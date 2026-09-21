Explained: मुंबई IIT मध्ये शिकणाऱ्या 22 वर्षीय विद्यार्थ्याच्या मृत्यू प्रकरणी 'तो' प्राध्यापक अडकणार? नेमके त्याच्यावर आरोप काय?

आयआयटी मुंबईच्या पवई कॅम्पसमध्ये 22 वर्षीय विद्यार्थ्याच्या आत्महत्या प्रकरणामध्ये लवकरच प्राध्यापकाची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आल्यानंतर, आरोपी करण्यात आलेल्या प्राध्यापकासह संबंधित व्यक्तींना चौकशीसाठी लवकरच पाचारण केले जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलिस आयुक्त (डिटेक्शन) यांच्या नेतृत्वाखाली केला जाणार आहे.
22 वर्षीय साहिल रवींद्र वाकोडे या यवतमाळ जिल्ह्यातील तरुण आयआयटी मुंबईच्या एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग विभागात बीटेकच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत होता. शुक्रवारी सायंकाळी पवई कॅम्पसमधील होस्टेल क्रमांक चारमधील खोलीत छताच्या पंख्याला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत तो आढळला. मीड टर्म परीक्षेदरम्यान मोबाइल फोन आणि 'चॅटजीपीटी'चा वापर केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. परीक्षेचा प्रश्नपत्रिकेचा मजकूर चॅटजीपीटीवर अपलोड करून उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे आयआयटी मुंबईने म्हटले आहे. मात्र, या प्रकरणी त्याच्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली नव्हती, असे संस्थेने स्पष्ट केले आहे.
परीक्षेतील प्रकारानंतर प्राध्यापक सूर्यनारायण दूल्ला आणि विभागप्रमुखांनी साहिलशी चर्चा करून त्याचे समुपदेशन केले होते. या घटनेचा त्याच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर विपरित परिणाम होणार नाही, असे त्याला आश्वस्त करण्यात आल्याचे आयआयटीकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर तो होस्टेलमधील आपल्या खोलीत परतला आणि त्याच दिवशी सायंकाळी त्याचा मृतदेह आढळला. साहिलच्या पालकांच्या तक्रारीवरून पवई पोलिसांनी शनिवारी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 108 (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
साहिलला संस्थात्मक पातळीवर छळाला सामोरे जावे लागले तसेच जातीय भेदभाव करण्यात आल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थ्यांनीही आंदोलन केले. साहिलवर शैक्षणिक निलंबनाची कारवाई होण्याची भीती दाखवून त्याच्यावर दबाव आणण्यात आल्याचा दावा आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केला आहे. या सर्व आरोपांची आता गुन्हे शाखेकडून तपासणी केली जाणार आहे. आयआयटी मुंबई प्रशासनाने मात्र संस्थेत जातीय भेदभाव झाल्याचा आरोप नाकारला आहे. साहिल यांच्याविरुद्ध कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली नव्हती, असे संस्थेने स्पष्ट केले आहे.
सूर्यनारायण दूल्ला हे ऊर्जा विज्ञान व अभियांत्रिकी विभागातील प्राध्यापक आहेत. ते मुख्यतः स्मार्ट ग्रिड, मायक्रोग्रिड, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वितरित ऊर्जा स्त्रोतांचे नेटवर्किंग यासंदर्भातील संशोधन आणि अध्यापन करतात. त्यांनी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये 2000 साली नागार्जुन युनिव्हर्सिटीमधून बी.टेक केलं आहे. तर एम.टेक.साठी त्यांनी एनर्जी सिस्टम्स इंजिनिअरिंग निवडलं आणि आयआयटी मुंबईमधून 2002 मध्ये ही पदवी घेतली. तसेच पॉवर सिस्टम्स या विषयात त्यांनी आयआयटी दिल्लीमधून 2007 साली पीएचडी केली आहे. 2009 सप्टेंबरपासून ते आयआयटी मुंबईत प्राध्यापक आहेत. त्यापूर्वी त्यांनी बंगळुरूतील पॉवर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट कंसल्टंट्स, हैदराबादमधील मशीन टू मशीन, आयआयटी दिल्ली, एलुरु येथील सीआरआर कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आणि काकीनाडा येथील जेएनटीयू कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये काम केले होते.
साहिलचे वडील रविंद्र चक्रधर वाकोडे यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यात प्राध्यापक सूर्यनारायण दूल्ला यांनी तीन महिन्यांपासून जातिसूचक शिव्या दिल्याचा आरोप केला आहे. तसेच मानसिक त्रास देणे आणि खोटी केस लावण्याची धमकी देण्याचे आरोप आहेत. संचालक शिरीष केदारे यांच्या निर्देशानुसार हे झाल्याचेही आरोपही करण्यात आले आहेत. मात्र आयआयटी मुंबईने जातिभेदाचे आरोप फेटाळले आहेत. फॅकल्टी फोरमने प्राध्यापकांना पाठिंबा दिला आहे आणि ते संस्थेच्या नियमांनुसार काम करत होते असे म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे दुःख व्यक्त करताना फोरमने प्राध्यापकांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचल्याची खंत व्यक्त केली आहे.
आयआयटी मुंबईच्या कॅम्पसमध्ये गेल्या सात महिन्यात विद्यार्थी आत्महत्येची ही तिसरी घटना आहे. फेब्रुवारीमध्ये दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्यांचा होस्टेलमध्ये मृत्यू झाला होता. त्यानंतर जुलैमध्ये नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होत असतानाच 20 वर्षीय बीटेकच्या द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती.