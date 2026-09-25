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Explained: बाप्पा निघाले... AI पासून ते पोलिसांपर्यंत अन् बार्जवरील विसर्जनापासून कोळी बांधवांच्या सलामीपर्यंत; मुंबईतील विसर्जनची प्रमुख आकर्षणं

आज पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात राहणार आहे. सहा सहपोलीस आयुक्त, नऊ अपर पोलीस आयुक्त, 38 उपायुक्त, 66 सहाय्यक आयुक्त, 3 हजार 213 अधिकारी, 18 हजार 940 कर्मचारी असा फौजफाटा तैनात ठेवण्यात येणार आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 25, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:35 AM IST
Explained: बाप्पा निघाले... AI पासून ते पोलिसांपर्यंत अन् बार्जवरील विसर्जनापासून कोळी बांधवांच्या सलामीपर्यंत; मुंबईतील विसर्जनची प्रमुख आकर्षणं
Image Credit: गणरायाला निरोप देण्यासाठी मोठी गर्दी (Photo: instagram/ompsyram/UjwalPuri)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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