/Explained: Gen-Z ना BMC त काम करण्याची संधी, पगार तब्बल 61,500; अर्ज कसा भरायचा, अटी काय? A To Z सविस्तर जाणून घ्या

मुंबई महापालिकेने जेनरेशन झेड साठी एक मोठी घोषणी केली आहे. आता जेन झींना मुंबई महापालिकेत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. तसंच, पगारही बक्कळ देण्यात येणार आहे. काय आहे ही योजना आणि किती पगार मिळणार, अर्ज कसा करायचा? ही सगळी माहिती आपण जाणून घेऊयात.
मुंबई महापालिकेने ZEN नेक्स्ट फेलोशिप सुरू केली आहे. मुंबईकर तरुणांना प्रशासकीय कामकाजाशी थेट जोडण्याच्या उद्देशाने हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री फेलोशिप धर्तीवर हा उपक्रम राबवण्यात येणार असून यामुळं तरुणांना शहर प्रशासन, नागरी विकास आणि विविध सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी मिळणार आहे. भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई महापालिका आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्षांसह अन्य खाते प्रमुखांसाठी हे उमेदवार एक वर्षभर काम करणार आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या फेलोशिपमधून जे झींना नेतृत्व कौशल्य विकसित करण्याची संधी मिळणार आहे. तसंच, फेलोशिपमध्ये सहभागी झालेल्यांना महापालिकेकडून प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. तसंच, 'जेन झी'ची फेलो उमेदवार म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर त्यांना दरमहा 61 हजार 500 रुपये वेतन दिले जाईल.. या फेलोशिपचा कालावधी 12 महिन्यांचा असणार आहे.
या फेलोशिपअंतर्गंत 50 जागा महापालिकेकडून भरण्यात येणार आहे. या फेलोशिपसाठी इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांसाठी महापालिकेने काही अटी ठेवल्या आहेत. त्या अटी मात्र पूर्ण करणे त्यांना बंधनकारक असणार आहे.
उमेदवारांना 19 ते 31 2026 या कालावधीत अर्ज करता येणार आहे. https://bmc.recruitlive.in/#/Login या संकेतस्थळावरुन अर्ज करता येणार आहे. अर्ज शुल्क हे 500 रुपयांपर्यंत असणार आहे. तर, अर्जदारासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून 28 वर्षापेक्षा कमी तरुणच या फेलोशिपचा लाभ घेऊ शकतात.
- कोणत्याही शाखेतील पदवीधर आणि किमान 60 टक्के गुण आवश्यक
- मराठी भाषेत लिहिता, वाचता आणि बोलता येणे अनिवार्य
- हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक
- संगणक हाताळणी आणि इंटरनेटचे ज्ञान आवश्यक
- किमान एक वर्ष पूर्णवेळ कामाचा अनुभव
मुंबई महापालिकेतील ज्या विभागात नियुक्ती केली असेल त्या विभागाच्या खातेप्रमुखांनी नेमून दिलेली सर्व कामे पार पाडणे.
खातेप्रमुखांचे आदेश: संबंधित विभागाच्या प्रमुखांच्या मार्गदर्शनानुसार दैनंदिन व विशेष कार्य पार पाडणे.
प्रशासन व नियोजन: विभागांतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या नियोजनात आणि प्रशासकीय कामकाजात हातभार लावणे.
कार्यालयीन समन्वय: वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार आवश्यक तो पत्रव्यवहार व कागदपत्रे अद्यावत ठेवणे.
करार कालावधीतील सेवा ही निवृत्तीवेतन, बोनस, रजा प्रवास सवलत रजा रोखीकरण किंवा अन्य कोणत्याही अधिक लाभासाठी व सेवाविषयक लाभांसाठी विचारात घेतली जाणार नाही.
महागाई भत्ता, अंतरिम किंवा वेतन आयोगाचे सेवा विषयक लाभ उमेदवारांना असणार नाहीत.
कराराच्या १२ महिन्याच्या कालावधीत फेलोंना ८ दिवसांची किरकोळ रजा असेल. अन्य कोणत्याही प्रकारची रजा त्यांनी उपभोगल्यास त्यानुसार मानधनातून कपात करण्यात येईल.
फेलोंच्या कराराच्या कालावधीत असमाधानकारक कामगिरी किंवा गैरशिस्तीच्या कारणांमुळे कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांचा फेलो म्हणून नियुक्तीचा करार समाप्त करण्यात येईल.
निवड झालेल्या उमेदवारांची मुंबईमध्ये राहण्याची सोय त्याने स्वत: करणे अपेक्षित आहे. महापालिकेकडून सदर सोय करण्यात येणार नाही.
मुंबई महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष व इतर महत्त्वाच्या खातेप्रमुखांसाठी 50 फेलो उमेदवारांची एक वर्षाच्या कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम हा उच्चशिक्षित तरुणांना थेट प्रशासकीय यंत्रणा आणि धोरणनिर्मितीमध्ये काम करण्याची संधी देणारा १२ महिन्यांचा उपक्रम आहे. निवड झालेल्या तरुणांना दरमहा एकूण 61,500 रुपये (56,100 रुपये मानधन आणि 5,400 रुपये प्रवास भत्ता) शिष्यवृत्ती म्हणून दिले जातात.