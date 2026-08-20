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Explained: Gen-Z ना BMC त काम करण्याची संधी, पगार तब्बल 61,500; अर्ज कसा भरायचा, अटी काय? A To Z सविस्तर जाणून घ्या

'जेन झी'च्या नवकल्पनांचा मुंबई महापालिका आपल्या प्रशासकीय तसेच विकासकामांसाठी उपयोग करून घेणार आहे. ZEN नेक्स्ट फेलोशिप साठी कधी अर्ज करावा, किती वेतन मिळणार, जाणून घेऊया सविस्तर माहिती

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 20, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:52 PM IST
Explained: Gen-Z ना BMC त काम करण्याची संधी, पगार तब्बल 61,500; अर्ज कसा भरायचा, अटी काय? A To Z सविस्तर जाणून घ्या
Image Credit: Explained BMC hiring Gen Z fellows Check Criteria Application Fee Duration, Stipend And Other Details

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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