Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /लालबाग-परळमधील 90 वर्ष जुन्या प्रसिद्ध शाळेला अचानक टाळं! विद्यार्थ्यांचं भविष्य टांगणीला; पालकांचं टेन्शन वाढलं

लालबाग-परळमधील 90 वर्ष जुन्या प्रसिद्ध शाळेला अचानक टाळं! विद्यार्थ्यांचं भविष्य टांगणीला; पालकांचं टेन्शन वाढलं

या शाळेला शुक्रवारी अचानक टाळं लावण्यात आलं. या वादामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचं भविष्य टांगणीला लागलं आहे. नेमका हा वाद काय आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 12, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 08:04 AM IST
लालबाग-परळमधील 90 वर्ष जुन्या प्रसिद्ध शाळेला अचानक टाळं! विद्यार्थ्यांचं भविष्य टांगणीला; पालकांचं टेन्शन वाढलं
Image Credit: शाळेसंदर्भातील वादाने पालक टेन्शनमध्ये (फोटो फेसबुकवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
शेवटच्या ओव्हरमध्ये भारताचा रोमांचक विजय, वेस्टइंडीजचा पराभव करत सीरिजमध्ये घेतली आघाडी
2
3
4
5