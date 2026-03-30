Explained: खरातची घाणेरडी कृत्यं केबिनबाहेर बसलेल्यांना कधीच का दिसली नाहीत? गूढ उलगडलं

Explained Ashok Kharat Office Cabin Structure: अशोक खरात एवढे लोक ऑफिसमध्ये असताना केबिनमध्ये महिलांवर अत्याचार करायचा तर केबिनच्या बाहेरील लोकांना ते दिसायचं कसं नाही? असा प्रश्न खरातच्या ऑफिसमधील व्हिडीओ पाहिल्यानंतर अनेकांना पडला आहे. या प्रश्नाचं गूढ उकललं आहे. त्याबद्दलच...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 30, 2026, 11:42 AM IST
खरातच्या ऑफिसच्या रचनेत दडलंय या प्रश्नाचं उत्तर (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Explained Ashok Kharat Office Cabin Structure: नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणामधील नवीन नवीन तपशील रोज समोर येत आहेत. एकीकडे खरातच्या पोलीस कोठडीमध्ये 1 एप्रिलपर्यंत वाढ करण्यात आल्याने पोलिसांना त्याच्याकडे अधिक चौकशी करता येणार असून महिलांना तो नेमकं कोणतं औषध द्यायचा? त्याने घरात सापडलेली काडतुसे कुठे वापरली? या सारख्या प्रश्नांचा पोलीस शोध घेत आहेत. एकीकडे हा शोध सुरु असतानाच दुसरीकडे खरातच्या ऑफिसमधील सीसीटीव्हीमध्ये तो महिलांशी करत असलेल्या लैंगिक अत्याचाराची कृत्यं कैद झाली असून हे व्हिडीओ अंबटशौकीनांकडून व्हायरल केले जात आहेत. मात्र असे व्हिडीओ व्हायरल करणाऱ्यांविरोधातही पोलिसांनी मोहिम हाती घेतली आहे. खरं तर हे व्हिडीओ समोर आल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरुन गेला होता. या व्हिडीओमध्ये खरात कशाप्रकारे महिलांवर उपचार करत असल्याचं भासवून त्यांचा गैरफायदा घ्यायचा हे दिसून येतं. मात्र हे व्हिडीओ पाहिल्यानंतर अनेकांना खरातच्या ऑफिसमध्ये त्याच्या केबिनबाहेर बसलेली लोक दिसतात मग त्या लोकांना केबिनमध्ये काय सुरु आहे हे दिसत नसेल का असा प्रश्न पडला होता. या प्रश्नाचं उत्तर आता खरातच्या ऑफिसची झडती घेतल्यानंतर समोर आलं आहे. 

केबिनबाहेरील लोकांना आत काय सुरु आहे समजलं कसं नाही?

खरातचं ऑफिस नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर इमारतीमध्ये होतं. या ऑफिसमध्ये खरातच्या केबिनला काळ्या रंगाच्या काचा लावण्यात आल्यात. याच केबिनमध्ये खरात महिलांवर लैंगिक शोषण करायचा. याच शोषणासंदर्भातील काही व्हिडीओ समोर आल्यानंतर खरातचा भांडाफोड झाला आणि त्याची कृष्ण कृत्ये समोर आली. मात्र या सीसीटीव्हीमध्ये खरातच्या केबिनबाहेरील लोकांच्या हलचालीही स्पष्टपणे दिसतात. मग बाहेरच्यांना आत काय सुरु आहे याचा अंदाज कसा बांधता आला नाही? ते दिसलं कसं नाही? असा प्रश्न अनेकांना पडला. या प्रश्नाचं उत्तर आहे खरातच्या केबिनची काच! 

ही काच खास का?

खरातच्या ऑफिसमधील केबिनला वापरलेली काच ही रिफलेक्टीव्ह ग्लास प्रकारातील आहे. या काचेमधून बाहेरच्या गोष्टी सहज दिसतात. मात्र बाहेरुन आत काय सुरु आहे हे दिसत नाही. केबीनच्या आतील व्यक्तीला रिफलेक्टीव्ह ग्लासच्या बाहेरील हालचाली स्पष्टपणे दिसतात. केबीनच्या आतील लाईट बंद केल्यानंतर केबीनच्या आतील हालचाली बाहेरच्या व्यक्तींना अजिबातच दिसत नाहीत. या वृत्ताला ग्लास एक्सपोर्ट आणि ग्लास व्यवसायिकांनाही दुजोरा दिला असून अशाप्रकारच्या काचा बसवून घेतल्या जातात, असंही सांगितलं आहे. 

झुंबराचे दिवे गेले म्हणजे...

खरातच्या ऑफिसमध्ये त्याला जोडपी भेटण्यासाठी आल्यानंतर तो महिलांना त्याच्या केबिन जवळच्या खोलीत घेऊन जायचा. तिथे त्यांना सर्वसाधारणपणे भाकीतं सांगायचा. अनेकदा उपचारांचा भाग म्हणून लैंगिक अत्याचार करायचा. केबिनजवळच असलेल्या या खोलीच्या बाहेरील छताला असलेल्या झुंबरचा लाइट खरात बंद करायचा. या झुंबराचे लाइट बंद असतील तोपर्यंत चेंबरमध्ये कोणालाही प्रवेश द्यायचा नाही, असं त्याने ऑफिसमधील कर्मचाऱ्यांना सांगून ठेवलं होतं. म्हणूनच या झुंबराची लाईट ही त्याच्या ऑफिसमधील सांकेतिक भाषा होती. तसेच रिफलेक्टीव्ह ग्लासमुळे आतील लाईट बंद झाल्यानंतर आत काय सुरु आहे हे कोणालाही कळायचं नाही. त्यामुळेच व्हिडीओमध्येही केबिनबाहेरील व्यक्तींच्या हलचाली दिसत असल्या तरी बाहेरील व्यक्तींना आत काय सुरु आहे याची कल्पनाही नसते.

भेटता क्षणी प्रभाव पाडण्यासाठी वापरायचा ही ट्रीक

केवळ ऑफिसची रचना नाही तर खरात काही छोट्या ट्रीक वापरुन लोकांना आपण हुशार असल्याचं भासवायचा. भोंदू अशोक खरात हा त्याच्याकडे येणाऱ्या व्यक्तींवर प्रभाव पाडण्यासाठी फारच साध्या ट्रीक वापरुन त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढायचा. भेटायला आलेल्या व्यक्तीची जन्मतारीख विचारून त्यावरुन खरात या व्यक्तीच्या जन्माचा वार सांगायचा. या माध्यमातून तो सुरुवातीलाच समोरच्या व्यक्तीवर प्रभाव पाडून आपण प्रचंड हुशार असल्याचं भासवण्यात यशस्वी ठरायचा. एवढेच नाही तर खरातच्या जाळ्यात महिला सहज कशा अडकायच्या हे ही समोर आलं आहे. खरात हा त्याच्याकडे येणाऱ्या जोपड्यांना समोर बसवून ते किती धनवान आहेत याचा अंदाज घ्यायचा. त्यानंतर तुम्हाला एकच मूल होईल असं सांगून यासाठी पती दोषी असल्याचं सांगायचा. यामुळे पती-पत्नीमध्ये वाद व्हायचे आणि तेव्हाच खरात महिलांच्या मनात स्वत:बद्दल विश्वास निर्माण करुन त्यांची सहानुभूती मिळवायचा. दोन मुलं असलेल्या जोडप्यामध्ये खरात मुद्दाम वाद निर्माण करुन आणायचा. दोन मुलांपैकी पहिले मूल तुझे असू दुसरे तुझे नाही असं नवऱ्याला सांगून खरात घटस्फोट घडवून आणायचा. त्यानंतर या घटस्फोटीत महिलेला तो आपल्या जाळ्यात ओढायचा.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

