलतात त्याला 'क्रीओल' असं म्हटलं जातं. तर या गावातील स्थानिक लोक या भाषेला 'नौ लिनग' असं म्हणतात. या भाषेचा उगम मराठी आणि पोर्तुगीज या दोन भाषेतून झाला आहे. 

कोर्लईमध्ये आजही पोर्तुगीज कुटुंबांचं अस्तित्वात

खरंतर पिढ्यानपिढ्या पोर्तुगीज क्रेओलचा वापर कमी होत असल्याच चित्र सध्या आहे. पण आजही अशी अनेक घरं आहे जिथे पोर्तुगीज भाषा असो किंवा त्यांची संस्कृती जपली जाते. आजही या गावामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणांवरुन भाषा अभ्यासक पोर्तुगीज क्रेओलचा अभ्यास करण्यासाठी आवर्जुन येत असतात. फक्त भाषा अभ्यास नाहीतर, इथली संस्कृती जाणून घेण्यासाठी अनेक अभ्यास, टीव्ही चॅनेल किंवा युट्यूब चॅनेलचे लोक येत असतात. 

नवी पिढीही भाषा बोलत असली तरी त्याच्या भाषेत मिश्र भाषेचा जास्त प्रमाणात दिसून येते. मात्र असे असले तरी कोर्लई गावातील रोमन कॅथलिक हे आजही पोर्तुगीज याच्या भाषेचा वापर आणि संस्कृती जपताना दिसून येतात.

About the Author

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
KonkanmarathimaharashtraPortugueseNolling Language

इतर बातम्या

'महाराष्ट्रातील सर्व मदरसे बंद करा, बुल्डोझर चालवा! घर...

महाराष्ट्र बातम्या