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Explained: असीम सरोदेंच्या युक्तीवादाला यश; मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील याचिका ऐकण्यास कोर्ट तयार; तारीखही दिली

याचिकेत भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार; निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी; तसेच राज्य निवडणूक आयोग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 28, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 12:47 PM IST
Explained: असीम सरोदेंच्या युक्तीवादाला यश; मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील याचिका ऐकण्यास कोर्ट तयार; तारीखही दिली
Image Credit: नेमकी कोणी याचिका दाखल केली? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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