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Explained: पुण्यात खळबळ... 11 पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात FIR दाखल; ॲट्रॉसिटीअंतर्गत चालणार खटला, असं या 11 जणांनी केलं तरी काय?

जुलै महिन्यातील या प्रकरणासंदर्भात ऑगस्ट महिन्यात पोलिसांना मानवाधिकार आयोगाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणात आता 11 पोलिसांविरुद्ध एफआयआरचा दाखल करण्यात आला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 24, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:07 PM IST
Explained: पुण्यात खळबळ... 11 पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात FIR दाखल; ॲट्रॉसिटीअंतर्गत चालणार खटला, असं या 11 जणांनी केलं तरी काय?
Image Credit: 11 पोलिसांविरुद्ध एफआयआर दाखल (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य पीटीआयकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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