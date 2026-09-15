Explained: 'मी तिला कधीही...'; दिशा सालियन प्रकरणात सूरज पंचोलीने सोडलं मौन, आदित्य ठाकरेंबद्दलही स्पष्टच बोलला...

दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणात CBIने पुन्हा एंट्री घेतली आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आली असून या एफआयआरमध्ये आमदार आदित्य ठाकरेंसह अभिनेता सूरज पंचोली आणि दिनो मोरिया यांचंदेखील नाव आहे. आदित्य ठाकरे यांचे नाव या प्रकरणात आल्यामुळं राज्यभरात एकच खळबळ उडाली आहे. तर आता या प्रकरणावर अभिनेता सूरज पंचोली यानेही मौन सोडलं असून सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे.
सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, दीनो मोरिया, सचिन वाझे, परमबीर सिंह आणि रिया चक्रवर्ती यांचीही नावे आहेत. तसंच, याच्याविरोधात पुरावे असल्याचा दावा दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी केला आहे. त्यानंतर सूरज पंचोली याने या आरोपांवर स्पष्ट उत्तर दिलं आहे. त्याने या बातम्यांचे खंडन करत दिशासोबत काहीच संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे.
'गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध मीडिया रिपोर्ट्स आणि वक्तव्यांमधून त्याचे नाव दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात ओढले जात आहे. पण माझा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्याही कधी दिशा सालियनसोबत कधीही कोणताही संबंध नव्हता. तसंच, आदित्य ठाकरे यांनाही मी कधी भेटलो नाही,' असं सूरज पंचोली याने म्हटलं आहे.
अभिनेत्याने पुढे म्हटले, "मला हे अगदी स्पष्टपणे आणि ठामपणे सांगायचे आहे. मी माझ्या आयुष्यात दिवंगत दिशा सालियनला कधीही भेटलो नाही, ना प्रत्यक्ष, ना इतर कोणत्याही प्रकारे. मी माझ्या आयुष्यात आदित्य ठाकरे यांनाही कधीही भेटलो नाही." सूरजने म्हटले की, या प्रकरणाशी वारंवार त्याचे नाव जोडणे हे त्याच्यासाठी "अन्यायकारक आणि त्रासदायक" आहे. त्यांनी लोकांना आवाहन केले की, कोणताही पुरावा किंवा दाखला नसताना कोणाबद्दलही दावे करू नयेत.
'मी बराच काळ शांत राहिलो कारण माझ्याशी संबंधित प्रत्येक बातमी किंवा वृत्तावर मला प्रतिक्रिया द्यायची नाही. पण जेव्हा तीच गोष्ट वारंवार घडते, तेव्हा एका क्षणी तुम्हाला बोलावेच लागते. या प्रकरणात सीबीआय आणि पोलिसांनी माझी चौकशी केली असून, त्यांनी सुमारे 4-5 वर्षांपूर्वी माझा जबाब नोंदवला होता. जर कोणत्याही तपास यंत्रणेला माझी पुन्हा चौकशी करण्याची आणि माझ्याकडून कोणतीही माहिती मागण्याची गरज वाटत असेल, तर मी त्यांना पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहे आणि कोणत्याही तपासासाठी तयार आहे,' असं पंचोली याने म्हटलं आहे
'माझ्याकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही. जर कोणत्याही तपास यंत्रणेला माझी पुन्हा चौकशी करण्याची किंवा अधिक माहिती मागवण्याची गरज वाटली. तर मी पूर्ण सहकार्य करण्यास आणि कोणत्याही तपासासाठी उपलब्ध राहण्यास तयार आहे. माझी एकच विनंती आहे की, अशा प्रकरणात माझे नाव ओढण्यापूर्वी तथ्यांची पडताळणी केली जावी. दिवंगत दिशा सालियनच्या दुर्दैवी मृत्यूच्या परिस्थितीची निष्पक्ष आणि सखोल सीबीआय चौकशी व्हावी, याला माझा पाठिंबा आहे,' असं सूरज याने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
'माझा असा विश्वास आहे की या दुर्दैवी घटनेच्या संदर्भात पसरवल्या जात असलेल्या द्वेषपूर्ण प्रचाराची आणि खोट्या गोष्टींचीही चौकशी झालीच पाहिजे, कारण पुराव्याशिवाय एका व्यक्तीच्या मृत्यूचा वापर दुसऱ्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा मलीन करण्यासाठी निमित्त म्हणून केला जाऊ नये आणि हे वाचणाऱ्या प्रत्येकाला माझी विनंती आहे की, कृपया बातम्यांमध्ये किंवा सोशल मीडियावर दिसणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका. केवळ हेडलाइन म्हणजे पुरावा नव्हे. केवळ चर्चा म्हणजे पुरावा नव्हे. कोणीतरी टेलिव्हिजनवर काहीतरी सांगितले म्हणून ते सत्य ठरत नाही,' अशा परखड शब्दांत सूरजने त्याचे म्हणणे मांडले आहे.
'कोणाच्या आयुष्याबद्दल किंवा चारित्र्याबद्दल मत बनवण्यापूर्वी, कृपया तथ्यांची पडताळणी करा. कारण टेलिव्हिजनवर दिसणाऱ्या प्रत्येक नावामागे एक खरी व्यक्ती, एक खरे कुटुंब आणि एक खरे आयुष्य असते. मी बराच काळ शांत राहिलो आहे, पण ज्या प्रकरणाशी माझा काहीही संबंध नाही, त्यात माझे नाव सतत ओढले जाऊ देणार नाही. माझा कायद्यावर विश्वास आहे. माझा तपास यंत्रणांवर विश्वास आहे. आणि मला खात्री आहे की सत्य अखेरीस समोर येईल. पुराव्यांना बोलू द्या. तपास यंत्रणांना बोलू द्या. सत्याला बोलू द्या. जय हिंद,' असंही त्याने पोस्टच्या अखेरीस म्हटलं आहे.