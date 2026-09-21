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Explained: मुंबई IIT मध्ये शिकणाऱ्या 22 वर्षीय विद्यार्थ्याच्या मृत्यू प्रकरणी 'तो' प्राध्यापक अडकणार? नेमके त्याच्यावर आरोप काय?

शुक्रवारी सायंकाळी पवई कॅम्पसमधील होस्टेल क्रमांक चारमधील खोलीत यवतमाळ जिल्ह्यातील 22 वर्षीय तरुण मृत अवस्थेत आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणात त्याच्या आई-वडिलांनी गंभीर आरोप केलेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 21, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:48 AM IST
Explained: मुंबई IIT मध्ये शिकणाऱ्या 22 वर्षीय विद्यार्थ्याच्या मृत्यू प्रकरणी 'तो' प्राध्यापक अडकणार? नेमके त्याच्यावर आरोप काय?
Image Credit: क्राइम ब्रँचने हे प्रकरण तपासासाठी हाती घेतलं आहे (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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