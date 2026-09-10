/Explained: MPSC संदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय; मुख्य परीक्षेचा निकाल पुन्हा तपासणार, विद्यार्थ्यांना कसा होणार फायदा?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांच्या मुद्द्यावरून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाची अखेर सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक झाली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रिया, निकाल आणि पारदर्शकतेशी संबंधित विविध प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर MPSC मुख्य परीक्षा 2025 च्या निकालाची पुनर्तपासणी अर्थात रिचेकिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या 17 दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असल्याचे बैठकीनंतर सांगण्यात आले.
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे MPSC मुख्य परीक्षा 2025 च्या निकालाची पुन्हा तपासणी. उपलब्ध माहितीनुसार, ही प्रक्रिया दळवी समितीच्या शिफारशींच्या आधारे केली जाणार आहे. त्यामुळे निकालाबाबत आक्षेप किंवा शंका असलेल्या उमेदवारांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. पुनर्तपासणीनंतर निकालात आवश्यक ते बदल होतील का, याकडे आता उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, रिचेकिंगचा अंतिम परिणाम काय असेल, हे प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
मुख्य परीक्षा 2025 नंतर पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती 21 सप्टेंबरपासून सुरू होणार होत्या. मात्र, या मुलाखतींना आता तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. मुलाखत प्रक्रियेत काही उमेदवारांना इतरांच्या तुलनेत असमान पद्धतीने जास्त गुण मिळू नयेत, यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी व्ही. राधा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली जाणार असल्याचे बैठकीनंतर सांगण्यात आले.
MPSC प्रकरणावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांचा उद्रेक स्वाभाविक असल्याचे म्हटले. काही घटना घडल्यानंतर ज्या गोष्टी वेळेत व्हायला हव्या होत्या, त्या झाल्या नाहीत आणि त्यामुळे यंत्रणेत काही त्रुटी किंवा ‘लूपहोल्स’ तयार झाले, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आता या त्रुटी दूर करण्याची संधी सरकारला मिळाली असून, भविष्यात अशा समस्या पुन्हा उद्भवू नयेत यासाठी सुधारात्मक पावले उचलण्यावर भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी ड्रग इन्स्पेक्टर स्पर्धेचा संदर्भही दिला. या प्रकरणात सरकारने पारदर्शक भूमिका घेतली आणि पोलिसांना स्वतंत्रपणे तपास करण्याची संधी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलिसांकडून तपास सुरू असून संबंधित सर्व व्यक्तींचा शोध घेण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केवळ सध्याच्या प्रकरणावर निर्णय घेण्याऐवजी भविष्यातील परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. त्यांच्या मते, सध्या घडलेल्या घटनेत नेमक्या त्रुटी कुठे राहिल्या आणि भविष्यात कोणती ‘करेक्टिव्ह स्टेप्स’ घ्यायला हव्यात, या दोन बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. भविष्यातील समित्यांमध्ये सक्षम आणि अनुभवी व्यक्तींचा समावेश केला जाईल. विद्यार्थ्यांनीही या समित्यांना आपल्या अडचणी आणि सूचना द्याव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. संबंधित विभागांमध्ये समित्या गेल्यानंतर उमेदवारांना थेट आपले प्रश्न मांडण्याची संधी मिळणार आहे. त्यातून परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखून अधिक मजबूत यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
MPSC प्रकरणातील तपास अद्याप सुरू असून दोषी व्यक्तींचा शोध घेण्याचे काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. चौकशीनंतर दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही बैठकीनंतर स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, विद्यार्थ्यांकडून मागवण्यात आलेल्या उत्तरपत्रिका आणि संबंधित कागदपत्रे RTI अंतर्गत उपलब्ध करून देण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे. आता रिचेकिंगची प्रक्रिया कशी पार पडते, सुधारित निकाल कधी जाहीर होतो, मुलाखतींचे नवे वेळापत्रक काय असेल आणि समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे MPSC उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे सध्याचा निर्णय हा केवळ एका निकालापुरता मर्यादित न राहता महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेतील मोठ्या सुधारणांचा प्रारंभ ठरतो का, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.