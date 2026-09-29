Explained: 'महाराष्ट्रानं वेळोवेळी मनसेचं नेतृत्व नाकारलंय, त्यामुळे 2 शून्य एकत्र आल्यानंतर...', भाजपाचा टोला; 'पक्ष एकमेकांमध्ये विलीन केला तरी...'

खासदार संजय राऊत यांनी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी एकमेकांच्या संपर्कात असल्याचं विधान केलं आहे. राज ठाकरे इंडिया आघाडीमध्ये सहभागी होण्यासंदर्भातील प्रश्नावर भाष्य करताना राऊत यांनी हे विधान केल्याने चर्चांना उधाण आलेले असतानाच यावरुन भारतीय जनता पार्टीने कठोर शब्दांमध्ये टीका केली आहे.
पत्रकारांनी राऊत यांना राज ठाकरेही इंडिया आघाडीच्या बैठकीमध्ये उपस्थित राहणार का तसेच ते इंडिया आघाडीसोबत आहेत का याबद्दल प्रश्न विचारला. त्यावर राऊत यांनी, "इंडिया आघाडीच्या बैठकीत निवडणूक आयोग हा विषय असेल. राज ठाकरे यांचा विषय नाही. राज ठाकरे आणि राहुल गांधी यांच्यात संवाद आहे. का असू नये संवाद? ममता दिदीही बैठकीला असतील," असं उत्तर दिलं. राऊत यांनी केलेल्या सूचक विधानानंतर खरोखरच राज ठाकरे इंडिया आघाडीमध्ये सहभागी होतात का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मनसेचे मुंबईमधील नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी राऊत यांच्या विधानासंदर्भात 'झी 24 तास'शी बोलताना, "निवडणूक आयोगाविरोधात सर्वच विरोधीपक्ष एकवटले आहेत. याचा अर्थ असा नाही की कोणी पुढची बोलणी सुरु केली आहे. राऊत ज्यापद्धतीने बोलत आहेत त्याबद्दल मला कल्पना नाही. देशपातळीवरच्या विषयावर सर्वजण एकत्र येत असतील तर त्यात गैर काय? हा विषय समान आहे. त्यामुळे सगळे एकत्र आले तर त्यात गैर काय? पाशवी बहुमताच्या जोरावर जे काही सुरु आहे त्याविरोधात सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र आल्यास योग्य प्रभाव पाडता येईल. राज ठाकरे इंडिया आघाडीसोबत जाणार का? हा धोरणात्मक निर्णय आहे. यामध्ये राज ठाकरे स्वत: बसून निर्णय घेतात. अद्याप ती प्रक्रिया झाल्याचं काही ऐकिवात नाही. राज ठाकरे योग्य वेळी काय निर्णय घ्यायचा आहे तो घेतील," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली.
राऊत यांच्या विधानासंदर्भात बोलताना काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी, "इंडिया आघाडीचे नेते ठरवतील. त्याचा एकत्रितपणे निर्णय असतो. राऊतांच्या विधानापेक्षा इंडिया आघाडीतील पक्ष एकत्र मिळून जे ठरवतील त्यावर निर्णय होईल," असं 'झी 24 तास' दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये म्हटलं.
राज आणि राहुल गांधींचा संवाद सुरु असल्याच्या मुद्द्यावरुन भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी शेलक्या शब्दांमध्ये दोन्ही नेत्यांवर निशाणा साधला. "राज ठाकरेंबद्दल राहुल गांधींबद्दल एक विधान केलं होतं. राहुल गांधींचा मेंदू गुळगुळीत आहे. त्यांना मेंदू नाही असं विधान केलं होतं. आता गुळगुळीत मेंदूच्या व्यक्तीसोबत संगत करायची वेळ राज ठाकरेंवर आली असेल तर त्यांना शुभेच्छा आहेत. राजकारणात संवाद असला पाहिजे. पण राज ठाकरेंनी राहुल गांधींनी सावरकरांवर टीका केलेली तेव्हा गुळगुळीत मेंदूचा माणूस अशी टीका केली होती," अशी आठवण बन यांनी करुन दिली.
पुढे बोलताना, "आता राऊत यांच्या सांगण्यावरुन राज ठाकरे राहुल गांधींच्या प्रेमात पडले असतील, त्यांच्याशी संवाद साधत असतील तर त्यांना शुभेच्छा. राहुल गांधी आतापर्यंत 99 निवडणुकांमध्ये पराभूत झाले आहेत. येणाऱ्या काळात राज ठाकरेंसोबत येऊन 100 व्या निवडणुकीमध्ये पराभूत होतील. देशाच्या जनतेला माहितीये की राहुल गांधींचं नेतृत्व कसं अपयशी आहे. महाराष्ट्रातील जनतेनं वेळोवेळी मनसेचं नेतृत्व नाकारलेलं आहे. त्यामुळे दोन शून्य एकत्र आल्यानंतर त्याचा काही मोठा परिणाम होत नसतो. शून्य आधिक शून्य तसेच कितीही शून्य एकत्र केले तरी बेरीज शून्य होते," असंही बन राज आणि राहुल यांच्यावर टीका करताना म्हणाले.
"दोघांनी एकमेकांशी संवाद साधला काय, चर्चा केली काय याचा फारसा फरक पडणार नाही. एकमेकांचा पक्ष एकमेकांमध्ये विलीन केला तरी फार काही फरक पडणार नाही. संजय राऊतांची इच्छा आहे की, राहुल गांधींनी देशाचं नेतृत्व करावं, राज ठाकरेंनी राहुल गांधींसोबत जावं. राहुल गांधी राज यांना सोबत घ्यायला तयार आहेत का हा मुद्दा आहे. काँग्रेस राज ठाकरेंना सोबत घेण्यास तयार आहे का हा देखील मुद्दा आहे. तसेच ज्या राहुल गांधींनी सावरकरांचा अपमान केला त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्यासाठी राज ठाकरे तयार आहेत का हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे," असा टोला बन यांनी लगावला.