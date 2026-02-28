Explained: अजित पवार विमान अपघातासंबंधी AAIB चा अहवाल 7 सोप्या मुद्द्यांमध्ये!

Ajit Pawar Death Case: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण राज्य हादरले. २८ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ८:४६ वाजता घडलेल्या या दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाला. विमान Learjet 45XR (नोंदणी VT-SSK) होते, जे VSR Ventures Pvt. Ltd. च्या मालकीचे होते. अपघात बारामतीच्या अनियंत्रित एअरफिल्डवर लँडिंग करताना घडला. Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) या घटनेचा तपास करत आहे, जो ICAO Annex-13 नुसार भविष्यातील अपघात टाळण्यासाठी आहे. या अपघाताचे मुख्य मुद्दे सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
अपघाताच्या वेळी बारामतीत हवामानाची स्वतंत्र सुविधा नव्हती. टॉवरने दृश्यमानता ३००० मीटर सांगितली, पण VFR (व्हिज्युअल फ्लाइट रूल्स) ऑपरेशन्ससाठी किमान ५००० मीटर आवश्यक असते. पुणे आणि मुंबईच्या METAR अहवालात धुके आणि धूर नोंदवले गेले. INSAT-3DR उपग्रहानेही बारामती परिसरात पातळ धुके दाखवले. कमी दृश्यमानतेत लँडिंगचा प्रयत्न हा मोठा धोका ठरला, ज्यामुळे पायलटांना योग्य दिशा समजणे कठीण झाले असावे.
हे एअरफिल्ड अनियंत्रित आहे, म्हणजे ILS, VOR किंवा NDB सारख्या नेव्हिगेशन साधने नाहीत. फक्त VFR ऑपरेशन्स अनुमत आहेत. रनवे मार्किंग फिकट झाल्या होत्या, सैल खडी होती. RWY-11 टेबल-टॉप प्रकारचा आहे, ज्याच्या एका टोकाला उतार आहे. कुंपण किंवा सीमा भिंत अपुरी, आणि ARFF (फायर रेस्क्यू) सुविधा इन-हाउस नव्हती. विंडसॉक RWY-11 बाजूला नव्हते. VIP आणि चार्टर जेटसाठी आवश्यक सुरक्षा सुविधा नसल्याने अपघाताला आमंत्रण मिळाले.
पहिल्या प्रयत्नात दृश्यमानता अपुरी असल्याने Go-Around केले. दुसऱ्या प्रयत्नात “Field in sight” म्हणून क्लिअरन्स घेतली. शेवटचा रेडिओ कॉल “Oh St… Oh St…” असा होता, ज्याने नियंत्रण गमावल्याचे दिसते. विमान RWY-11 च्या डावीकडे ५० मीटर अंतरावर झाडांवर आदळले. कमी दृश्यमानता, दृश्य भ्रम आणि टेबल-टॉप रनवे यांचा एकत्रित परिणाम असावा.
मुख्य पायलट (PIC) १८,८०० तासांपेक्षा जास्त अनुभवी होता, पुरेशी विश्रांती घेतली होती. सहपायलट (FO) पात्र होता, पण अलीकडे उड्डाण कमी केले होते. अल्कोहोल चाचणी नकारात्मक आली. थकवा किंवा दारूचा थेट पुरावा नाही, पण VIP दबाव, हवामान आणि अनियंत्रित फील्डमुळे परिस्थितीजन्य तणाव असावा.
विमानाची एअरवर्थिनेस वैध होती, कोणतीही MEL (मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट) नव्हती. FDR (फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर) डेटा यशस्वीरीत्या डाउनलोड झाला. CVR (कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डर) थर्मल डॅमेज झाले, ज्याची रिकव्हरीसाठी अमेरिकेच्या NTSB ची मदत घेतली जात आहे. तांत्रिक बिघाडाचा थेट पुरावा नाही, पण CVR आणि FDR विश्लेषण निर्णायक ठरेल.
VFR मर्यादेपेक्षा कमी दृश्यमानता, अनियंत्रित एअरफिल्डची अपुरी सुविधा, टेबल-टॉप रनवे आणि फिकट मार्किंग, मानवी घटक आणि दृश्य भ्रम, MET माहितीची मर्यादित अचूकता. हे सर्व एकत्र येऊन अपघात घडला असावा.
DGCA ने अनियंत्रित एअरफिल्डवर VFR ऑपरेशन्सवर कठोर नियम लागू करावेत. MET सुविधा आणि लँडिंग एड्स सुधाराव्यात. चार्टर आणि VIP ऑपरेशन्ससाठी एअरफिल्ड लायसन्सिंग आणि ऑडिट वाढवावे.या अपघाताने एकाच कारणामुळे नव्हे, तर हवामान, सुविधा आणि निर्णय यांच्या संयोगाने दुर्घटना घडू शकते हे दाखवले. अंतिम अहवाल CVR आणि FDR विश्लेषणानंतर येईल.