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Explained: विद्यानंद बापट अडचणीत! 48 तासांत हिंदूंची बिनशर्त माफी मागितली नाही तर...; कोणी पाठवली कायदेशीर नोटीस?

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली धार्मिक श्रद्धा आणि आराध्य दैवतांचा अवमान करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही असा उल्लेख या नोटीसमध्ये आहे. नेमकं काय म्हटलंय यात पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 10, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:01 AM IST
Explained: विद्यानंद बापट अडचणीत! 48 तासांत हिंदूंची बिनशर्त माफी मागितली नाही तर...; कोणी पाठवली कायदेशीर नोटीस?
Image Credit: नोटीसमधून बापटांना देण्यात आली 48 तासांची मुदत (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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