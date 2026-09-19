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Explained: '...तर आदित्य ठाकरेंना अटक करावी लागेल!' दिशा सालियन प्रकरणावरुन थेट इशारा

दिशा सालियन प्रकरणावरुन आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात असतानाच थेट आदित्य ठाकरेंच्या अटकेचा उल्लेख करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. नक्की झालंय काय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 19, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:56 PM IST
Explained: '...तर आदित्य ठाकरेंना अटक करावी लागेल!' दिशा सालियन प्रकरणावरुन थेट इशारा
Image Credit: दिशा सालियन प्रकरणावरुन ठाकरेंची शिवसेना अन् विरोधकांमध्ये जुंपली (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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