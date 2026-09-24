/Explained: पुण्यात खळबळ... 11 पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात FIR दाखल; ॲट्रॉसिटीअंतर्गत चालणार खटला, असं या 11 जणांनी केलं तरी काय?

पुण्यातील आंबेगाव पठार पोलीस चौकीत आठ अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीररित्या ताब्यात ठेवून बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी अखेर गुन्हा दाखल झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या फॅक्ट फाईंडिंग रिपोर्टनंतर भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात 11 पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नेमकं झालेलं काय? कोणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय जाणून घ्या सविस्तरपणे...
आंबेगाव पठार पोलीस चौकीत 20 ते 21 जुलै 2026 हा सारा प्रकार घडल्याचं 24 सप्टेंबर रोजी भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. या प्रकरणामध्ये गुन्हे अन्वेषण विभागाचे संकते सतिश गोसावी हे तक्रारदार आहेत. मानवी हक्क आयोगाच्या सुमोटो पद्धतीने तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
20 जुलै 2026 रोजी 1 ते 4 CCL - (Child in Conflict with Law) म्हणून ताब्यात असलेल्या मुलांना आंबेगाव पठार चौकीत आणलं. 21 जुलै रोजी पुन्हा त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं. या मुलांना बेकायदेशीररित्या ताब्यात ठेवून बेल्टने मारहाण करुन बांधून ठेवल्याचा आरोप आहे. बालकल्याण पोलीस अधिकारी नसताना एपीआय स्नेहल थोरात यांनी अहवाल लिहिला. पण मुलांना बालकल्याण समितीसमोर हजर न करता पोलीस कोठडीत ठेवलं. यापैकी 1, 3, 7, 8 हे अनुसूचित जातीचे असल्याने त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जाणीवपूर्वक सार्वजनिक ठिकाणी अपमानित केल्याप्रकरणी ॲट्रॉसिटीचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
1) मानसिंग पाटील - वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक
2) गणेश मोहिते - सहाय्यक पोलीस निरीक्षक
3) स्नेहल थोरात - सहाय्यक पोलीस निरीक्षक
4) निलेश मोकाशी - पोलीस निरीक्षक
5) सुनिल हनवटे - पोलीस हवालदार
6) दिनेश टापके - पोलीस हवालदार
7) मितेश चोरमोले - पोलीस अंमलदार
8) सागर बोरसे - पोलीस अंमलदार
9) सोहम रोडेकर - पोलीस अंमलदार
10) मंगेश पवार - पोलीस अंमलदार
11) स्वप्ना भिसे - महिला पोलीस अंमलदार
BNS 2023 - 115(2), 120, 127(2), 127(3), 131, 352, 351(2), 198, 199, 336(2), 337
बाल न्याय कायदा 2015 - कलम 74, 75 - बालकाची ओळख उघड करणे, क्रूर वागणूक
अॅट्रॉसिटी कायदा 1989 - 3(1)(e), (r), (u), (z), 3(2)(vii)
तपास अधिकारी - डीजीपी सुनील रामानंद
20 जुलै रोजी पुण्यातील कात्रजमध्ये गणेश रविंद्र माळवे या 17 वर्षीय तरुणाची कोयत्याने निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. जुन्या वादातून 7 जणांकडून धारदार शस्त्रांनी हल्ला करत 20 जुलैच्या रात्री तरुणाची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात हत्या करणारे सर्व आरोपी अल्पवयीन आहेत. भारती विद्यापीठ पोलिसांकडून दुसऱ्याच दिवशी चार आरोपींना अटक करण्यात आली. अटक केलेल्या आरोपींपैकी तिघांची भरपावसात गाडीला बांधून धिंड काढली गेली. आरोपींचे चेहरे एकदा आम्हाला दाखवा अशी मागणी मृताच्या नातेवाईकांनी पोलिस ठाण्याबाहेर केली. नातेवाईकांनी यावेळी गोंधळ घालत आरोपींविरोधात संताप व्यक्त केला. मोबाईल दुरुस्त करण्यासाठी मित्रासोबत गेला असताना आरोपींकडून गणेश रविंद्र माळवेवर हल्ला करण्यात आला. या प्रकरणी सात जणांविरोधात भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तीन आरोपींना कारच्या बोनेटवर बसवून पोलीस स्टेशनला आणल्यानंतर मयत गणेशच्या नातेवाईकाने चप्पलेने या तिघांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला.
या प्रकरणातील संशयीतांची जाहीर दिंड काढल्या प्रकरणी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडून मुख्य सचिव डीजीपीसह पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांना ऑगस्ट महिन्यामध्ये नोटीस पाठवण्यात आलेली. पुणे पोलिसांच्या या प्रतापाला राज्य मानवाधिकार आयोगाकडून 'जंगलराज' असा उल्लेख करण्यात आलेला. जुलै महिन्यात एका तरुणाची हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी चार संशयीतांना अटक केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी या चारही जणांची गाडीच्या बोनेटवर बसवून दिंड काढली सोबतच गुडघ्यावर चालायला सांगून त्यांना मारहाण देखील केली. त्यावेळी ज्या तरुणाची हत्या झाली त्याच्या कुटुंबीयांनी या संशयितांना चपलेने मारल्याचे देखील दिसत व्हिडिओत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची राज्य मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आणि पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, झोन टू डीसीपी, आणि भारती विद्यापीठाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना नोटिसा बजावण्यात आले आहे. पुणे पोलिसांना या संपूर्ण कारवाईचा अहवाल 20 ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.