शाळा, रुग्णालयांप्रमाणे गणपती मंडप शांतता स्थळात येतात का? मुंबई हायकोर्टाने सुनावले खडेबोल; 'सिलेंडर कोणतं वाद्य, ते काय...'

धार्मिक मिरवणुकांदरम्यान ध्वनीमर्यादेची अंमलबजावणी करण्यासाठी फटाक्यांवर बंदी आणि मंडळांना सिक्युरिटी डिपॉझिट जमा करणे अनिवार्य असणार आहे. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी सणासुदीच्या काळात सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि जागांवर फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. सणासुदीच्या काळात लाऊडस्पीकर, अॅम्प्लिफायर आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या गंभीर ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाविरोधात दाखल केलेल्या सुओ मोटो जनहित याचिकेवर न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. तसंच लाऊडस्पीकरसाठी मिळालेली परवानगी ठळकपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे असंही अधोरेखित करण्यात आलं.
शहरात सण-उत्सवांदरम्यान लाऊडस्पीकर, अॅम्प्लिफायरच्या आवाजासह सार्वजनिक ठिकाणी फोडण्यात येणाऱ्या फटाक्यांमुळे ध्वनी व वायुप्रदूषणाची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालयाने याची स्वत:हून दखल घेत जनहित याचिका दाखल केली असून, त्यावर आज सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने अनेक कठोर प्रश्न विचारले.
हायकोर्टाने यावेळी पोलीस आणि संबंधित प्रशासनाला डेसिबल पातळी मोजण्याचे निर्देश दिले आहेत. निर्धारित मर्यादा ओलांडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल असं स्पष्ट सांगितलं आहे. तसंच आवाज निर्माण करण्यासाठी सिलिंडरच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. सर्व कार्यक्रमांच्या ठिकाणी आणि मिरवणुकांनी त्यांना मिळालेली लाऊडस्पीकर परवानगी ठळकपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. नागरिकांनी जबाबदारीची भूमिका घ्यावी आणि समाजाप्रती आपली कर्तव्ये ओळखावीत अशी आमची अपेक्षा आहे असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
Bombay High Court indicated it will pass directions in suo motu PIL against severe noise and air pollution caused by loudspeakers, amplifiers and firecrackers during festival celebrations.— Bar and Bench (@barandbench) September 22, 2026
- Authorities directed to ban burning firecrackers on public streets and spaces during… pic.twitter.com/3LIrGx0uBA
महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी यावेळी सांगितलं की, "कोणताही कार्यक्रम असतो त्याला परवानगी असते किंवा मिरवणुकीला परवानगी असते. मात्र स्पीकर, लेझर लाईट आणि फटाके यांना परवानगी नसते. कायद्यानुसार फटाक्यांना परवानगी नाही".
गणपती मंडळांना म्युझिकची परवानगी कोण देते? अशी विचारणा यावेळी न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी केली. त्यावर साठे यांनी पोलिस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त या दोघांचीही असते. त्यात जर स्पीकर पातळी ओलांडली तर त्यावर पोलिस कारवाई करतात अशी माहिती दिली. प्रत्येक मंडळाच्या इथे पोलिस ठेवणे शक्य नाही असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
मिरवणुकीत जे मोठे सिलेंडर घेऊन वाजवले जाते हे काय आहे? हे तर कोणते वाद्य नाही असं न्यामुर्ती कुलकर्णी यांनी विचारलं. त्यावर साठे यांनी असे कोणी करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई होते असं सांगितलं.
Will Ban Firecrackers, Require Mandals To Furnish Security Deposit To Enforce Noise Limits During Religious Processions: Bombay High Court | @NarsiBenwal #Maharashtra #NoisePollution https://t.co/2qYKGxY7Te— Live Law (@LiveLawIndia) September 22, 2026
गणपती मंडप धार्मिक स्थळात येईल का? शाळा आणि रुग्णालय जसे शांतता स्थळात येतात तसेच हे गणपती मंडप येतात का? असी विचारणा करत कोर्टाने गणेश मंडपात जे मोठ्याने स्पीकर वाजतात त्याकडे लक्ष वेधलं. गणपती मंडप देखील शांतता क्षेत्रात मोडतील मात्र त्यासाठी त्यांना सुचिबंध करावे लागेल असं मिलिंद साठे यांनी सांगितलं.
तुमचे अधिकारी फटाक्यांना परवानगी देतात, त्यांना माहीत पाहिजे त्यामुळे किती आवाज निर्माण होतो असं न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी सांगितलं. तुम्ही एवढे सगळे नियम सांगताय मात्र तरी त्याचे उल्लंघन केले जाते ते का होते? अशी विचारणाही त्यांनी केली. कोणी नियमाचे उल्लंघन केले तर त्याच्यावर कारवाई करतो, त्या वस्तू आम्ही जप्त करतो असं मिलिंद साठेंनी सांगितलं. त्यावर न्यायमूर्तींनी कारवाईचा आकडा कुठे आहे? असं विचारलं. यावर महाधिवक्त्यांनी आमच्याकडे त्याचा आकडा आहे असं सांगितलं.