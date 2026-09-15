/Explained: दत्तकपुत्र ते भाग्यश्रीच्या नवऱ्यावर गंभीर आरोप; सांगली संस्थानाचा वारसदार कोण? पटवर्धन घराण्यातील नेमका वाद काय?

ऐन गणेशोत्सवामध्ये सांगली गणपती पंचायतन संस्थानाच्या उत्तराधिकारी पदावरून पटवर्धन कुटुंबातील वाद उफळण्याची शक्यता आहे. अभिनेत्री भाग्यश्री हिने गणपती मंदिरात केलेली आरती आणि विजयसिंह राजे पटवर्धन आणि राणी राजलक्ष्मी पटवर्धन यांनी केलेल्या कानउघडणीमुळं हे प्रकरण चांगलंच चर्चेत आलं आहे. पटवर्धन कुटुंबातील हा वाद काय आहे. तसंच, विजयसिंह राजे यांच्या दत्तकपुत्राचाही उल्लेख यावेळी केला जात आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या.
अभिनेत्री भाग्यश्री ही सांगलीचे राजा श्रीमंत विजयसिंहराव राजे पटवर्धन यांची थोरली सुपुत्री आहे. तब्बल चार वर्षानंतंर भाग्यश्री गणेशोत्सव काळात मंदिरात हजेरी लावली होती. मात्र यावेळी गणपती पंचायत संस्थांच्या श्रींच्या काल आगमन झालं,आगमनानंतर दरबार हॉल येथे गाभाऱ्यात अभिनेत्री भाग्यश्रीने आपल्या बहिणीसह जाऊन पूजा केली. पटवर्धन संस्थांनचे युवराज आदित्यराजे पटवर्धन यांना थांबवून ही आरती केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते.
गाभाऱ्यात फक्त आमच्या कुटुंबाचे लोकच प्रवेश करु शकतात. ब्राह्मण, कोकणस्थ असले तर त्यांनाच आतमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी आहे. तो कायदा तोडून चार मारवाड्यांना घेऊन आतमध्ये नेले, हे काय बरं? लोकांना आवडलेलंही नाही. चार लोकांनी मला ऐकून दाखवलं. तुम्ही कशी परवानगी दिली. मी परवानगी दिलेली नाही. पण जबरदस्ती त्या आल्या. मी मुलगी आहे मी काहीही करु शकते. तर याला काय समजायचे ते तुम्ही समजून घ्या, असं विजयसिंह राजे यांनी म्हटलं होतं. तसेच पटवर्धन संस्थांच्या वारसदार म्हणून युवराज आदित्य राजे यांना आपण दत्तक घेतलं आहे. त्यामुळे तेच वारसदार असतील असे देखील त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
भाग्यश्री यांना असं करण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळे भाग्यश्री आणि पती हिमालयन यांच्याशी संस्थानांच्या मालमत्तेबाबत कोणीही व्यवहार न करू नये, असं आवाहनही विजयसिंह राजे पटवर्धन यांनी केलं असून आणि आदित्यराजे पटवर्धन हेच संस्थांनाचे उत्तराधिकारी असतील आणि सांगलीकर जनतेने त्यांना साथ द्यावी, असं आवाहनही त्यांनी केलंय.
सांगलीला माझं बऱ्याच वर्षांनी येणं झालं. अशासाठी की राजेसाहेबांची तब्येत जरा ठिक नाही. सांगलीची परंपरा पुढे चालवायला गरजेचं आहे की आम्ही तिघी मुली यापैकी कोणीना कोणी नेहमी इथे राहावं, असं भाग्यश्री हिने म्हटलं आहे.
या मंदिरात रोज दर्शन करता करता मोठे झाले. मुंबईतही या सगळ्या आठवणी जपल्या आहेत. तर असं कधीच झालं नाहीये की, सांगलीचा व सांगलीतील मंदिराचा विसर पजला आहे. म्हणून या वर्षी विचार केला की चतुर्थीच्या दिवशी मी सांगलीत राहावं म्हणून मी आले. सांगलीत इथेच श्रीच्या आशीर्वादाने मोठे झालो, असं भाग्यश्रीने म्हटलं आहे.
सांगली संस्थानचा हा कौटुंबिक आणि प्रशासकीय वाद अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. काही वर्षांपूर्वी, सन 2013 ते 2016 या दरम्यान श्रीमंत विजयसिंह राजे पटवर्धन यांनी संस्थानच्या कारभाराची जबाबदारी भाग्यश्री यांचे पती हिमालय दासानी यांच्याकडे दिली होती. मात्र, जावयाने संस्थानच्या जमिनी परस्पर विकल्याचा आरोप करत विजयसिंह राजे यांनी त्यांच्याकडील सर्व अधिकार काढून घेतले. यानंतर भाग्यश्री आणि हिमालय यांनी सांगलीत येणे बंद केले होते.
साधारणता 2013-2016 सालापर्यंत पर्यंत हिमालय दासानी यांनी काम पाहिलं होतं. मात्र 2016 पासून 2021 पर्यंत स्वतः विजयसिंह राजे कारभार बघत होते. 2021 साली विजयसिंह राजे पटवर्धन यांनी जयदीप अभ्यंकर यांच्याकडे संस्थांनाच्या कारभाराची सूत्रे दिली. पुढे 2023-24 मध्ये जयदीप अभ्यंकर यांचा 16 वर्षांचा मुलगा आदित्य याला दत्तक घेऊन विजयसिंह राजे यांनी त्यांना अधिकृत उत्तराधिकारी (युवराज आदित्यराजे पटवर्धन) घोषित केले.