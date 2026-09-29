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Explained: 'महाराष्ट्रानं वेळोवेळी मनसेचं नेतृत्व नाकारलंय, त्यामुळे 2 शून्य एकत्र आल्यानंतर...', भाजपाचा टोला; 'पक्ष एकमेकांमध्ये विलीन केला तरी...'

राज्यामध्ये नवीन राजकीय समिकरणं दिसण्याची दाट शक्यता एका खासदाराने व्यक्त केल्यानंतर यावरुन मनसे, काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टीने पहिली प्रतिक्रिया नोंदवताना काय म्हटलंय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 29, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 11:41 AM IST
Explained: 'महाराष्ट्रानं वेळोवेळी मनसेचं नेतृत्व नाकारलंय, त्यामुळे 2 शून्य एकत्र आल्यानंतर...', भाजपाचा टोला; 'पक्ष एकमेकांमध्ये विलीन केला तरी...'
Image Credit: भाजपाचा राज ठाकरेंना टोला (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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