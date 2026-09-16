/Explained: दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट? एका रहस्यमय महिलेची एंट्री; त्या रात्री दोन पुरुष आणि एक बाई...

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची माजी मॅनेजर दिशा सालियन हिच्या मृत्यूशी संबंधित हत्या प्रकरणी आता एका अज्ञात महिलेची एंट्री झाली आहे. ही महिला तपासातील एक महत्त्वाची पण आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेली दुवा म्हणून समोर आली आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिल्याचं वृत्त 'एनडीटीव्ही'ने दिलं आहे. रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या एका पोलीस कॉन्स्टेबलने नोंदवलेल्या जबाबानुसार, 8 जून 2020 च्या रात्री दिशा सालियनला मुंबईतील शताब्दी रुग्णालयात घेऊन आलेल्या तीन व्यक्तींमध्ये या महिलेचा समावेश होता. या तीन व्यक्तींपैकी दोन पुरुषांची ओळख पटली असली, तरी उपलब्ध असलेल्या इतर रेकॉर्डमध्ये तिथे एखाद्या महिलेच्या उपस्थितीचा उल्लेख आढळत नाही.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) या प्रकरणात एफआयआर (FIR) दाखल केल्यानंतर काही दिवसांनी ही नवीन माहिती समोर आली आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआयने सोमवारी हत्या आणि संबंधित गुन्ह्यांच्या कलमांतर्गत हा एफआयआर दाखल केला.
या एफआयआरमध्ये शिवसेना (यूबीटी) आमदार आदित्य ठाकरे, अभिनेते डिनो मोरिया, सूरज पांचोली आणि रिया चक्रवर्ती, तसेच डॉक्टर व इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश अशा लोकांच्या यादीत करण्यात आला आहे. यांच्या चौकशीची गरज असल्याचा उल्लेख आहे. दरम्यान आदित्य ठाकरे आणि इतर संबंधित व्यक्तींनी या प्रकरणाशी आपला कोणताही संबंध असल्याचा इन्कार केला आहे.
15 जून 2020 रोजी नोंदवलेल्या कॉन्स्टेबल संतोष कचिरात गुंगुणे यांच्या जबाबात, रुग्णालयातील एका डॉक्टरांकडून मिळालेल्या माहितीचा उल्लेख आहे. त्यानुसार सालियनला दोन पुरुष आणि एका महिलेने रुग्णालयात आणले होते.दिशा सालियनचा होणारा पती रोहन राय आणि या प्रकरणाशी संबंधित इतरांनी, तिला रुग्णालयात नेणाऱ्या व्यक्ती म्हणून तिचे मित्र हिमांशू शिखरे आणि इंद्रनील वैद्य यांची नावे सांगितली आहेत.
मुंबईतील मालाड परिसरातील एका निवासी इमारतीच्या 14 व्या मजल्यावरून पडून सालियनचा मृत्यू झाला होता. तिला शताब्दी रुग्णालयात नेण्यात आले, तिथे तिला मृत घोषित करण्यात आले. पोलिसांनी रुग्णालयाचे प्रवेशद्वार, पार्किंग किंवा आपत्कालीन विभागाचे सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले आहे की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही.
2020 मध्ये, मुंबई पोलिसांनी सालियनचा मृत्यू आणि राजपूतचा मृत्यू यांच्यात कोणताही संबंध असल्याचा इन्कार केला होता. सालियनच्या मृत्यूनंतर काही दिवसांनीच राजपूत त्याच्या वांद्रे येथील फ्लॅटमध्ये मृत अवस्थेत आढळला होता.
"तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि इतरांनी या कटात तसेच त्यानंतरच्या काळात हे प्रकरण दडपून टाकण्याच्या प्रयत्नात महत्त्वाची भूमिका बजावली," असे सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये नमूद केले आहे. "प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे, फाइल्स आणि इतर शासकीय नोंदी नष्ट करणे किंवा त्या दडपून ठेवणे, अधिकृत नोंदींमध्ये फेरफार करणे, तसेच गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी आणि बेकायदेशीर उद्देशांसाठी सार्वजनिक निधी, मनुष्यबळ व पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करणे यांसारख्या बाबींसाठी संबंधित सरकारी कर्मचारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे," असेही त्यात म्हटले आहे.
एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी, या तपास संस्थेने मुंबई पोलिसांना पत्र लिहून सालियनच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि नोंदींची मागणी केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2 सप्टेंबर रोजी सीबीआय (CBI) चौकशीचे आदेश दिले. दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ही कारवाई केली; या याचिकेत त्यांनी मुंबई पोलिसांकडून तपासात त्रुटी राहिल्याचा आरोप केला होता. सहा वर्षांपर्यंत एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात अपयश आल्याबद्दल न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले. या प्रकरणातील तपासामुळे "उत्तरांपेक्षा अधिक प्रश्न निर्माण होतात" असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि तपासातील "स्पष्ट विसंगतींकडे" लक्ष वेधले.
दिशाच्या मृत्यूनंतर सहा वर्षे उलटूनही तिच्या कुटुंबीयांना शवविच्छेदन अहवाल आणि अपघाती मृत्यूचा अहवाल (ADR) देण्यात आला नव्हता, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. पोलिसांनी या प्रकरणी 'अपघाती मृत्यू'ची नोंद (ADR) केली होती आणि चौकशीनंतर दिशाचा मृत्यू आत्महत्या असल्याचे म्हटले होते. मात्र, आपली मुलगी हिची हत्या झाली असल्याचा आरोप करत सतीश सालियन यांनी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
गेल्या आठवड्यात सतीश सालियन यांनी सीबीआयसमोर आपला जबाब नोंदवला. या जबाबात त्यांनी आरोप केला की, एका कथित कटामध्ये आणि सत्य लपवण्याच्या प्रयत्नात उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यासह अनेक व्यक्तींची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती.
अफवांचा धुरळा उडवणं बंद करण्यासाठी पुन्हा एकदा फक्त आणि फक्त तथ्य सांगतो! मी दिशा सालियन ह्यांना कधीही भेटलेलो नाही किंवा त्यांच्याशी माझी ओळखही नव्हती असं आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं असून, सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
अफवांचा धुरळा उडवणं बंद करण्यासाठी पुन्हा एकदा फक्त आणि फक्त तथ्य सांगतो!— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 16, 2026
मी दिशा सालियन ह्यांना कधीही भेटलेलो नाही किंवा त्यांच्याशी माझी ओळखही नव्हती.
राजकीय हेतूने, वैयक्तिक द्वेषापायी, चारित्र्यहनन करण्याच्या हेतूने काही लोकांकडून गेल्या ६ वर्षांपासून वारंवार ह्या दुर्दैवी…
राजकीय हेतूने, वैयक्तिक द्वेषापायी, चारित्र्यहनन करण्याच्या हेतूने काही लोकांकडून गेल्या ६ वर्षांपासून वारंवार ह्या दुर्दैवी घटनेशी कुठलाही पुरावा वा संबंध नसतानाही माझं नाव जोडण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न सुरु आहे. कुठलंही तथ्य आणि सत्य नसलेलं हे सततचं खोटं कॅंपेन दुर्दैवी आहे असं ते म्हणाले आहेत.
परत एकदा सांगतो, ज्यांना वाटत असेल की अश्या चारित्र्यहननाच्या आणि खोट्या प्रचाराच्या मार्गाने तुम्ही आम्हाला शांत बसवू शकाल तर तो तुमचा भ्रम आहे. सत्यासाठी, अन्यायाविरुद्ध, देशवासीयांना सोबत घेऊन आमचा लढा सुरुच राहील! असंही त्यांनी म्हटलं आहे.