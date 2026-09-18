दिशा सालियन हत्या प्रकरणामध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा उल्लेख असल्याने राजकीय आरोप प्रत्यारोप केले जात असतानाच आदित्य ठाकरेंनी सोशल मीडियावर आपली बाजू मांडली आहे. मात्र असं असतानाच आता दिशाच्या वडिलांनी आदित्य ठाकरेंसहीत 2020 मध्ये दिशाचा मृत्यू झाला तेव्हा गृहमंत्री असलेल्या अनिल देखमुख यांना नोटीस पाठवली आहे. सतीश सालीयन यांनी पाठवलेली ही नोटीस 500 कोटी रुपयांची असून ती बदनामीसंदर्भातील नुकसानभरपाई मागणारी आहे. या दोन्ही नेत्यांनी दिशाच्या वडिलांच्या जबाबामध्ये नाव आल्यानंतर त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप हे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावरुनच ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची माजी मॅनेजर दिशा सालियनचा 8 जून 2020 रोजी मुंबईतील मालाडमधील एका इमारतीवरून पडून मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला हा अपघाती मृत्यू मानला गेला. मात्र त्यानंतर दिशाच्या वडिलांनी हा सारा प्रकार समुहिक बलात्कार करुन माझ्या मुलीची हत्या करण्यात आली आहे असा आरोप करत पुनर्तपासाची मागणी केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी एफआयआर नोंदवला. या एफआयआरमध्ये आदित्य ठाकरे यांचे नाव चौकशीच्या संदर्भात आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरु असून कोणालाही थेट आरोपी ठरवलेले नाही.
सतीश सालियन यांनी शिवसेना (यूबीटी) नेते आदित्य ठाकरे आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना 500 कोटी रुपयांच्या मानहानीची कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. नोटीसमध्ये आरोप आहे की, दिशाच्या मृत्यूच्या पुनर्तपासाची मागणी करताना आदित्य ठाकरे आणि देशमुख यांनी सतीश सालियन यांच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यांच्या लढ्याला 'राजकीय हेतूने प्रेरित, दुर्भावनापूर्ण' म्हटले. या दोन्ही नेत्यांनी स्वत:वरील आरोप फेटाळताना केलेल्या विधानांमुळे सतीश सालियन यांच्या प्रतिष्ठेचं नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
नोटीसमधील मुख्य मागण्यांमध्ये 500 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी याचबरोबरच बिनशर्त, लिखित आणि जाहीर माफी मागावी. ही माफी मुख्य प्रिंट टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांत प्रसिद्ध करावी. तसेच सतीश सालियन यांच्यासंदर्भात केलेली विधानं मागे घ्यावीत अशा मागण्यात करण्यात आल्या आहेत. यासाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. दिशा सालियनच्या वडीलांचे वकील निलेश ओझा यांनी सतीश सालियन आणि त्यांचे वकील शनिवारी आदित्य ठाकरेंच्या घरी ('मातोश्री' बंगल्यावर) जाऊन त्यांना नोटीस देतील असं म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी या प्रकरणावरुन आम्हाला धमकी आरोपही निलेश ओझा यांनी केला.
आदित्य ठाकरे काय म्हणालेले?
"अफवांचा धुरळा उडवणं बंद करण्यासाठी पुन्हा एकदा फक्त आणि फक्त तथ्य सांगतो! मी दिशा सालियन ह्यांना कधीही भेटलेलो नाही किंवा त्यांच्याशी माझी ओळखही नव्हती. राजकीय हेतूने, वैयक्तिक द्वेषापायी, चारित्र्यहनन करण्याच्या हेतूने काही लोकांकडून गेल्या सहा वर्षांपासून वारंवार ह्या दुर्दैवी घटनेशी कुठलाही पुरावा वा संबंध नसतानाही माझं नाव जोडण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न सुरु आहे. कुठलंही तथ्य आणि सत्य नसलेलं हे सततचं खोटं कॅंपेन दुर्दैवी आहे. बोंबाबोंब करुन केल्या जाणाऱ्या टिव्ही चॅनल्सवरच्या खोट्या चर्चा आणि मिडिया ट्रायल्स सत्य बदलू शकत नाहीत. अधिकृत यंत्रणांना कुठल्याही व्यत्ययाशिवाय, राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय, चारित्र्यहननाशिवाय आणि निःपक्षपातीपणे पुन्हा एकदा नव्याने ही चौकशी करु द्या. परत एकदा सांगतो, ज्यांना वाटत असेल की अश्या चारित्र्यहननाच्या आणि खोट्या प्रचाराच्या मार्गाने तुम्ही आम्हाला शांत बसवू शकाल तर तो तुमचा भ्रम आहे. सत्यासाठी, अन्यायाविरुद्ध, देशवासीयांना सोबत घेऊन आमचा लढा सुरुच राहील," असं आदित्य यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
अफवांचा धुरळा उडवणं बंद करण्यासाठी पुन्हा एकदा फक्त आणि फक्त तथ्य सांगतो!— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 16, 2026
मी दिशा सालियन ह्यांना कधीही भेटलेलो नाही किंवा त्यांच्याशी माझी ओळखही नव्हती.
राजकीय हेतूने, वैयक्तिक द्वेषापायी, चारित्र्यहनन करण्याच्या हेतूने काही लोकांकडून गेल्या ६ वर्षांपासून वारंवार ह्या दुर्दैवी…
या प्रकरणावरुन शिवसेनेअंतर्ग येणाऱ्या शिवसंचार सेनेचे अध्यक्ष अखिल चित्रे यांनी सोशल मीडियावरुन आदित्य ठाकरेंना पाठवण्यात आलेल्या या नोटीसचा निषेध केला आहे. "आदित्य ठाकरे यांनी स्वतःवरील आरोप फेटाळून, टीव्ही आणि सोशल मीडिया ट्रायल्स थांबवून सीबीआयला निःपक्षपातीपणे तपास करू देण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या या वक्तव्यावर ₹500 कोटींची बदनामीची नोटीस बजावल्याचे समोर आले आहे. पण आरोप म्हणजे दोषसिद्धी नव्हे. कोणावर सार्वजनिकपणे आरोप केले जात असतील, तर त्याला कायद्याच्या मर्यादेत राहून स्वतःचा बचाव करण्याचा आणि उत्तर देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आदित्य ठाकरेंना कोणत्याही न्यायालयाने दोषी ठरवलेले नाही. त्यामुळे मीडिया किंवा सोशल मीडिया चर्चांना अंतिम सत्य मानण्याऐवजी तपास आणि पुराव्यांनाच महत्त्व दिले पाहिजे. स्वतःचा बचाव करणे हे बदनामी कसे ठरू शकते? हा साधा प्रश्न आहे," असं अखिल चित्रे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी स्वतःवरील आरोप फेटाळून, टीव्ही आणि सोशल मीडिया ट्रायल्स थांबवून CBI ला निःपक्षपातीपणे तपास करू देण्याचे आवाहन केले.— Akhil Chitre अखिल चित्रे (@akhil1485) September 17, 2026
त्यांच्या या वक्तव्यावर ₹५०० कोटींची बदनामीची नोटीस बजावल्याचे समोर आले आहे.
पण आरोप म्हणजे दोषसिद्धी नव्हे. कोणावर सार्वजनिकपणे आरोप केले जात…
तसेच, "नक्कीच, स्वतःचा बचाव करण्याचा अधिकार कायद्याच्या मर्यादेतच आहे आणि कोणालाही बेकायदेशीर किंवा बदनामीकारक वक्तव्य करण्याचा अधिकार नाही. कायद्याचे निकष सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत," अशी अपेक्षाही अखिल चित्रेंनी व्यक्त केली आहे.