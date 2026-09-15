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Explained: 'मी तिला कधीही...'; दिशा सालियन प्रकरणात सूरज पंचोलीने सोडलं मौन, आदित्य ठाकरेंबद्दलही स्पष्टच बोलला...

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात सीबीआयने एफआयआर दाखल केली असून आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली आणि दिनो मोरिया यांची नावे आहेत. दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी आरोप केले आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 15, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:41 PM IST
Explained: 'मी तिला कधीही...'; दिशा सालियन प्रकरणात सूरज पंचोलीने सोडलं मौन, आदित्य ठाकरेंबद्दलही स्पष्टच बोलला...
Image Credit: Disha Salian death case

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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