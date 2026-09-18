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Explained: बंगालमधील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने महाराष्ट्रात शिंदे अडचणीत?शिवसेना सुनावणीत मोठा ट्विस्ट? न्यायाधीशांचा 'तो' प्रश्न चर्चेत

पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने तृणमूल काँग्रेस पक्षाचं नाव आणि चिन्ह गोठवलं आहे. ममता आणि बंडखोर गटाला नवं चिन्ह आणि नावं देण्यात आली आहेत. हा मुद्दा शिवसेनेच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान निर्णायक ठरु शकतो. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 18, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:16 PM IST
Explained: बंगालमधील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने महाराष्ट्रात शिंदे अडचणीत?शिवसेना सुनावणीत मोठा ट्विस्ट? न्यायाधीशांचा 'तो' प्रश्न चर्चेत

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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