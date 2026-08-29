Explained: तुम्ही स्वतःला मालक समजता का? मुंबई हायकोर्टाने FDA ला फटकारलं, 'तुम्हाला स्पष्ट सांगूनही...'; 5 रेस्तराँ पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) आवारात चालणाऱ्या पाच खाद्यपदार्थ विक्री उपहारगृहांचे परवाने निलंबित करण्याचा महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचा (FDA) आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शनिवारी रद्द केला. नव्याने करण्यात आलेल्या तपासणीत हे रेस्तराँ अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे 88 टक्के पालन करत असल्याचे आढळून आल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. दरम्यान यावेळी हायकोर्टाने एफडीएवर कडक शब्दांत ताशेरेही ओढले आहेत.
या प्रकरणाकडे 'व्यावहारिक दृष्टिकोनाऐवजी केवळ तांत्रिक किंवा नियमनिष्ठ दृष्टिकोनातून' पाहिल्याबद्दल हायकोर्टाने FDA अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. त्यानंतर, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील एफडीए विभागाने निलंबन मागे घेण्यास आणि या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्यास सहमती दर्शवली.
एफडीएच्या (FDA) ताज्या तपासणी अहवालात संबंधित खाद्यपदार्थ विक्रीच्या ठिकाणांनी अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे 88 टक्के पालन केल्याचे नमूद केल्यानंतर, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने त्यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई रद्द केली. हे रेस्तराँ पुन्हा सुरू होऊ शकतात, असं स्पष्ट करताना हायकोर्टाने.त्रयस्थ पक्षाद्वारे (third party) चालवल्या जाणाऱ्या कामकाजाशी संबंधित मुद्द्यांची एफडीए स्वतंत्रपणे तपासणी करेल असे सांगितले आहे.
FDA restores licenses of Mumbai Cricket Association eateries after Bombay High Court intervention— Bar and Bench (@barandbench) August 29, 2026
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स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन आणि त्रयस्थ पक्षाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या कामकाजातील अनियमितता या कारणांमुळे एफडीएने एमसीएमधील पाच रेस्तराँचा परवाना रद्द केला होता. यानंतर एफडीएच्या निर्णयाविरुद्ध एमसीएने (MCA) उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हे रेस्तराँ वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) परिसरातील एमसीए (MCA) आवारात स्थित आहेत. गुरुवारी करण्यात आलेल्या ताज्या तपासणीत असे आढळून आले की, ही आस्थापने अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे 88 टक्के पालन करत होती. असे असतानाही, एफडीएने सुरुवातीला ही स्थगिती कायम ठेवली होती. याचे कारण परवाने एमसीएच्या (MCA) नावे असूनही या आस्थापनांचे कामकाज 'मेसर्स शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर'द्वारे चालवले जात होते.
शनिवारी एफडीएने न्यायालयाला सांगितले की, ते एमसीएला (MCA) नवीन नोटीस बजावतील, 'शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर'सोबतच्या कराराबाबत त्यांना सुनावणीची संधी देतील आणि त्यानंतर सविस्तर कारणमीमांसा असलेला आदेश पारित करतील. हे मान्य करत न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित खाद्यपदार्थ विक्रीची ठिकाणे आता नियमांचे पालन करत असल्याने, निलंबनाचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे आणि तेथील सेवा पुन्हा सुरू होऊ शकतात.
खंडपीठाने यावेली अशा प्रकारच्या व्यवस्थेला मनाई करणारी कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही, असे निरीक्षणही नोंदवले. तसेच, मागील सुनावणीदरम्यान एफडीए (FDA) अधिकाऱ्यांना यावर गांभीर्याने विचार करून व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारण्यास स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते, याचीही न्यायालयाने आठवण करून दिली.
"असे स्पष्टपणे सांगूनही, एफडीएने आमच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याऐवजी केवळ नियमांचा अति-आग्रह (pedantic view) धरला आहे. सतत विभाग आणि अधिकाऱ्यांना फटकारून आम्ही आता थकलो आहोत. आता कठोर आदेश देण्याची वेळ आली आहे. आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करू. त्यांनी आम्हाला त्यांचे म्हणणे पटवून द्यावे किंवा मग तुरुंगात जावे," असे न्यायालयाने म्हटले.
FDA नेहमीच "अवाजवी घाई" का करते? आणि कायद्याचे योग्य विश्लेषण न करता आदेश का काढते? असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला. "विभागाचा उत्साह मावळू नये म्हणून आम्ही किती वेळा समजूत काढायची आणि समतोल साधायचा? 'मच्छर मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करू नये' असे का म्हटले जाते? तुम्हाला काय वाटते, तुम्हीच सर्वेसर्वा आहात आणि काहीही करू शकता?" असे न्यायालयाने विचारले.
या टिप्पणीनंतर, अतिरिक्त सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, FDA पाच रेस्तराँचे परवाने निलंबित करण्याचा आपला आदेश मागे घेईल. त्यानंतर शनिवारी न्यायालयाने या याचिका निकाली काढल्या. कराराशी संबंधित मुद्द्यावर FDA नव्याने निर्णय घेईपर्यंत या रेस्तराँना पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली.