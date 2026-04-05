Explained : ​कोकणातलं एक असं गाव, जिथे मराठीत मिळतो 'पोर्तुगीज तडका'; काय आहे ही 400 वर्ष जुनी नॉलिंग भाषा?

Korlai Village : महाराष्ट्रातील कोकणातील अशा गावाबद्दल सांगणार आहोत, जिथे पोर्तुगीज गेले तरी पोर्तुगाली संस्कृती जपली आहे. या गावात त्यांची भाषा, संस्कृती आजही पोर्तगीज कुटुंबानी जिवंत ठेवली आहे. हे गाव आहे रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यातील कोर्लई. अलिबागजवळील समुद्रकिनारी वसलेले आणि निसर्गाने वेढलेले कोर्लई हे गाव भाषिक इतिहासाच्यादृष्टीने फार रोचक मानलं जातं.
इतिहासकारक सांगतात की, 15 व्या शतकात पोर्तुगीजांनी कोर्लईमधे आपली वस्ती वसवली. खरंतर वास्को द गामाने भारताच्या भूमीवर पोर्तुगीजांची पावले 1498 साली पडले. पोर्तुगीज यांनी केरळ पाठोपाठ गोवा, दीव दमण इथे पाय रोवल्यानंतर ते कोकणाकडे वळले. रायगड जिल्ह्यातील रेवदंडा, चौल आणि कोर्लई या गावांना त्यांनी पसंती दिली. 1740 मध्ये पोर्तुगीजांनी कोकण प्रांत सोडला खरा पण, त्यांचं सैन्य मागेच राहिलं. तरीसुद्धा पोर्तुगीज भाषा कोर्लई भागात आजही प्रचलित असल्याचे पाहिला मिळतं.
पोर्तुगीज गेल्यावरही इथे वेगस, मार्टिस, डिसोझा, रुजरिया, परेरा, पेना, रोच, गोम्स आणि फर्नाडिस ही कुटुंब पाहिला मिळतात. इथे तुम्हाला आजही मराठीमध्ये पोर्तुगीज शब्द असलेली भाषा ऐकायला मिळते. मराठी आणि पोर्तुगीज भाषेतून 'क्रीओल' भाषा निर्माण झाली.
कोर्लई गावात रोमन कॅथलिक, हिंदू, मुस्लिम कुटुंब एकत्र नांदतात. आजही घरात आणि समाजात वावरताना रोमन कॅथलिक लोक पोर्तुगीज भाषा वापरतात. तर ख्रिश्चन लोक जी भाषा बोलतात त्याला 'क्रीओल' असं म्हटलं जातं. तर या गावातील स्थानिक लोक या भाषेला 'नौ लिनग' असं म्हणतात. या भाषेचा उगम मराठी आणि पोर्तुगीज या दोन भाषेतून झाला आहे.
खरंतर पिढ्यानपिढ्या पोर्तुगीज क्रेओलचा वापर कमी होत असल्याच चित्र सध्या आहे. पण आजही अशी अनेक घरं आहे जिथे पोर्तुगीज भाषा असो किंवा त्यांची संस्कृती जपली जाते. आजही या गावामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणांवरुन भाषा अभ्यासक पोर्तुगीज क्रेओलचा अभ्यास करण्यासाठी आवर्जुन येत असतात. फक्त भाषा अभ्यास नाहीतर, इथली संस्कृती जाणून घेण्यासाठी अनेक अभ्यास, टीव्ही चॅनेल किंवा युट्यूब चॅनेलचे लोक येत असतात.
नवी पिढीही भाषा बोलत असली तरी त्याच्या भाषेत मिश्र भाषेचा जास्त प्रमाणात दिसून येते. मात्र असे असले तरी कोर्लई गावातील रोमन कॅथलिक हे आजही पोर्तुगीज याच्या भाषेचा वापर आणि संस्कृती जपताना दिसून येतात.