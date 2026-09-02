/Explained: दिशा सालियन प्रकरणी आज कोर्टात काय घडलं? आत्तापर्यंतचा घटनाक्रम काय? आरोपीच्या पिंजऱ्यात कोणा-कोणाची नावं? वाचा A To Z माहिती

बहुचर्चित दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाचा तपास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सीबीआय कडे सोपावला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात होणाऱ्या राजकीय आरोपांची दिशा जरी बदलली असली तरी अगामी काळात हा तपास नेमका कोणत्या दिशेने जातोय आणि सीबीआयच्या तपासात नेमकं आरोपीच्या पिंजऱ्यात कुणाला उभं राहण्याची वेळ येतय, हे वेळच सांगेल. मात्र न्यायालयाच्या आजच्या निकालानं पुन्हा एकदा या प्रकरणाला नवी दिशा मिळालीय.
अभिनेता सुशांतसिह राजपूत याची माजी मॅनेजर म्हणून दिशाने काम केले होते. 8 जून 2020 रोजी मुंबईतील मालाड येथील एका उच्चभ्रू इमारतीतून पडून तिचा मृत्यू झाला. पोलिस तपासात हा मृत्यू अत्महत्या असल्याचे सुरुवातीला मानण्यात आले. त्यानंतर आठवड्याभरातच अभिनेता सुशांतसिह राजपूत याच्याही मृत्यूची बातमी समोर आली. मग वेगवेगळ्या पातळीवर या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली. पण दिशाचा मृत्यू झाला त्यावेळी तिचे मित्र आणि नातेवाईकांनी कुणावरही संशय नसल्याचे सांगितल्यांनं हे प्रकरण तसं शांत झालं. मात्र त्यानंतर काही दिवसातच या मृत्यूप्रकरणात वेगवेगळ्या स्वरूपाचे राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले. पुन्हा हे प्रकरण एकदा चर्चेत आलं.
एवढच नाही तर या प्रकरणात 2023 साली राज्य सरकारनं एसआयटीची ही स्थापना केली. पण त्यातही काही विशेष समोर आलं नाही. अखेर 2025 ला दिशा चे वडील सतीश सालियन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मृत्यूचा तपास पुन्हा स्वतंत्रपणे करण्याची मागणी केली.
सतीश सालियन यांच्या याचिकेनंतर पुन्हा एकदा या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं. मुंबई उच्च न्यायालयात तारीखे पे तारीखचा सिलसिला सुरू झाला. पण सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने या मृत्यूच्या अनषंगाने काही महत्वपुर्ण मुद्दे उपस्थित करीत मुंबई पोलिसांच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यात पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अपघाताच्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज, मृत दिशाच्या शरीरावरील जखमा, नोंदवण्यात आलेले जबाब यासारख्या गोष्टीवर सतिश सालियन यांच्या वकिलांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर न्यायालयानेही बरेच प्रश्न उपस्थित केले. त्यावेळी मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासावरही न्यायालयाने बोट ठेवले होते.
या सर्वपक्षांचा युक्तीवाद 28 ऑगस्ट 2026 रोजी पुर्ण झाला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने राखून ठेवलेला निकाल देताना या संपुर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. एवढच नाही तर मुंबई पोलिसांनी तपासा संदर्भातील कागदपत्रंही सीबीआयला हँडओव्हर करण्याचे आदेश दिलेत.
दिशा सालियनच्या वकिलांनी कोर्टाच्या निकालानंतर प्रसार माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलंय की, 'या प्रकरणाचा तपास CBI कडे देण्यात आलाय.आदित्य ठाकरे, दिनो मोरिया, सुरज पांचोली व इतर लोकांविरुद्ध पुरावे लपवले, खोटे रिपोर्ट तयार केले. यामुळे त्यांच्यावर FIR रजिस्टर होऊन कारवाई व्हावी. सीबीआय कडे मॅटर जावं अशी याचीका दाखल केली होती. आज माननीय उच्च न्यायालयाने आमची मागणी मान्य करून सीबीआयला डायरेक्शन दिले,'
उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाचा तपास जरी सीबीआयकडे सोपवला असला तरी.. या प्रकरणाच्या तपासाची दिशा कशी असेल. कुणाकुणाला या चोकशीच्या फेऱ्यातून जावं लागणार आहे. एवढच नाही तर यापुर्वी या प्रकरणात आरोप प्रत्यारोप झालेल्या राजकीय नेत्यांना पण सीबीआय चौकशीच्या घेऱ्यात घेतय का ते पहावं लागेल.
>> CBI चौकशीचे आदेश- दिशा सालियन यांच्या मृत्यूचा तपास आता CBI करणार आहे.
>> FIR दाखल करण्याचे निर्देश - CBIला FIR नोंदवून सखोल तपास सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
>> मुंबई पोलिसांचे सर्व रेकॉर्ड CBIकडे - आतापर्यंतचा तपास, कागदपत्रे आणि संबंधित रेकॉर्ड CBIकडे सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
>> अनुभवी अधिकाऱ्याची नियुक्ती- CBIने तपासासाठी वरिष्ठ आणि अनुभवी अधिकारी नेमावा, असे कोर्टाने सांगितले.
>> सतीश सालियन यांचा जबाब - दिशा यांचे वडील सतीश सालियन यांचा जबाब नोंदवून तपास पुढे नेण्याचे निर्देश आहेत.
>> आदित्य ठाकरेंबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण - याचिकेत आदित्य ठाकरेंविरोधात FIRची मागणी करण्यात आली होती. मात्र कोर्टाने आज त्यांना आरोपी ठरवलेले नाही. तपासात ठोस पुरावे मिळेपर्यंत कोणालाही आरोपी मानू नये, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
>> म्हणजेच आता पुढचा टप्पा CBI तपासाचा आहे. CBIच्या तपासातून नेमके काय निष्पन्न होते, यावर पुढील कारवाई अवलंबून असेल.
>> CBI रिपोर्टबाबत कोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश- CBIच्या तपासात दखलपात्र गुन्हा (cognisable offence) आढळल्यास शक्य तितक्या लवकर चार्जशीट दाखल करावी, असे कोर्टाने निर्देश दिले.
>> जर तपासात गुन्हा झाल्याचे पुरेसे साहित्य आढळले नाही, तर CBIने संबंधित कोर्टात योग्य क्लोजर/समरी रिपोर्ट दाखल करावा आणि या रिपोर्टविरोधात सतीश सालियन यांना Protest Petition ( निषेध याचिका) दाखल करण्याची मुभा कोर्टाने दिली आहे.