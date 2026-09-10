/Explained: विद्यानंद बापट अडचणीत! 48 तासांत हिंदूंची बिनशर्त माफी मागितली नाही तर...; कोणी पाठवली कायदेशीर नोटीस?

महाराष्ट्रामध्ये गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजेच्या दणदणाटाविरुद्ध मैदानात उतरलेले विद्यानंद बापट कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची दाट शक्यता आहे गेल्या काही दिवसांपासून देवी-देवता आणि धार्मिक श्रद्धेविषयी कथित आक्षेपार्ह व अवमानकारक वक्तव्य केल्याप्रकरणी विद्यानंद बापट यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील प्रदीप नाईक यांनी कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. बापट यांनी नोटीस मिळाल्यापासून 48 तासांच्या आत लेखी स्पष्टीकरण देऊन हिंदू भाविकांची बिनशर्त माफी मागावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच नमूद वेळेत समाधानकारक खुलासा न झाल्यास फौजदारीसह अन्य कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
पुण्यातील गणेश उत्सवात वाजले जाणारे डीजे साउंड सिस्टिम विरोधात विद्यानंद बापट भूमिका मांडत आहेत. बापट यांची मुलाखत आणि त्यातील काही मुद्दे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल सुद्धा झाले आहेत. दरम्यान, गणेशोत्सव, हिंदू धार्मिक परंपरा आणि भगवान श्री गणेश यांच्याविषयी केलेली वक्तव्ये अवमानकारक आणि आक्षेपार्ह असल्याचा दावा नोटिसद्वारे करण्यात आला आहे.
ध्वनीप्रदूषण, लाऊडस्पिकर, मिरवणुका अथवा सार्वजनिक उत्सवांबाबत कायदेशीर आणि सभ्य पद्धतीने मत मांडण्याच्या अधिकाराला विरोध नसल्याचे ॲड. नाईक यांनी त्यांच्या याचिकेत स्पष्ट केले आहे. मात्र, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली धार्मिक श्रद्धा आणि आराध्य दैवतांचा अवमान करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, अशी भूमिका नोटीसमधून स्पष्ट करण्यात आली आहे. एका व्यक्तीच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा वापर इतरांच्या धार्मिक भावना दुखावण्यासाठी होऊ नये, असे सुद्धा या नोटीसीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
"माझ्या निदर्शनास इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडियावर प्रसारित झालेली आपली मुलाखत/व्हिडिओ क्लिप आलेली आहे. सदर व्हिडिओमध्ये आपण गणेशोत्सव, हिंदू धार्मिक परंपरा तसेच भगवान श्री गणेश अर्थात "गणपती बाप्पा" यांच्याविषयी केलेली काही वक्तव्ये अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून त्याबाबत मी तीव्र कायदेशीर आक्षेप नोंदवीत आहे. भगवान श्री गणेश हे हिंदू धर्मातील अत्यंत पूजनीय व आराध्य दैवत आहेत. कोट्यवधी हिंदू भाविक भगवान श्री गणेशांची श्रद्धेने पूजा करतात. "गणपती बाप्पा” हे संबोधन हिंदू समाजासाठी केवळ सामान्य शब्द नसून त्यामागे धार्मिक श्रद्धा, भक्ती, परंपरा आणि भावनिक नाते आहे. सदर व्हिडिओमधील "बाप्पा / बाप" या संबोधनासंदर्भातील आपली चर्चा तसेच भगवान श्री गणेश व त्यांच्याशी संबंधित श्रद्धेबाबत केलेल्या कथित उपहासात्मक/अवमानकारक वक्तव्यांमुळे माझ्यासह हिंदू धर्मीयांच्या धार्मिक भावना गंभीररीत्या दुखावल्या गेल्या आहेत."
"आमचा आक्षेप डीजे किंवा ध्वनीप्रदूषणाविरोधातील भूमिकेला नाही. आपल्याला डीजे, लाऊडस्पीकर, ध्वनीप्रदूषण, मिरवणुका किंवा सार्वजनिक उत्सवांच्या स्वरूपावर कायदेशीर व सभ्य पद्धतीने मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. मात्र आमचा आक्षेप स्पष्टपणे भगवान श्री गणेश, "गणपती बाप्पा", हिंदू देवी-देवता आणि हिंदू धार्मिक श्रद्धेची कथित खिल्ली उडविणाऱ्या किंवा त्यांचा अवमान करणाऱ्या वक्तव्यांवर आहे. आपण आस्तिक असाल, नास्तिक असाल किंवा कोणत्याही वैचारिक मताचे असाल, तो आपला वैयक्तिक अधिकार आहे. परंतु दुसऱ्या नागरिकाला त्याच्या आराध्य दैवताबद्दल असलेली श्रद्धा आणि धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य यांनाही भारतीय संविधान संरक्षण देते. भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 19 (1) (अ) अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य प्रदान करते. मात्र हे स्वातंत्र्य निरंकुश नाही आणि अनुच्छेद 19 (2) अंतर्गत कायद्याने वाजवी निर्बंध लागू होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्तीस सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य तसेच धर्म मानण्याचे, आचरण करण्याचे व प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य प्रदान करते, जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता व आरोग्य यांच्या अधीन आहे. म्हणूनच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य वापरताना दुसऱ्याच्या धार्मिक श्रद्धेचा जाणूनबुजून आणि दुर्भावनापूर्ण अपमान करण्याचा स्वतंत्र घटनात्मक अधिकार कोणालाही प्राप्त होत नाही."
"संपूर्ण मूळ व्हिडिओ, आपण वापरलेले अचूक शब्द, वक्तव्यांचा संदर्भ, हेतू आणि प्रसारणाची परिस्थिती यांच्या सक्षम तपासणीनंतर आवश्यक घटक सिद्ध झाल्यास भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील कलम 299 तसेच परिस्थितीनुसार कलम 302 व इतर लागू कायदेशीर तरतुदींचा विचार सक्षम तपास यंत्रणा/न्यायालयाकडून होऊ शकतो. कोणतेही फौजदारी कलम लागू होण्याकरिता कायद्याने आवश्यक असलेला हेतू व इतर सर्व घटक पुराव्यांवरून सिद्ध होणे आवश्यक आहे, याची नोंद घ्यावी. केवळ हिंदू धार्मिक श्रद्धांबाबत लक्ष्य करण्याचा प्रश्न आपल्या सार्वजनिक वक्तव्यांमध्ये हिंदू धर्म, हिंदू सण किंवा हिंदू देवी-देवतांविषयी वारंवार अवमानकारक/उपहासात्मक भूमिका घेतली गेल्याचा पुराव्यांवरून नमुना आढळल्यास, संबंधित सर्व सार्वजनिक वक्तव्ये व डिजिटल सामग्री सक्षम प्राधिकरणासमोर तपासासाठी सादर करण्याचा अधिकार मी राखून ठेवत आहे. कायदा सर्व धर्मांच्या धार्मिक श्रद्धांना समान संरक्षण देतो. आमची मागणीदेखील कोणत्याही विशेषाधिकाराची नसून त्याच समान कायदेशीर संरक्षणाची आहे."