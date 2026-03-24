मी तुझी शुद्धी केली सांगत बलात्कार, गर्भवतीच्या छातीवर हात अन् बोटं...; फडणवीसांकडून खरातसंदर्भात धक्कादायक खुलासे

शिवराज यादव | Updated: Mar 24, 2026, 06:47 PM IST
Devendra Fadnavis On Ashok Kharat Case: नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणामध्ये आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेमध्ये निवेदन केलं. मागील अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेलं खरात प्रकरणामध्ये राज्याच्या महिला आयोगाच्या प्रमुख रुपाली चाकणकरांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. त्यामुळे या विषयावर फडणवीस काय बोलतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अशोक खरातची संपूर्ण कुंडलीच वाचून दाखवली. अशोक खरातने कशाप्रकारे महिलांना धमकावून, फुस लावून, भक्तीच्या नावाखाली जाळ्यात ओढत लैंगिक अत्याचार, बलात्कार केले हे त्यांनी सांगितलं. तसंच त्याच्या संपत्तीबाबत आणि आतापर्यंत झालेल्या कारवाईसंदर्भातही सविस्तर माहिती दिली.

नीरज जाधवच्या सहभागाबाबत तपास सुरु 

देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीला सांगितलं की, "29 डिसेंबर 2025 ला अशोक खरात यांच्या नावे बावी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. आरोपी दिनेश परब याने व्हॉट्सअपवरुन फिर्यादी आणि एका महिलेचे 4  व्ह्यू वन्स स्वरुपात फोटो सादर करुन, ते फोटो समाजात व्हायरल करण्याची धमकी देऊन ते करु नये यासाठी 5 कोटींची खंडणी मागितली. दिनेश परबने राजेंद्र जासूद याने फोटो दिल्याची तक्रार दिली होती. सदर गुन्ह्याचा प्राथमिक तपास गुन्हे शाखा नाशिक ग्रामीण यांनी केला. अशोक खरातच्या मोबाईलमध्ये काही पुरावा आढळला नाही. फिर्यादीने सांगितलेला पुरावा आढळला नाही. आरोपी दिनेश परब याला हायकोर्टाकडून अंतिरम जामीन आणि राजेंद्र जासूद यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर आहे. नीरज जाधवच्या सहभागाबाबत तपास सुरु आहे". 

8 महिलांचे 35 व्हिडीओ 

पुढे त्यांनी सांगितलं की, "18 फेब्रुवारी 2026 रोजी शिर्डीमधील महिलेने तक्रार दिली. नीरज जाधवने व्हॉट्सअपवरुन एआयने तयार केलेला अश्लील फोटो पाठवून व्हायरल करण्याची धमकी दिली. संशय व्यक्त केल्यानंतर त्यानुसार तक्रार दाखल करण्यात आली होती. पण फिर्यादीने मोबाईल तपासात दिला नाही. कोणत्या मोबाइलवरुन मेसेज आला हे सांगताही आलं नाही. नीरज जाधवचा शोध घेत असताना अशोक खरातशी संबंधित योगेश भालेराव या साक्षीदाराने काही व्हिडीओ तपास अधिकाऱ्यांना दाखवले. 8 महिलांचे 35 व्हिडीओ होते. खरातने भोंदूगिरी, जादूटोणाच्या माध्यमातून बलात्कार आणि अश्लील चाळे केल्याचं समोर आलं. पण त्या साक्षीदाराला जीवाची भीती होती. सुरक्षेची हमी दिल्यानंतर व्हिडीओ जप्त करण्यात आले". 

अशोक खऱात देश सोडून पळून जाण्याची शक्यता होती

"अशोक खऱात देश सोडून पळून जाण्याची शक्यता होती. तसं झाल्यास शोधणं कठीण झालं असतं. त्यामुळे पोलिसांनी विमान प्रशासनाकडे लुकआऊट नोटीस जारी केली होती. बावी आणि शिर्जी पोलिसांच्या तपासात गंभीर बाबी समोर आल्यानंतर दोन्ही गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी एसआयटीची स्थापन करण्यात आली. 17 मार्चला रात्री एका महिलेने सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात अशोक खरातने दैवी शक्तीचा खोटा दावा करुन, मंत्र, धार्मिक विधीच्या नावाखाली विश्वास निर्माण केला. ऑफिसात बोलावून संमोहित करुन आयुष्य बर्बाद करुन टाकेन अशी धमकी दिली. पतीच्या मरणाची भीती घालून इच्छा नसताना वारंवार बलात्कार केला अशी तक्रार दिल्याने गुन्हा दाखल कऱण्यात आला. यानंतर 17 मार्चला अटक करण्यात आली," असं त्यांनी सांगितलं. 

 6 लाख 53 हजार 711 रोख रुपये जप्त

"प्राथमिक तपास गुन्हे शाखेने केला. त्यांनी आरोपीच्या कार्यालयाची झडती घेतली. त्यात 6 लाख 53 हजार 711 रोख रुपये जप्त करण्यात आले. 2 लॅपटॉप जप्त केले. निरगाव येथे रिव्हॉल्वहर, जिवंत काडतूस, खरेदी खताची झेरॉक्स जप्त केली आहे. मोबाईलमधील डेटा हस्तगत करण्यासाठी सायबर पोलिसांकडे पाठवला आहे. 19 मार्चला तपास एसआयटीकडे सोपवण्यात आला. आरोपीचा मोबाईल अटकेवेळी ताब्यात घेत क्लोनिंगसाठी सायबर विभागाकडे दिला आहे," अशी माहिती फडवणवीसांनी दिली. 

पुढे त्यांनी सांगितलं की, "महिलांची ओळख पटवून त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. ओळख उघड होण्याच्या भीतीपोटी महिला तक्रार देण्यास पुढे येत नव्हत्या. समुपदेशन करुन, सुरक्षेती हमी देऊन तक्रार देण्यास तयार केले. पोलिसांनी सर्वांचं समुपदेशन केलं. 3 महिलांनी तक्रार दाखल कऱण्यास संमती दर्शल्यानंतर तक्रार दाखल केली. याशिवाय आणखी 3 गुन्हे दाखल झाले आहेत. ज्या पीडित महिलांचे फोटो, व्हिडीओ व्हायरल झाले ते काढण्यासाठी सायबर विभागाकडून अहवाल पाठवण्यात आला आहे".

धार्मिक विधीच्या नावाखाली फिर्यादीशी शारिरीक संबंध 

"2020 ते 2026 दरम्यान नाशिकमध्ये फिर्यादी महिलेला बोलावून तांब्यातील मंतरलेलं पाणी पिण्यास दिलं. धार्मिक विधीच्या नावाखाली फिर्यादीशी शारिरीक संबंध ठेवलं. दिवस गेल्याने त्यांनी गोळ्या देऊन गर्भपात घडवून आणला. जर धार्मिक विधीस नकार दिला तर तुझे भविष्यात चांगले होण्यापेक्षा वाटोळे होईल, बरं वाईट होईल असा दम दिला होता. अशोक खरातने पीडित महिलेला दिव्य जडीबुटीचं औषध आहे सांगून द्रव्य दिले होते. ते द्रव्य फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात येणार आहे," असं त्यांनी सांगितलं. 

गरोदरपणात धार्मिक विधी 

"सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यानुसार नोव्हेंबर 2023 ते डिसेंबर 2025 कालावधीत अशोक खरातने कार्यालयात फिर्यादीच्या पत्नीस गरोदरपणात धार्मिक विधी करायचे सांगून तिला बोलावलं. तिच्या पोटावर, छातीवर हात फिरवला, योनीत बोट घालून बलात्कार केला. तसंच तिच्या कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकी दिली. अडचणी घेऊन येणाऱ्यांकडून मंदिराच्या अकाऊंटवर पैसे घेतले. मंदिरात नकली साप, वाघ दाखवून भीती दाखवली. महिलांना लघवी पाजून अघोरी प्रकार केले. यावरुन गुन्हा नोंद आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली. 

पतीला बाहेर पाठवून तिला एकटीला थांबवलं

"फिर्यादी व पती अशोक खरातला भेटण्यासाठी गेले होते. यावेळी अशोक खरातने फिर्यादीच्या पतीला बाहेर पाठवून तिला एकटीला थांबवलं. यानंतर तिच्या हातावर काळा दगड ठेवून कानात मंत्र पुटपुटला. तिच्या डोक्यावर, पाठीवर, छातीवर हात फिरवला. तसंच तू घाबरु नको, तू माझ्या ऑरात आहेस, माझ्यात दैवी शक्ती आहे. मी तुला स्पर्श केल्याने तुझं कल्याण होणार आहे. मी तुझी शुद्धी केली आहे. तू झालेला प्रकार कोणाला सांगितला तर कोप होईल अशी धमकी दिली," असंही त्यांनी सांगितलं. 

'माझ्याशी संबंध ठेवल्याने तू शुद्ध झाली आहेस'

"एप्रिल 2022 ते डिसेंबर 2024 कालावधीत फिर्यादीला मुलगा व्हावा आणि कौटुंबिक अडचण सुटावी यासाठी कार्यालयात बोलावून तांब्यातील भांड्याचे पाणी पाजून, पेढा खाण्यात देऊन, गुंगी आल्यानंतर फायदा घेऊन, जबरदस्तीने शारिरीक संबंध ठेवले. मी देवाचा अवतार असून, माझ्याशी संबंध ठेवल्याने तू शुद्ध झाली आहेस. तुझ्या अचडणी दूर होणार आहेत. कोणाला सांगितलं तर देव कोपेल, तुझं चांगलं होणार नाही असं धमकावलं," अशी माहिती फडणवीसांनी दिली. 

 खरातच्या मालमत्तेबाबत अतिरिक्त माहिती घेतली जात आहे. काही वरिष्ठ अधिकारी जर यात सहभागी असतील तर माहिती घेऊन चौकशी केली जात आहे. त्यांच्या संस्थानची आणि संस्थेवरील संचालकांची चौकशी केली जात आहे. खरातच्या सोबतच्या सर्वांचे जवाब नोंदवले जात आहेत. व्हिडीओ देणाऱ्या सर्वांचे जवाब नोंदवण्यात आले आहे. एसआयटी तपासातून पीडित महिलांची चौकशी केली आहे. 4 पीडित महिलांचे जवाब नोंदवून गुन्हे नोंद करण्यात आले असून खरातवर आतापर्यंत एकूण 5 स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. - अशोक खरातला ज्यांनी मदत केली असेल त्यांची चौकशी केली जाईल असंही त्यांनी सांगितलं. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

