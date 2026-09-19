Explained: '...तर आदित्य ठाकरेंना अटक करावी लागेल!' दिशा सालियन प्रकरणावरुन थेट इशारा

दिशा सालियन प्रकरणात सतीश सालियन यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट 'मातोश्री'वर जाऊन आदित्य ठाकरेंना 500 कोटींच्या मानहानीची नोटीस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच विषयावरुन आता ठाकरेंची शिवसेना आणि राणे कुटुंब आमने-सामने आलं आहे. ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी राणेंच्या कुटुंबाचा 'उपटसुंब' असा करत निशाणा साधल्यानंतर कॅबिनेट मंत्री नितेश राणेंनी या टीकेला उत्तर देताना थेट आदित्य ठाकरेंच्या अटकेचा उल्लेख केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. नेमकं कोण काय म्हणालंय जाणून घेऊयात...
संजय राऊत यांना पत्रकारांनी दिशा सालियन प्रकरणासंदर्भात प्रश्न विचारला. त्यावर बोलताना, "आदित्य ठाकरेंना नोटीस हा विषय प्रसिद्धीचा विषय आहे. त्यांना आब्रू आहे आणि आम्हाला आब्रू नाही. तुम्ही ज्या पद्धतीने कुणाच्या तरी हातचे बाहुले बनून आमच्या ठाकरे कुटुंबावर चिखलफेक करत आहात. तुम्ही काही बडव्यांच्या म्हणण्यानुसार वागत आहात. मी संयमचा बाण सुटल्यावर बोलेन. हा अपघात आहे. महाराष्ट्रात ठाकरे कुटुंब पुढे जात असेल तेव्हा अशी प्रकरणं उकरून काढायची. आदित्य ठाकरे यांनी सविस्तर निवेदन केले आहे. हे कुठून बोलत आहेत, कोण अर्थ पुरवठा करत आहेत माहित आहे," असं राऊत म्हणाले. एवढ्यावर न थांबता राऊत यांनी, "तुम्हाला ही अटक व्हायला पाहिजे. मागील 20 वर्षात कोकणात झालेल्या खून मागे कोण आहे. यांचा निष्पक्षपणे तपास झाला असता तर हे लोक शिल्लक राहिले नसते," असं विधान राऊत यांनी केलं.
दिशा सालियन प्रकरणी तिचे वडील नोटीस घेऊन 'मातोश्री'वर जाणार आहेत यासंदर्भात विचारलं असता राऊत यांनी, "हा विषय मिडियाचा आहे. काही लोकांच्या प्रसिद्धीचा आहे. चिकलफेक करून प्रसिद्धी मिळवायची. त्यांना अब्रू व आम्हाला नाही का? कुणाच्या तरी हातचं बाहुलं बनून चिकलफेक करत आहेत. बेवड्यांच्या व क्रूर बडवे हे त्यांना नियंत्रित करतायत. वडिलांचं सहा वर्षांपूर्वी समाधान झालेलं पण जेव्हा ठाकरे पुढे राजकारणात जातात तेव्हा मग अशी प्रकरणं उकरतात. मला माहितीय याच्या मागे कोण आहे.. बॅरिस्ट जे बोलतायत त्यांची ही कुंडली काढणार," असा इशारा दिला.
"गेल्या वीस वर्षात जुवेकर, अंकुश राणे, गोवेकर, नाईकांचे खून झालेत त्यात राणेंनाच अटक झाली पाहिजे. यांची जर चौकशी झाली असती दडपली नसती तर हे राणे राहिले नसते. उपटसुंबे कशाकरता खेळ करत आहेत," असं थेट नाव घेत राऊत म्हणाले.
मंत्री नितेश राणे यांनी राऊतांच्या टीकेला उत्तर दिलं. "आदित्य ठाकरे ड्रग्स सेवन करतात असं आम्ही ऐकतोय. त्याचा साठा संजय राजाराम राऊतला दिलेला दिसतोय. वेड्यासारखं काम नेहमी सारखं करत आहेत. किती वर्ष तीच टेप रेकॉडर आम्ही ऐकतोय. एवढी वर्ष तुमची सत्ता होती का केली नाही चौकशी? कोणी थाबवलं होतं तुम्हला? स्वतः उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा का नाही केली चौकशी? लोक पण आता कंटाळलेली आहेत," अशी आक्रमक भूमिका नितेश राणेंनी या प्रश्नाला उत्तर देताना घेतली.
"संजय राऊत असेल किंवा उबाठाचे लोक तोंड उघडतील त्यांनी लक्षात ठेवावं, तुम्ही जेवढं तोंड उघडाल, तेवढा मालकाचा मुलगा अडचणीत येणार आहे," असा इशाराही नितेश राणेंनी दिला. "आम्हला राजकारण बिलकुल करायचं नाहीये. एका बापाची मुलीसाठी असलेली लढाई आहे. यामध्ये कोणीच राजकीय व्यक्तीने येऊ नये. सतीश सालियन करत आहेत ते त्यांच्या मुलींसाठी करत आहेत. ही लोक बोलतील तर आदित्य ठाकरेंना अटक करावी लागेल. संजय राजाराम राऊतला मैत्रीचा सल्ला देईन. कृपया गप्प बसा आणि आपल्या मालकच्या मुलाला सुरक्षित ठेवा," असंही नितेश राणे म्हणाले.