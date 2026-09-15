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Explained: दत्तकपुत्र ते भाग्यश्रीच्या नवऱ्यावर गंभीर आरोप; सांगली संस्थानाचा वारसदार कोण? पटवर्धन घराण्यातील नेमका वाद काय?

सांगली संस्थानाच्या उत्तराधिकारी पदावरून पटवर्धन कुटुंबातील वाद उफळण्याची शक्यता निर्माण आहे. काय झालं नेमकं? 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 15, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:03 AM IST
Explained: दत्तकपुत्र ते भाग्यश्रीच्या नवऱ्यावर गंभीर आरोप; सांगली संस्थानाचा वारसदार कोण? पटवर्धन घराण्यातील नेमका वाद काय?
Image Credit: Actress and Sangli princess Bhagyashree Patwardhan

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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Explained: दत्तकपुत्र ते भाग्यश्रीच्या नवऱ्यावर गंभीर आरोप; सांगली संस्थानाचा वारसदार कोण? पटवर्धन घराण्यातील नेमका वाद काय?
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