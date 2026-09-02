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Explained: दिशा सालियन प्रकरणी आज कोर्टात काय घडलं? आत्तापर्यंतचा घटनाक्रम काय? आरोपीच्या पिंजऱ्यात कोणा-कोणाची नावं? वाचा A To Z माहिती

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी 28 ऑगस्ट 2026 रोजी अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 02, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:07 PM IST
Explained: दिशा सालियन प्रकरणी आज कोर्टात काय घडलं? आत्तापर्यंतचा घटनाक्रम काय? आरोपीच्या पिंजऱ्यात कोणा-कोणाची नावं? वाचा A To Z माहिती
Image Credit: Disha Salian Death Case

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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