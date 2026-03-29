Explained: कोर्टात जोरदार युक्तीवाद; खरातच्या मोबाईलमुळे बडे नेते अडकणार? कोण काय म्हणालं? पीडितेला त्याने..

Explained Ashok Kharat Court Hearing Details: नाशिकमधील सिन्नर येथील मिरगावजवळ शिवनिका संस्थेच्या माध्यमातून अध्यात्मिक गुरु असल्याचं भासवून अनेक महिलांवर लैंगिक अत्याचार, आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी अटकेत असलेला भोंदू बाबा अशोक खरातला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आरोपी विरोधात असलेले आरोप अतिशय गंभीर असल्याचं निरीक्षण नाशिक कोर्टने तीन दिवसांची पोलीस कोठडी वाढवून देताना नोंदवलं. न्यायाधीश श्रीमती एम. वी. भराडे यांनी हा निकाल दिला आहे. दरम्यान, ही पोलीस कोठडी का हवी आहे यासंदर्भात माहिती देताना सरकारी वकिलांनी खरात चौकशीत सहकार्य करत नसल्याचं सांगितलं. सुनावणीदरम्यान कोर्टात नक्की काय झालं ते पाहूयात...
सरकारी वकिलांनी सुनावणीच्या सुरुवातीलाच खरातची तीन दिवसांची पोलिस कोठडी हवी असल्याची मागणी केली. तापस अधिकारी किरण कुमार सूर्यवंशी यांच्यावतीने ही मागणी करण्यात आली. आरोपी तपासात सहकार्य करत नाहीये, असं सांगताना पुढे नेमकी कशासंदर्भात चौकशी करायची आहे हे ही तपास अधिकाऱ्यांनी कोर्टाला सांगितलं. पीडितेला खरातने पाणी कसले दिले? घरात सापडलेली रिकामी काडतुसे कुठी वापरी हे तो सांगत नाहीये. याचीच चौकशी करायची आहे, असं तपास अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितलं. आरोपी सहकार्य करत नसल्याने आम्हाला कमी वेळ मिळतो आहे. असंख्य महिलांना त्याने फसविले आहे. पीडित महिला शोधायच्या आहेत. त्या तक्रारीसाठी पुढे येत नसल्याचं दिसत आहे, असंही सरकारी पक्षाकडून सांगण्यात आलं. खरातच्या मोबाईलची क्लोन कॉपी मिळाली आहे. अजून पेन ड्राईव्ह जप्त करण्यात आलेला नाही, अशी माहितीही तपास अधिकाऱ्यांनी दिली.
नक्की वाचा >> अशोक खरात प्रकरणात रुपाली चाकणकरांना तिसरा मोठा धक्का! 2 पदं सोडल्यानंतर आता...
तर समोरुन म्हणजेच आरोपीच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना, "आधी काय केले? एफएसएल काय करत आहे? त्यांचा अहवाल का नाही? स्थावर जंगम मालमत्ता मागच्यावेळी सुद्धा शोधायची आहे असं सांगितलं होतं. मग पुन्हा पोलिस कोठडी का?" असा सवाल केला. तसेच, "जिवंत आणि वापरलेली काडतुसे मागच्या वेळी सुद्धा शोधण्यासाठी वेळ मागितली होती. मोबाईलची क्लोन कॉपी मिळाली आहे तरीही ती आणि पेन ड्राईव्ह जप्त मध्ये का दाखविला जात नाही?" असा सवालही आरोपीच्या वकिलाने विचारला.
'एफएसएसएल'कडून (सरकारी फॉरेन्सिक लॅबकडून) पेन ड्राईव्ह नुकताच आला आहे. पंचनामा करून लॅबमध्ये पाठवण्यात आला. त्याची क्लोन कॉपी आली आहे. मात्र त्याच्या नंबरमध्ये काही डमी नावे सेव्ह केली आहेत. मोबाईलमध्ये सर्व नंबर तपासायचे आहेत. यासाठी पोलिस कोठडी द्यावी," असं सरकारी वकिलांनी कोर्टाला बाजू मांडताना सांगितलं. आरोपी मदत करत नाही त्यामुळे तपास पूर्ण होऊ शकत नाही असं पीडितचे वकील एम. वाय. काळे यांनी कोर्टाला सांगितलं.
नक्की वाचा >> 'अजित दादांनी कदाचित हे...', खरात प्रकरणावरुन थेट फडणवीसांना पत्र; 'सुनील तटकरे, रुपाली चाकणकरांना...'
युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायमूर्ती एम. व्ही. भराडे यांनी भोंदू अशोक खरातला तीन दिवसांची पोलीस कस्टडी सुनावली आहे. 1 एप्रिलला खरातला पुन्हा कोर्टात हजर करावे लागणार आहे. आरोपी तपासात सहकार्य करत नाही, आणि मोबाईल डेटा रिकव्हर झाला असून त्याचा तपास बाकी, राजकीय व्यक्तींची नावे त्याने दुसऱ्या नावाने सेव्ह केल्याचा संशय पोलिसांनी असल्याने कोठडी वाढवून देण्यात आली आहे. फॉरेन्सिक टीमकडून आजच मोबाईल आणि लॅपटॉप प्राप्त झाला असल्याची माहिती तपास अधिकाऱ्यांनी सुनावणीच्या शेवटच्या टप्प्यात कोर्टाला दिली आहे. आता या पेन ड्राइव्ह आणि लॅपटॉपमधून पोलिसांच्या हाती काय लागतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
खरातच्या मोबाईलमधून राजकीय किंवा काही इतर लोक असतील त्यांचे नंबर शोधायचे असल्याचं तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. खरातने कोणाचे नाव काय नावाने सेव्ह केले आहे हे क्लोन कॉपीतून शोधायचे आहे, असं एसआयटीने कोर्टाला तपासाची पुढील दिशा कशी असेल याबद्दल सांगताना तीन दिवसांची कोठडी का हवी आहे हे स्पष्ट करताना सांगितलं. कुणीही नवीन भाविक आल्यास खरात नेहमी मोठमोठ्या नेत्यांचे फोन आल्याचे सांगून स्वत:ची प्रतिष्ठा वाढवून चढवून दाखवण्याचा प्रयत्न करायचा. दुसऱ्या नंबरवरून कॉल करुन दाखविण्यासाठी तो असं करायचा. तसेच खरोखरच त्यांच्या मोबाईलमध्ये व्हीआयपी राजकीय नेत्यांची नावे असू शकतात असा पोलिसांना संशय असल्याने आता पुढील तीन दिवस या दृष्टीने तपास केला जाणार आहे.