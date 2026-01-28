CM कडून राज्यात 3 दिवसांचा प्रशासकीय दुखवटा जाहीर! तुमच्यावर काय परिणाम होणार? शाळा सुरु की बंद?

Ajit Pawar Death State Mourning What Does It Mean For You: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं विमान अपघातात निधन झालं आहे. सकाळी नऊच्या सुमारास बारामती विमानतळाजवळ अजित पवारांच्या विमानाचा लॅण्डींगदरम्यान भीषण अपघात झाला आणि विमानाने पेट घेतला. या दुर्घटनेत अजित पवारांसहीत एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यात दुखवटा म्हणून शासकीय सुट्टी जाहीर करण्यात आल्याची घोषणा केली. तसेच पुढील तीन दिवस राज्यात शासकीय दुखवटा घोषित करण्यात आला आहे. मात्र शासकीय दुखवट्याचा सर्वसमान्यांवर नेमका काय परिणाम होणार? याबद्दल अनेकांनी कल्पनाच नाही. शासकीय दुखवटा म्हणजे काय? तो कोण आणि कधी जाहीर करु शकतो? त्या काळात होतं काय? याबद्दल जाणून घेऊयात...
राष्ट्रीय किंवा प्रशासकीय दुखवटा हा भारत सरकार किंवा देशातील कोणतंही राज्य सरकार दुखवटा जाहीर करु शकतात. शासकीय दुखवटा हा एक प्रतीकात्मक शोक असतो. देशासाठी किंवा राज्यासाठी उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तींच्या (राजकारणी, साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलाकार इ.) निधनानंतर दु:खाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी दुखवटा जाहीर केला जातो. हा दुखवटा संपूर्ण राष्ट्राच्या किंवा राज्याच्या भावनांना व्यक्त करण्याचा मार्ग असतो. सामान्यपणे राष्ट्रीय दुखवटा केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून तर राज्यातील प्रशासकीय दुखवटा राज्याच्या गृह मंत्र्यालायकडून जाहीर केला जातो. स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिला राष्ट्रीय दुखवटा महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर जाहीर झाला होता.
सामान्यपणे राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा माजी पंतप्रधान यांसारख्या संविधानिक पदांवर काम केलेल्या व्यक्तींच्या निधनानंतर राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करतात. तर राज्य स्तरावर राज्यातील एखाद्या आजी-माजी मंत्र्यांचं निधन झालं तर प्रशासकीय दुखवटा जाहीर केला जातो. केवळ राजकारणच नाही तर इतर क्षेत्रातील थोर व्यक्तींच्या निधनानंतरही असे दुखवटे जाहीर केले जातात. उदाहरण सांगायचं झालं तर प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर किंवा माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या निधनानंतर राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आलेला. मोठ्या व्यक्तीच्या निधनानंतर जो राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर होतो तो सामान्यपणे सात दिवसांचा असतो. मनमोहन सिंग यांच्या निधनानंतर 26 डिसेंबर 2024 ते 2 जानेवारी 2025 पर्यंत असा सात दिवस राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आलेला.
फडणवीस यांनी अजित पवारांच्या निधनानंतर तीन दिवसांचा प्रशासकीय दुखवटा जाहीर केला आहे. हा दुखवटा 28, 29 आणि 30 जानेवारीदरम्यान असणार आहे.
राष्ट्रीय किंवा प्रशासकीय दुखवट्याच्या काळात राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर फडकवला जातो. मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांच्या निधनानंतर प्रशासकीय दुखवटा जाहीर केल्यानंतर मंत्रालयासहीत सर्वच शासकीय कार्यालयांवरील राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर उतरवण्यात आले आहेत. याला हाफ मास्ट असं म्हणतात.
शासकीय सन्मानाने अंत्यसंस्कार
निधन झालेल्या व्यक्तीचे शासकीय इतमामाने अंत्यसंस्कार केले जातात. यासंदर्भातील आदेशही जारी करण्यात आला असून अजित पवारांच्या पार्थिवावर गुरुवारी, 29 जानेवारी रोजी बारामतीमध्ये अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. अंत्यदर्शनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित राहणार आहेत.
मनोरंजन आणि अधिकृत कार्यक्रम स्थगित
प्रशासकीय दुखवट्याच्या कालावधीमध्ये सरकारच्या माध्यमातून आयोजित केले जाणारे मनोरंजनाचे कार्यक्रम, सांस्कृतिक उपक्रम किंवा औपचारिक समारंभ रद्द किंवा स्थगित केले जातात.
काही राज्यांमध्ये अंत्यसंस्काराच्या दिवशी सुट्टी जाहीर केली जाते तर काही राज्यांमध्ये ज्या दिवशी अशा मान्यवर व्यक्तीचं निधन झालं आहे त्या दिवशी प्रशासकीय सुट्टी जाहीर केली जाते. फडणवीस यांनी आज म्हणजेच 28 जानेवारी रोजी प्रशासकीय सुट्टी जाहीर केली असली तरी पुढील दोन दिवसांसंदर्भात कोणतीही घोषणा केलेली नसल्याने सरकारी कार्यालये आणि शाळा सामान्यपणे सुरु राहणार असल्याचे सांगितलं जात आहे.
प्रशासकीय दुखवट्याचा सामान्य व्यक्तींच्या जनजीवनावर फारसा परिणाम होत नाही. सरकारी कार्यालयात कोणतेही कार्यक्रम आयोजित केले जात नाही. सरकारी दफ्तरांमध्ये शोकपूर्ण वातावरण असते. या दिवसांमध्ये शाळा, खासगी तसेच सरकारी कार्यालये सुरु असतात. शाळा आणि सरकारी कार्यालयांना सुट्टी असेल तर तशी अधिकृत घोषणा केली जाते. महाराष्ट्रामध्ये तरी अद्याप शाळा आणि सरकारी शाळांना गुरुवारी 29 जानेवारी आणि शुक्रवारी 30 जानेवारी रोजी सुट्टी जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे उद्या शाळा सुरुच असतील.
