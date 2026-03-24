  Explained: चाकणकरांनंतर खरातमुळे जाणार शिंदेंच्या मंत्र्याची खुर्ची? शेकडो लोक रस्त्यावर; 3 फोटोंमुळे अडकला?

Explained Eknath Shinde Shivsena Party Minister In Ashok Kharat Case: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाच्या मंत्र्याचा राजीनामा मागण्यासाठी शेकडो लोक आज रस्त्यावर उतरल्याचं दिसून आलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 24, 2026, 01:58 PM IST
शिंदेंच्या मंत्र्याने राजीनामा द्यावा म्हणून मोर्चा (प्रातिनधिक फोटो)

Explained Eknath Shinde Shivsena Party Minister In Ashok Kharat Case: नाशिकमधून भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणामध्ये अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली चाकणकरांना राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. राज्य मंत्रीपदाचा दर्जा असलेलं हे पद रुपाली चाकणकरांनी 20 मार्च रोजी पक्षाच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवारांकडे राजीनामा सुपूर्द केला. या प्रकरणामध्ये अन्य काही नेत्यांवरही आरोप केले जात असतानाच आता अजित पवारांच्या पक्षानंतर एकनाथ शिंदेंच्या पक्षातील नेत्याने राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली जात आहे. या मागणीसाठी आज शेकडो लोक रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र कोकणात पाहायला मिळालं.

हा मंत्री कोण?

ज्या मंत्र्याचा राजीनामा मागितला जातोय तो मंत्री म्हणजे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे सर्वात पहिले प्रवक्ते दीपक केसरकर! दीपक केसरकर यांची खरातशी नाशिकमधील सिन्नर येथील केवळ ईशान्येश्वर महादेव मंदिरातील भेटीमुळे ओळख झालेली. आता अशोक खरातवर बलात्कार व काळ्या जादू प्रकरणांचा आरोप केला जात आहे. केसरकर आणि खरातचे एकत्र फोटो व्हायरल होऊन मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.

नक्की वाचा >> 'खरात प्रकरणात मी पहिल्या...'; राजीनामा द्यावा लागलेल्या रुपाली चाकणकरांनी आता थेट Video च केला पोस्ट

त्या तीन फोटोंमुळे चर्चा

दीपक केसरकरांचे खरातसोबतचे तीन फोटो व्हायरल झाले आहेत. यापैकी पहिला फोटो हा नोव्हेंबर 2022 चा असून या फोटोत केसरकर हे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राधाकृष्ण विखे पाटलांसोबत सिन्नरमधील ईशान्येश्वर मंदिरात दिसत आहेत. शिर्डीला जाताना वाटेत हे मंत्री सिन्नरमधील ईशान्येश्वर मंदिरात थांबले होते. गायींच्या गोशाळेसाठी देणगी व काम तपासण्यासाठी ही भेट दिल्याचं नंतर सांगण्यात आलं. त्याचप्रमाणे केसरकरांचा खरातच्या मुलीच्या लग्नातील एक फोटो व्हायरल झाला असून तिसऱ्या फोटो हा खरात स्वत: ईशान्येश्वर मंदिरासाठी रस्त्याची मागणी करण्यासाठी केसरकरांना भेटलेला तेव्हाचा आहे. हा रस्ता बांधून देण्यात आला असून यामागे केसरकर कनेक्शन असल्याचं सांगितलं जातं. 

विरोधकांकडून गंभीर आरोप

विरोधी पक्षातील नेत्यांनी या प्रकरणावरुन केसरकरांवर गंभीर आरोप केले आहेत. केसरकर खरातचे निस्सीम भक्त होते, खरातच्या सांगण्यावरून मंत्रालयात जायचे-न जायचे ठरवायचे, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. खरात मंत्रालयाच्या कामात केसरकरांच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करायचे असाही आरोप केला जात आहे. यामध्ये पदोन्नती, ट्रान्सफरसारख्या गोष्टींचा समावेश होता. खरात आठवड्यात दोन दिवस केसरकरांच्या सरकारी बंगल्यावर मुक्काम करायचे, असाही आरोप केला जात आहे. केसरकरांचे निकटवर्तीय दीपक लोंढे यांची एसआयटी चौकशी सुरू असून या चौकशीचा जमीन व्यवहाराशी संबंध आहे का अशी शंका ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून व्यक्त केली जात आहे. 

नक्की वाचा >> सेक्स पॉवर वाढेल सांगून 9 लाख रुपये/किलो दराने खरात विकायचा मध; राजकारण्यांना कसं गंडवलं वाचाच

राजीनाम्याच्या मागणीसाठी शेकडो लोक रस्त्यावर

केसरकरांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करत आज उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं आज सिंधुदुर्गमध्ये मोर्चा काढला. भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणी सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांचा राजीनामा घेऊन त्यांची एसआयटी चौकशी करा या मागणीसाठी आज सावंतवाडी तालुका ठाकरे सेनेतर्फे आंदोलन छेडण्यात आले. ठाकरे सेना तालुकाप्रमुख रुपेश राऊळ यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वशिवसैनिक एकत्र येत प्रांत कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी प्रांत अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन हे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवावे अशी मागणी करण्यात आली. राऊळ यांनी या प्रकरणात तातडीने कारवाई व्हावी अशी मागणी केली आहे. 

या प्रकरणावर आमदाराचं म्हणणं काय?

दरम्यान, या प्रकरणामध्ये आरोप झाल्यानंतर केसरकरांनी आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. “ईशान्येश्वर मंदिरामुळे माझी कॅप्टन खरात यांच्यासोबत ओळख झाली आहे. मी स्वतः देवभक्त असल्यामुळे आणि खरात यांना ज्योतिषाचा चांगला अभ्यास असल्यामुळे माझ्यासारख्या अनेक लोकांशी त्यांची ओळख आहे. मात्र खरात माझ्या ऑफिसमध्ये कधीच आले नाहीत. त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य मला माहित नव्हते,” असं केसरकरांनी म्हटलं आहे. तसेच खरात यांच्यासंदर्भात समोर आलेले व्हिडीओ आणि एकंदरित आरोपांबद्दल बोलताना केसरकरांनी, " हा अतिशय घृणास्पद प्रकार असून त्यांच्याशी माझे संबंध असल्याच्या आरोपांचा मी निषेध करतो,” असं म्हटलं आहे.  

नक्की वाचा >> एक चिंचोका एक लाखाला विकायचा खरात, तरी होती मोठी डिमांड कारण...; खोट्या सापाचाही विचित्र वापर

चाकणकरांचं पुढे काय होणार?

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदाराची आज देवगिरी बैठक होणार आहे. भोंदू बाबा अशोक खरात आणि या प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांचा घेण्यात आलेला राजीनामा या पार्श्वभूमीवर आजची बैठक महत्वाची ठरणार आहे. आज संध्याकाळी सात वाजता बैठक पार पडणार आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीनंतर रुपाली चाकणकरांचं पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदही जाईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Tags:
ExplainedAshok KharatRupali ChakankarAshok Kharat Caseresignation

इतर बातम्या

Explained: 18 वर्षांपूर्वी KKR vs RCB सामन्याने झाली होती I...

स्पोर्ट्स