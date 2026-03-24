Explained: खरातला भेटलेल्यांच्या HIV चाचणीची मागणी; शरीरसंबंधांमधून AIDS कसा होतो? तुम्हालाही नसेल ठाऊक

Explained Ashok Kharat HIV Test Demand AIDS Transmission: काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी विधानसभेमध्ये अशोक खरात प्रकरणासंदर्भात बोलताना एक वेगळीच भिती व्यक्त केली. जे अशोक खरातला भेटले त्यांची एचआयव्ही चाचणी करावी असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. "जे भेटले आहेत, जे व्हिडीओ क्लिपमध्ये आले आहेत त्यांच्या मोबाईलचे सीडीआर तपासले पाहिजेत. जे या भोंदू बाबाला भेटले आहेत त्यांची एचआयव्ही चाचणीही करावी लागेल. सरकारनेच ही चाचणी करावी अन्यथा संसर्गजन्य रोग होईल आणि सगळेच मरतील," असं वडेट्टीवार म्हणाले. म्हणजेच अशोक खरातच्या माध्यमातून एचआयव्हीचा संसर्ग त्याच्याकडे जाणाऱ्यांनाही झाला असेल असं वडेट्टीवार यांना सूचित करायचं आहे. मात्र शरीरसंबंधांमुळे एचआयव्ही कसा होतो? नेमका या विषाणूचा संसर्ग शरीरसंबंध ठेवताना कोणत्या माध्यमातून होऊ शकतो हे अनेकांना ठाऊक नाही. अनेकांना केवळ एचआयव्ही असुरक्षित लैंगिक संबंधांमधून होतो, इतकेच ठाऊक आहे. आज आपण याचसंदर्भात जाणून घेणार आहोत.
एचआयव्हीचा विषाणू एका व्यक्तीमधून दुसऱ्या व्यक्तीकडे केवळ शरीरातील विशिष्ट द्रवपदार्थांमधून पसरतो. या द्रवपदार्थांमध्ये विषाणूची मात्रा जास्त असते. रक्तामधून एचआयव्हीचा संसर्ग होतो. म्हणूनच एचआयव्हीबाधितांना रक्तदान करता येत नाही. किंवा रुग्णांना रक्त देतानाही ते एचआयव्ही संसर्ग झालेल्या व्यक्तीचं नाही ना याची खात्री करुन घेतली जाते. शरीरसंबंधांमधून एचआयव्हीचा प्रादुर्भाव होण्यासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या गोष्टींमध्ये वीर्य आणि प्री सीमन म्हणजेच वीर्य उत्सर्जनाआधी निघणारा पांढऱ्या रंगाचा द्रव्य पदार्थही कारणीभूत असतो. याचबरोबरच योनी मार्गातील द्रव्य ज्याला इंग्रजीत व्हजायनल फ्युईड्स म्हणतात. तसेच गुदद्वारातील द्रव्य ज्याला इंग्रजीत रेक्टल फ्लुईड्स म्हणतात यामधूनही विषाणूचा संसर्ग होतो. त्याचप्रमाणे स्तनपानातील दुधामधूनही एचआयव्हीचा प्रादुर्भाव होतो. आधी नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही द्रव्यामधून एचआयव्हीबाधित व्यक्तीमधून सामन्य व्यक्तीला एचआयव्हीचा संसर्ग होऊ शकतो. ही द्रव्य शरीरसंबंध किंवा रक्तदानासारख्या माध्यमातून दुसऱ्या व्यक्तीच्या रक्तप्रवाहात किंवा श्लेष्मल त्वचा (mucous membrane) म्हणजेच साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर शरीराच्या आती भागातील पेशींच्या आवरणांमध्ये पोहोचला तर एचआयव्हीचा संसर्ग होऊ शकतो.
लैंगिक संबंध ठेवताना विशेषतः असुरक्षित म्हणजे कंडोमशिवाय लैंगिक संबंध ठेवताना यापैकी कोणतेही द्रव्य दुसऱ्या व्यक्तीच्या शरीरात प्रवेश करु शकते. आता शरीरात ही द्रव्यं प्रवेश करण्याचे तीन मुख्य मार्ग आहेत. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...
योनीमार्गातील संभोग (Vaginal sex) पुरुषाचे वीर्य योनीत गेल्यानंतर योनीच्या आतील त्वचेशी वीर्याचा संपर्क येतो. या माध्यमातून विषाणू रक्तात शिरकाव करतात. या अशाप्रकारेमध्ये महिलेकडून पुरुषाला संसर्ग होण्याचा धोका तुलनेनं कमी असतो. मात्र याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. खास करुन मासिक पाळीच्या वेळेस संबंध ठेवल्यास महिलेकडून पुरुषाला असा संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो.
गुदद्वारातील संभोग (Anal sex) या माध्यमातून एचआयव्ही संसर्ग होण्याचा सर्वात जास्त धोका असतो. गुदद्वाराची त्वचा ही योनी मार्गापेक्षा खूप पातळ असते आणि ती सहज फाटू शकते. अशाप्रकारे शरीरसंबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करताना बऱ्याचदा गुदद्वाराच्या आतील भागात छोट्या जखमाही होतात. अशा परिस्थितीमध्ये वीर्य किंवा इतर द्रव्यं थेट रक्तात मिसळतात. ज्या व्यक्तीच्या गुदद्वारामध्ये संभोग केला जात असतो त्याला संसर्गाचा धोका अधिक असतो, असं डॉक्टर सांगतात.
तोंडावाटे संभोग म्हणजेच ओरल सेक्स (Oral sex) करतानाही संसर्ग होण्याचा धोका असो. मात्र या माध्यमातून संसर्ग होण्याची शक्यता इतर दोन प्रकारांपेक्षा तुलनेनं कमी आहे. तोंडाच्या आतील त्वचा ही जाड असते आणि लाळेमध्ये विषाणूची मात्र भरपूर असल्याने संसर्गाचा धोका फार कमी असतो.
एचआयव्ही झालेल्या व्यक्तीचा व्हायरल लोड जास्त असावा. म्हणजेच सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर सदर व्यक्ती औषधे घेत नसेल किंवा औषधे प्रभावी नसतील तर व्हायरल लोड अधिक असतो. योगी, गुदद्वारा, लिंग, तोंड, जखमा या माध्यमातून थेट संपर्कात आल्यावरच संसर्ग होऊ शकतो. तसेच दोघांपैकी कोणालाही सिफिलिस, हर्पीस, गोनोरिया यासारख्या इतर लैंगिक संसर्गजन्य समस्या असतील तर संसर्गाचा धोका अधिक वाढतो.
मागील काही वर्षांमध्ये एचआयव्हीचा संसर्ग अशा माध्यमातून थांबवण्यासाठी बरेच संशोधन झाले आहे. त्याचा एक भाग म्हणून एचआयव्ही असलेली व्यक्ती नियमित एआरटी म्हणजेच Antiretroviral Therapy घेत असेल आणि तिचा व्हायरल लोड अनडिक्टेक्टनेबल किंवा असेक्शनेबल असेल, तर अशा व्यक्तीसोबत लैंगिक संबंध ठेवल्यास त्यामधून एचआयव्ही पसरत नाही. याला यू=यू म्हणजेच अनडिक्टेबल =अनस्टान्समीटेबल असं म्हणतात. जगभरातील वेगवेगळ्या संशोधनामधून हे सिद्ध झालेलं असल्याने या दाव्याला वैज्ञानिक पुराव्यांची जोड आहे.
शरीरसंबंध ठेवताना नेहमी कंडोम वापरावा. एकाच जोडीदारासोबत संबंध ठेवा. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की एचआयव्ही हे केवळ असुरक्षित लैंगिक संबंध, रक्त/सुई शेअरिंग किंवा आईकडून स्तनपानाच्या माध्यमातून मुलाला या मार्गाने पसरते. मिठी मारणे, हात पकडणे, चुंबन, एकत्र जेवणे, एकच शौचालय वापरणे यातून एचआयव्ही अजिबात पसरत नाही.
(टीप - ही माहिती समान्य माहितीवर अवलंबून असून वर नमूद समस्यांपैकी कोणतीही वैद्यकीय शंका असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. 'झी 24 तास' या ठिकाणी उपचारासंदर्भातील कोणताही दावा करत नाही.)