Explained: '9 ते 10 शिट्ट्यानंतरही वाटाणा शिजत नाही', अंगणवाडी सेविकेने तक्रार करताच निलंबनाची कारवाई, म्हणाल्या 'तुकाराम मुंढेंना...'

पुण्याच्या आंबेगावातील एका अंगणवाडी सेविकेने अंगणवाडीतील पोषण आहाराच्या निकृष्ट दर्जेबाबत व्हिडीओ बनवला. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी अंगणवाडी सेविकेवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. अंगणवाड्यांमध्ये लहान मुलांच्या पोषण आहारासाठी प्रशासनाकडून पुरवला जाणारा कच्चा माल अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा गंभीर आरोप अंगणवाडी सेविकेने केला होता. मात्र यानंतर अन्नाच्या दर्जात सुधारणा करण्याऐवजी अंगणवाडी सेविकेवरच कारवाई करण्यात आली. या घटनेमुळे पोषण आहाराच्या दर्जावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
अंगणवाडी सेविका देवयानी पारधी यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर व्हिडीओ शेअर मुलांसाठी निकृष्ट दर्जाचा माल पाठवला जात असल्याची तक्रार केली होती. यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. अंगणवाड्यांमध्ये लहान मुलांच्या पोषण आहारासाठी प्रशासनाकडून पुरवला जाणारा कच्चा माल अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा गंभीर आरोप अंगणवाडी सेविका देवयानी पारधी यांनी केला होता
देवयानी पारधी यांनी व्हिडीओत सांगितलं होतं की, "आमच्या मुलांसाठी भरडा, साखर, मूगडळा, हळद, मीठ, मिरची असा कच्चा माल येत असतो. यामध्ये येणारा पांढरा वाटाणा तो शिजला आहे की कच्चा कळत नाही. 9 ते 10 शिट्ट्यानंतरही वाटाणा शिजत नाही. थोडा थंड झाला की कच्चा होता. यामुळे मुलांची पोटं दुखतात. असा आहार मुलांना खाऊ घालायचा का? मुलं हा वाटाणा खायला नको म्हणतात. भरडा पाच ते सहा शिट्ट्यांनंतरही तसाच आहे. तो शिजला जात नाही, मग कितीही तेल टाका. तुम्ही तुमच्या मुलांना असा खाऊ घालाल का? पण आम्ही नाईलाजाने खाऊ घालत आहोत. माझ्या मनाला हे फार खटकत होतं".
"माझी शासनाला विनंती आहे की, आम्हाला जो फेडरेशनचा आहार देत आहात तो थोडा द्या, पण चांगल्या दर्जाचा द्या. असा निकृष्ट दर्जाचा माल आमच्या मुलांना देऊ नका. या निकृष्ट दर्जाच्या आहारामुळे मुलांचं वजन वाढण्याऐवजी कमी होतं. त्यामुळे कुपोषण वाढतं. आम्ही मुलांना आमच्या मुलांसारखं जपत असताना न शिजणारा वाटाणा, लापसी देत आहात. 1 किलो लापशीला पावशेर साखर लागत असेल त ती गोड होईल का? मुलंही खात नाहीत," अशी व्यथा त्यांनी मांडली होती.
"तुकाराम मुंढे यांनाही माझी विनंती आहे. अन्न भेसळ होत आहे तिथे तुम्ही छापे टाकत आहात ही चांगली बाब आहे. पण आमच्या अंगणवाड्यात येणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या आहारावरही निर्बंध घाला. आमच्या मुलांना हा आहार नको आहे. मुलं चांगलं खायला मिळेल या आशेने अंगणवाडीत येतात. आहाराच्या बाबतीत तरी मुलांशी असं करु नका," अशी विनंती त्यांनी अखेरीस केली.
निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्यानंतर देवयानी पारधी यांनी आपलं काय चुकलं? अशी विचारणा करत न्यायाची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, "मला वाटलं आपल्या मुलांना चांगला आहार यावा, चांगला खाऊ मिळावा. या हेतूने व्हिडीओ तयार करत असेल तर माझं काय चुकलं? जे अधिकाऱ्यांनी मला अंगणवाडीतून कायमस्वरुपी काढण्याची नोटीस काढली. माझं चुकलं असेल तर नक्की नोटीस काढा. मी मुलांच्या आहारवर प्रश्न विचारत असताना तुम्ही कामावरुन काढण्याची नोटीस काढत आहात".
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते विकास लवांडे यांनीही निलंबनाच्या कारवाईवरुन टीका केली आहे. "राज्यातील महिला व बालविकास विभागाचा कारभार नेमका कसा चालतो ते पाहा, पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील नंबरवाडी येथील अंगणवाडी सेविका रेश्मा पारधी यांनी अंगणवाडीतील निकृष्ट दर्जाच्या पोषण आहाराबद्दल, विशेषतः न शिजणाऱ्या वाटाण्याबाबत सोशल मीडियावर आवाज उठवला. बालकांना मिळणाऱ्या आहाराची गुणवत्ता सुधारावी, हा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र त्याच रेश्मा पारधी यांच्यावर प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई केली. खरंतर बालकांना निकृष्ट दर्जाचा आहार पुरवला जात असेल, तर त्यासाठी जबाबदार महिला व बालविकास विभाग, ICDS मधील अधिकारी आणि संबंधित पुरवठादारांवर कारवाई व्हायला हवी होती. पण इथे तर “चोर सोडून संन्याशाला फाशी” देण्याचा प्रकार सुरू आहे," अशी टीका त्यांनी केली आहे.
बालकांच्या पोषणासाठी असलेल्या पैशातून, जर निकृष्ट आहार दिला जात असेल, तर या संपूर्ण व्यवस्थेची चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि सत्य समोर आणणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेवरील निलंबनाची कारवाई तात्काळ मागे घेतली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.