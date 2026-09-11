Explained: गणेशोत्सवात पुण्यात 12 दिवस दारुबंदी कशासाठी? मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याचा आदेश, 'काय फक्त पुणेकरच...'

मुंबई उच्च न्यायालयाने गणेशोत्सव काळातील मद्यविक्रीवरील 12 दिवसांच्या बंदीवरुन नाराज जाहीर केली आहे. हा निर्णय अतार्किक असल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले आहे. उत्सवाच्या काळात एखादी व्यक्ती मद्यपान करून उत्साह साजरा करत असेल, तर त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईलच असे म्हणता येणार नाही, असे तोंडी निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. गणेशोत्सव सणाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात गणेश चतुर्थी आणि अनंत चतुर्दशीला दारुबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. तसंच तीन ठिकाणी पूर्ण 12 दिवस दारुबंदी जाहीर केली आहे.
पुणे प्रशासनाने गणेशोत्सवाच्या काळात लागू केलेल्या 12 दिवसांच्या मद्यविक्री बंदीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावले आहेत. केवळ एका जिल्ह्याला लक्ष्य करणे हा निर्णय मनमानी असल्याचे नमूद करत खंडपीठाने न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा इशारा दिला.
गणेशोत्सवाच्या काळात 10 दिवस मद्यविक्रीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुणे प्रशासनावर कडक शब्दांत टीका केली. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर भागांत अशी कोणतीही बंदी नसताना केवळ एकाच जिल्ह्याला यासाठी का निवडले? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. प्रशासनाने हा आदेश मागे घ्यावा, अन्यथा न्यायालयीन हस्तक्षेपाला सामोरे जावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Bombay High Court Deprecates 12-Day 'Blanket Ban' On #Alcohol During #GaneshChaturthi, Calls It Irrational | @NarsiBenwal— Live Law (@LiveLawIndia) September 11, 2026
If someone drinks and shows enthusiasm during festival, can't say they will create law and order problem, Court orally remarked.https://t.co/muNgK84LVb
हॉटेल मालक आणि वाईन शॉप मालकांच्या संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना, मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, परवानाधारकांना 10 दिवस त्यांचा व्यवसाय करण्यापासून रोखणारी 'सर्वंकष बंदी' (blanket prohibition) ही मनमानी कृती आहे. या निर्णयामुळे पुणे शहर आणि तेथील रहिवाशांची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचवेळी, कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि उपद्रव रोखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
14 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या काळात 12 दिवस मद्यविक्रीवर बंदी घालणाऱ्या पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. "केवळ पुण्याचीच निवड करण्यामागे काय तर्क आहे? आम्ही अशा पद्धतीचा निषेध करतो. ही पुणेकरांसाठी एक प्रकारची बदनामी आहे. मद्यपान केल्यानंतर केवळ पुण्यातील लोकच गैरवर्तन करतात, असे तुम्हाला सुचवायचे आहे का? संपूर्ण राज्यातील केवळ एकाच जिल्ह्याची तुम्ही निवड करत आहात," असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
हा आदेश मागे घेतला जाणार आहे की नाही, याची माहिती दिवसाच्या उत्तरार्धात द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वकिलांना दिले; अन्यथा योग्य तो आदेश पारित केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि उपद्रव टाळणे आवश्यक आहे हे मान्य असले, तरी मद्यपान करणारी प्रत्येक व्यक्ती रस्त्यावर गोंधळ घालेल किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल, असे गृहीत धरता येणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.
थोड्या हलक्या-फुलक्या पद्धतीने न्यायालयाने असेही म्हटले की, अशा बंदीमुळे नियमित मद्यपान करणाऱ्यांना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. "जर त्यांना 10 दिवस मद्य मिळाले नाही, तर रुग्णालयांमध्ये गर्दी उसळेल," अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी केली. राज्यातील इतर भागांत अशा प्रकारचे निर्बंध लागू केलेले नसताना, केवळ एका जिल्ह्यात उत्सवाच्या काळात अशी बंदी घालणे कितपत समर्थनीय आहे, या मुद्द्यावर ही सुनावणी केंद्रित होती.
14 सप्टेंबर आणि 25 सप्टेंबर रोजी पुण्यात "ड्राय डे" जाहीर कऱण्यात आला आहे. 14 सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थी आणि 25 सप्टेंबर रोजी अनंतचतुर्दशी दिवशी मद्य विक्री बंद राहणार आहे. तसेच गणेशोत्सवातील पाचव्या आणि सातव्या दिवशी होणाऱ्या शहरातील ठराविक विसर्जन मार्गावरील सर्व मद्य विक्री करणारे दुकानं बंद ठेवण्याचा आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जाहीर केला आहे. 26 सप्टेंबर रोजी विसर्जन मिरवणुकी पर्यंत पुण्यातील मद्य विक्रीचे सर्व दुकाने राहणार बंद. पुणे शहरातील खडक, विश्रामबाग आणि फरासखाना पोलीस ठाण्याची हद्द गणेशोत्सवातील सर्व दिवस कोरडा क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलं आहे.