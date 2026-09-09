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Explained: एकनाथ शिंदेंना नेमका कोणत्या कामांसाठी ब्रिटनमध्ये दिला जाणार ‘कॉमनवेल्थ लीडरशिप’ पुरस्कार? ब्रिटीश संसदेत का होणार सत्कार?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मंगळवारी रात्री उशीरा मुंबई विमानतळावरुन लंडनला रवाना झाले असून त्यांना ब्रिटनच्या दौऱ्यादरम्यान तीन पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. हा सत्कार का केला जातोय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 09, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:42 AM IST
Explained: एकनाथ शिंदेंना नेमका कोणत्या कामांसाठी ब्रिटनमध्ये दिला जाणार ‘कॉमनवेल्थ लीडरशिप’ पुरस्कार? ब्रिटीश संसदेत का होणार सत्कार?
Image Credit: शिंदे मंगळवारी रात्री ब्रिटनला रवाना झाले (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य सोशल मीडिया आणि रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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