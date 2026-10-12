/लालबाग-परळमधील 90 वर्ष जुन्या प्रसिद्ध शाळेला अचानक टाळं! विद्यार्थ्यांचं भविष्य टांगणीला; पालकांचं टेन्शन वाढलं

लालबाग-परळ भागातील एक प्रसिद्ध शाळा अचानक बंद झाली आहे. क्षात्रकुलोत्पन्न मराठा समाज संस्थेमार्फत चालवली जाणारी शिरोडकर विद्यालय शाळेला एका विचित्र कारणामुळे टाळं लागलं आहे. संस्थेच्या कार्यकारी मंडळामध्ये दोन गट पडले असून या दोन्ही गटांमधील वादात शाळेला टाळं लागलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक संभ्रमावस्थेत आहेत. संस्थेच्या कार्यकाळी मंडळावर दावा सांगणाऱ्या एका गटाने दुसऱ्या गटाने लावलेली कुलुपे तोडून त्या जागी नवी कुलुपे लावली. एवढ्यावरच न थांबताना कुलुपं बदलणाऱ्या गटाने शाळेचा सीसीटीव्हीचा डीव्हीआरही सोबत नेला.
दोन गटांमधील हे प्रकरण थेट पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचलं असून दोन्ही गाटांमधील वादानंतर एका गटाला दुसऱ्या गटाने पोलिसांच्या मदतीने शाळेच्या आवारातून बाहेर काढलं. या वादामुळे आजपासून शाळेत होणाऱ्या परीक्षांबाबत विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम आहे. या प्रकरणामध्ये थेट गुन्हा दाखल झालेला नाही.
शिरोडकर विद्यालयात 2007 ते 2012 यादरम्यान कार्यरत असलेल्या स्वप्नीक फाटक यांनी शुक्रवारी रात्री साडेनऊनंतर शाळेच्या आवारात प्रवेश केला. सध्या कार्यरत असलेल्या संचालक मंडळाच्या माहितीनुसार फाटक यांनी त्यांच्यासह काही लोक आणले होते. त्यात काही बाउन्सरचाही समावेश होता. या सर्वांनी सुरक्षारक्षकांना दमदाटी करत शाळेत प्रवेश केला. अध्यक्ष, सरचिटणीस व कार्यालय यांना लावलेली कुलुपे तोडून त्यांनी तेथे प्रवेश केला आणि नवी कुलुपे लावली. तसेच कार्यकारिणी मंडळाचा फलकही काढून त्या जागी दुसरा फलक लावला.
'फाटक यांनी संस्थेत आर्थिक गैरव्यवहार केले असून त्याबाबत त्यांनी शिक्षाही भोगली आहे. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. 2012, 2017 आणि 2022 मध्ये संस्थेच्या घटनेनुसार झालेल्या निवडणुकीत आमचे संचालक मंडळ निवडून आले आहे. त्यामुळे फाटक यांनी बळजबरीने घुसखोरी केली आहे. तसेच त्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे डीव्हीआर काढून नेला. मात्र पोलिसांनी कोणताही गुन्हा दाखल केला नाही', असे संस्थेचे भाऊ डगरे यांनी सांगितले.
याबाबत स्वप्नीक फाटक यांना विचारले असता, 'मी कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य केले नसून धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात 2007 पासून आत्तापर्यंत कार्यकाळी मंडळ म्हणून आमच्याच मंडळाची नोंद असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वतःला संचालक म्हणवून घेणाऱ्यांनी निवडणुका घेताना धर्मादाय आयुक्तांनी नेमलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली त्या घेतल्या का, धर्मादाय आयुक्तांनी त्या निवडणुकांना मान्यता दिली का', असे प्रश्न फाटक यांनी उपस्थित केले.
या दोन गटांमधील वादांमुळे पालकांनी मात्र धास्ती घेतली आहे. सोमवारपासून या शाळेच्या सीबीएसई आणि एसएससी बोर्डाच्या शाळांची सहामाही परीक्षा सुरू होत आहे. मात्र रविवारी संध्याकाळपर्यंत शाळेच्या आवारात हे वाद सुरू असल्याने आणि शाळेबाहेर पोलिस बंदोबस्त असल्याने परीक्षा होणार का, याबाबत पालकांच्या मनात संभ्रम आहे. सोमवारी सकाळी तरी शाळा वेळेत सुरु झाली असून हा वाद वाढू नये अशी पालकांचीही इच्छा आहे.
क्षात्रकुलोत्पन्न मराठा समाज संस्थेची स्थापना 1935 मध्ये प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र काशिनाथ शिरोडकर यांच्याद्वारे करण्यात आली होती. त्या काळात मुंबईतील परळ आणि आसपासच्या भागात गिरणी कामगारांची संख्या मोठी होती. या कामगारांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, त्यांची सामाजिक जाणीव प्रगल्भ व्हावी आणि गरिबीमुळे कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये, या उदात्त हेतूने डॉ. शिरोडकर यांनी या शाळेची मुहूर्तमेढ रोवली.
डॉ. शिरोडकर यांनी इंग्लंडमधून आपली पीएच.डी. पूर्ण केली आणि भारतात परतून परळमधील 'सोशल सर्व्हिस लीग'मध्ये कार्य सुरू केले. त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य गरीब कुटुंबांतील मुलांना सुशिक्षित करण्यासाठी आणि समाजाच्या उत्थानासाठी समर्पित केले. त्यांच्या निधनानंतर श्री. ह. दे. गावकर यांनी त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून संस्थेची धुरा अत्यंत समर्थपणे सांभाळली आणि अनेक नवीन उपक्रम सुरू केले. या शाळेचे माजी विद्यार्थी आणि जगप्रसिद्ध कॅलिग्राफर (अक्षरलेखक) अच्युत पालव यांना त्यांच्या अतुलनीय कलेसाठी 2025 मध्ये देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक असलेल्या पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.