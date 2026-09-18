Explained: बंगालमधील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने महाराष्ट्रात शिंदे अडचणीत?शिवसेना सुनावणीत मोठा ट्विस्ट? न्यायाधीशांचा 'तो' प्रश्न चर्चेत

पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 6 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने तृणमूल काँग्रेस पक्षाचं नाव आणि चिन्ह गोठवलं आहे. ममता बॅनर्जी आणि बंडखोर गटाला याच्या जागी नवी नावं आणि चिन्हं देण्यात आली आहेत. यामुळे तृणमूलच्या प्रतिस्पर्धी गटांच्या नावांचा वाद तूर्तास मिटला आहे. या दोनपैकी कोणता गट खरा तृणमूल आहे, यावर निवडणूक आयोगाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत ही एक तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. दरम्यान निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय सध्या सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेसंदर्भात सुरु असलेल्या सुनावणीत महत्त्वाचा ठरु शकतो. कारण एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातही नाव आणि चिन्हावरच लढा सुरु असून, यावेळी सुप्रीम कोर्टाने केलेली एक टिप्पणी महत्त्वाची आहे.
सुप्रीम कोर्टात शिवसेना चिन्ह आणि नावासंदर्भात महासुनावणी सुरु आहे. उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर आता एकनाथ शिंदेंच्या वतीने नीरज कौल युक्तिवाद करत आहेत. गुरुवारी सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदेंना देण्यासंदर्भात प्रश्न विचारत तिसरा पर्याय का निवडला नाही? अशी विचारणा केली.
निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाला खरी शिवसेना मानत त्यांना धनुष्यबाण चिन्ह दिलं होतं. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषदा, पालिका निवडणुका एकनाथ शिंदेंनी धनुष्यबाण चिन्हावरच लढवल्या. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंना मात्र पक्षासाठी नवं नाव (शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मशाल चिन्ह देण्यात आलं. सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना उद्धव ठाकरेंच्या वतीने निवडणूक आयोगावर एकतर्फी निर्णय घेतल्याचे आरोप करण्यात आले. तसंच निकाल लागेपर्यंत धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी करण्यात आली.
1) जेव्हा दोन्ही गटांनी मूळ शिवसेना पक्षावर आणि चिन्हावर दावा केला, तेव्हा ऑक्टोबर 2022 मध्ये निवडणूक आयोगाने मूळ 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह तात्पुरते गोठवले होते.
2) त्यानंतर पोटनिवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला 'शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)' हे नाव आणि 'जळती मशाल' (Flaming Torch) हे चिन्ह देण्यात आले.
3) सुरुवातीला शिंदे गटाला 'बाळासाहेबांची शिवसेना' हे नाव आणि 'दोन तलवारी आणि एक ढाल' चिन्ह देण्यात आलं होतं
4) फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने अंतिम निकाल देत बहुमत चाचणीच्या आधारे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत 'शिवसेना' म्हणून मान्यता दिली आणि मूळ 'धनुष्यबाण' चिन्ह बहाल केले. तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला 'मशाल' हे चिन्ह कायम ठेवण्यास सांगितले.
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल आणि सुप्रीम कोर्टाने केलेली एक टिप्पणी सध्या महत्त्वाची आहे. सुप्रीम कोर्टानेही निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना म्हणजेच शिंदे आणि ठाकरेंना स्वतंत्र चिन्हं दिसत तिसरा पर्याय का निवडला नाही? अशी विचारणा केली आहे.
धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल करण्याऐवजी दोन्ही गटांना स्वतंत्र हंगामी चिन्हे देता आली असती व तीच चिन्हे कायम ठेवता आली असती. हा पर्याय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने का स्वीकारला नाही, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने यानिमित्ताने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती बागची यांनी धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह का गोठवले नाही, असा सवाल केला होता. मूळ चिन्ह गोठवले असते तर ठाकरे व शिंदे गटाला दोन स्वतंत्र हंगामी पक्षचिन्हे देता आली असती व ती नंतर कायम ठेवता आली असती, असं ते म्हणाले होते.
विधिमंडळ पक्षातील बहुमत तपासणे हा निवडणूक चिन्हासंदर्भातील अनुच्छेद 15 अंतर्गत वैध निकष असल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला. अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असल्या तरी त्यांचा निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राजकीय पक्षाची केवळ नोंदणी आणि 'सिम्बॉल्स ऑर्डर' अंतर्गत राष्ट्रीय किंवा राज्य पक्ष म्हणून मिळणारी मान्यता या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे कौल यांनी स्पष्ट केले. देशात पक्षाची ओळख ही निवडणूक चिन्हाशी जोडलेली असल्याने राखीव निवडणूक चिन्हाला विशेष महत्त्व आहे, असे कौल यांनी सांगितले.
आयोगाने या पर्यायाचा पुरेसा विचार केला का, हा न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा मुद्दा असल्याचेही न्या. बागची यांनी स्पष्ट केले. आयोगाने पर्यायांची निवड करताना पुरेसा विचार केला नसल्याचे निरीक्षण न्या. बागची यांनी नोंदवले. न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या विवेकाधिकारावर अतिक्रमण करत नाही. मात्र, आयोगाने विवेकाधिकार वापरताना हंगामी पक्षचिन्ह कायमस्वरूपी बहाल करण्याच्या पर्यायाचा विचार झाला होता का, हे तपासता येईल, असे न्या. बागची यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना नेहमी आधीच्या निर्णयांचा दाखल दिला जातो. सध्या ही सुनावणी सुरु असताना निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये घेतलेल्या निर्णयाची सुप्रीम कोर्टात दखल घेतली जाऊ शकते. तसं झाल्यास सुनावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' असे नाव देण्यात आले आहे, तर रिताब्रता यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस' असे नाव देण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षांना स्वतंत्र निवडणूक चिन्हे देखील दिली आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षासाठी 'फुटबॉल खेळाडू' आणि रिताब्रता यांच्या पक्षासाठी 'लिफाफा' ही चिन्हे निश्चित करण्यात आली आहेत.