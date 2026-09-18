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  • /Explained: आदित्य ठाकरेंसहीत या नेत्याला दिशा सालियनच्या वडिलांना द्यावे लागणार ₹500 कोटी? सतीश सालियन थेट मातोश्रीवर जाणार; नेमका हा प्रकार काय?

Explained: आदित्य ठाकरेंसहीत 'या' नेत्याला दिशा सालियनच्या वडिलांना द्यावे लागणार ₹500 कोटी? 'सतीश सालियन थेट 'मातोश्री'वर जाणार'; नेमका हा प्रकार काय?

दिशा सालियन प्रकरण सीबीआयने एफआयआर दाखल केल्यानंतर पुन्हा चर्चेत आलं असून या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरेंनी केलेल्या एका विधानावरुन त्यांना 500 कोटींची नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 18, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:36 AM IST
Explained: आदित्य ठाकरेंसहीत 'या' नेत्याला दिशा सालियनच्या वडिलांना द्यावे लागणार ₹500 कोटी? 'सतीश सालियन थेट 'मातोश्री'वर जाणार'; नेमका हा प्रकार काय?
Image Credit: दिशाच्या वडिलांच्या वकिलाने दिली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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