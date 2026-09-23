Explained: दिशा सालियानच्या वडिलांनी दिलेल्या नोटीशीला आदित्य ठाकरेंनी दिलं उत्तर; 25 पानांचा Email, म्हणाले '500 कोटी मागून...'

दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी वकीलांसह मोतोश्रीवर जात आदित्य ठाकरेंना 500 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाईची नोटीस दिली होती. यानंतर आदित्य ठाकरेंनी नोटीसला उत्तर दिलं आहे. आदित्य ठाकरेंच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी ई-मेल पाठवत उत्तर दिलं आहे. आदित्य ठाकरे यांनी सर्व आरोप फेटाळले असून, 25 पानी सविस्तर लेखी उत्तर देण्यात आलं आहे. दिशा सालियान यांची कधीही भेट झाली नसल्याचा उल्लेख या उत्तरात करण्यात आला असून आदित्य ठाकरे यांची बदनामी केली जात असल्याचाही उल्लेख आहे.
सतीश सालियान यांच्या वकिलांनी दिलेली नोटीस आदित्य ठाकरेंच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी मातोश्रीच्या गेटवरच नोटीस स्वीकारली होती. आदित्य ठाकरे यांनी दिशा सालियानप्रकरणी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टनंतर सतीश सालियान यांनी आदित्य ठाकरे आणि अनिल देशमुखांविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकला आहे. आदित्य ठाकरे यांनी 16 सप्टेंबर 2026 रोजी त्यांच्या अधिकृत 'X' (@AUThackeray) अकाउंटवरून इंग्रजी आणि मराठीत केलेल्या दोन पोस्टमुळे सतीश सालियान यांची बदनामी झाली असून, त्यासाठी 500 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागण्यात आली आहे.
नोटीसमध्ये नमूद केलेले प्रत्येक आरोप, विधान, सूचित केलेले मुद्दे, अर्थनिर्वचन, मागणी आणि दावा हे तथ्य आणि कायद्याच्या दृष्टीने असत्य, चुकीच्या समजेवर आधारित आणि टिकण्यासारखे नाहीत असं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं आहे. तसंच ज्या मुद्द्यांना विशेषतः उत्तर दिलेले नाही, ते मान्य केले आहेत असे मानले जाऊ नये असंही स्पष्ट केलं आहे. संबंधित नोटीसमध्ये केलेल्या प्रत्येक आरोपाची कठोर सिद्धता करण्याची जबाबदारी नोटीस पाठवणाऱ्यावर टाकण्यात येत आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
संबंधित नोटीसमध्ये नमूद केलेली कोणतीही वस्तुस्थिती, आरोप किंवा कायदेशीर भूमिका याबद्दल कोणतीही स्पष्ट किंवा गर्भित कबुली यात दिलेली नाही असं ते म्हणाले आहेत.
पुढे म्हटलं आहे की, तुमची नोटीस ज्या विषयावर आधारित आहे, तो विषय असत्य, दिशाभूल करणारा आणि टिकण्यासारखा नाही. 16 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या पोस्ट्सची भाषा आणि उद्देश या दोन्ही गोष्टींचे यात महत्त्वपूर्णरीत्या चुकीचे वर्णन केले आहे. त्या पोस्ट्समध्ये सतीश सालियन यांचा उल्लेख नाही. दीर्घकाळ चाललेल्या राजकीय आणि प्रसारमाध्यमांमधील मोहिमेच्या सामान्य संदर्भांमध्ये त्यांचे नाव घुसवण्याचा तुमचा प्रयत्न, प्रत्यक्षात प्रकाशित झालेल्या शब्दांमध्ये बदल करू शकत नाही. एखाद्या प्रकाशनात नसलेली विधाने त्या प्रकाशनाला जोडून 'खटला दाखल करण्याचे कारण' (cause of action) निर्माण करता येत नाही.
सतीश सालियन यांच्या संदर्भातील त्या पोस्ट्स खोट्या, द्वेषपूर्ण किंवा बदनामीकारक असल्याचे केलेले वर्णन पूर्णपणे फेटाळण्यात येत आहे. 'भरपाई आणि नुकसानभरपाई' म्हणून 500 कोटी रुपयांची मागणी ही मनमानी स्वरूपाची असून, तिला कोणताही ठोस आधार, हिशोब किंवा झालेले निश्चित नुकसान दर्शवणारा पुरावा नाही. त्यामुळे, कोणत्याही प्रकारची माफी मागणे, रक्कम देणे किंवा अन्य कोणतीही पूर्तता करणे आवश्यक नाही असंही ते म्हणाले आहेत.
सतीश सालियन यांनी त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूनंतर लगेचच केलेली सार्वजनिक विधाने आणि त्यानंतरच्या टप्प्यांवर केलेली विधाने यात महत्त्वपूर्ण विसंगती असल्याचे दिसून येते. सक्षम तपास यंत्रणा त्या विधानांची त्यांच्या योग्य संदर्भात पडताळणी करू शकते असंही ते म्हणाले आहेत.
1) सालियान यांनी पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत सामूहिक बलात्कार, खून, गुन्हेगारी कट आणि पुरावे नष्ट करणे यांसारखे गंभीर आरोप केले असून त्यात आदित्य ठाकरेंच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
2) पोलिसांनी एफआयआर (FIR) नोंद न केल्यामुळे सालियान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ही चौकशी सीबीआय (CBI) कडे सोपवण्याची मागणी केली होती. आदित्य ठाकरे यांनी कोर्टाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून सतीश सालियान यांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला होता.
3) आदित्य ठाकरेंनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये या प्रकरणाला 'विनापुराव्यांचे चारित्र्यहनन' आणि 'राजकीय षडयंत्र' असे संबोधून सालियान यांच्या कायदेशीर लढ्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला.
4) ठाकरेंनी ही विधाने जाणूनबुजून त्यांच्या अधिकृत अकाउंटवर केली जेणेकरून त्यांचे समर्थक, मीडिया आणि जनतेमध्ये त्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार व्हावा आणि सालियान यांची प्रतिमा मलिन व्हावी.
5) ठाकरेंच्या विधानांमुळे सामान्य जनतेत असा संदेश गेला की एका पित्याने आपल्या मुलीच्या मृत्यूचा वापर राजकीय सूड उगवण्यासाठी आणि ठाकरेंना बदनाम करण्यासाठी केला आहे, जे अत्यंत क्रूर आणि क्लेशदायक आहे. न्यायालयाने स्वतः तपास करण्याचे आदेश दिलेले असताना, ठाकरेंनी या कायदेशीर प्रक्रियेला 'पुरावे नसलेली मोहीम' म्हणणे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आणि चुकीचे आहे.
6) इंग्रजी पोस्टमुळे राष्ट्रीय स्तरावर आणि मराठी पोस्टमुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक मतदारांमध्ये सालियान यांची बदनामी झाली, ज्यामुळे हे दोन स्वतंत्र गुन्हे ठरतात.
7) ठाकरेंनी सतीश सालियान यांची इंग्रजी आणि मराठीत लेखी व जाहीर माफी मागावी आणि ती माफीनामा पोस्ट त्यांच्या सोशल मीडियावर किमान 90 दिवस 'पिन' करून ठेवावी.
8) नोटीस मिळाल्यापासून 7 दिवसांच्या आत या सर्व मागण्या पूर्ण न केल्यास, आदित्य ठाकरेंविरुद्ध कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय दिवाणी आणि फौजदारी कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाईल.