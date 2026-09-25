Explained: 'सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन...', राज ठाकरेंचं आवाहन; '...तरच इतक्या वर्षांच सत्तेचं सत्य बाहेर येईल'

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी 10 महिन्यामध्ये 14 वेळा सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी केलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्यासंदर्भातील गौप्यस्फोट झाल्यानंतर आता महराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी दोन प्रमुख मागण्या करताना सर्वच राजकीय पक्षांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलं आहे. "ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्याना हाताशी धरून आपण कसे सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलोत हे भारतीय जनता पक्ष सांगत होता," असा टोला राज यांनी लगावला आहे. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी या प्रकरणासंदर्भातील सत्य समोर येण्यासाठी दोन गोष्टी कराव्या लागतील असं म्हटलंय.
"ज्ञानेश्वरांनी रेड्याकडून वेद वदवले होते. आता सत्तेतले रेडे या ज्ञानेशाकडून आपले वेद (?) वदवतायंत," असा टोला राज यांनी पोस्टच्या सुरुवातीला लगावला आहे. पोस्टमध्ये पुढे, "असो, गेले दोन दिवस ज्ञानेश कुमार हे गप्प झालेत आणि त्यांना बोलतं करणारे पण कुठेच दिसत नाहीयेत. ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्याना हाताशी धरून आपण कसे सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलोत हे भारतीय जनता पक्ष सांगत होतं हे लक्षात आलं असेल. आणि यासाठी त्यांनी 2025 पासून एसआयआर हे नवं अस्त्र हाती घेतलं आहे," असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे. इतक्यावरच न थांबता यासंदर्भातील सर्व सत्य समोर यावं यासाठी दोन गोष्टी सर्व पक्षांना मिळून कराव्याच लागतील असंही राज यांनी म्हटलं आहे.
"एसआयआरमध्ये काय घोळ झालेत आणि यावर निवडणूक आयुक्तच बोलत आहेत हे बघितल्यावर, एकच पर्याय दिसतो तो म्हणजे ही एसआयआरची संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द केली गेली पाहिजे. आणि यासाठी देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यायला हवं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ही मागणीच आहे की आत्ता झालेलं एसआयर पूर्ण रद्द करा, त्यात कसे घोळ झाले याची निष्पक्ष चौकशी करा आणि नव्याने ही प्रक्रिया करा," अशी मोठी मागणी राज यांनी केली आहे. तसेच राज यांनी अन्य एक मागणी करताना, "तसेच , यापुढे सर्व निवडणुका व्होटिंग मशिनवर न घेता पुन्हा बॅलेट पेपरवरच घेण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन मोठं आंदोलन उभं केलं पाहिजे, तरच इतक्या वर्षांच सत्तेचं सत्य बाहेर येईल!" असं राज यांनी म्हटलं आहे.
राज यांनी अनेकदा आपल्या पक्षाच्या अंतर्गत बैठकीमध्ये कार्यकर्त्यांना एसआयआरसंदर्भात सतर्क राहण्याचा इशारा दिल्याचं पाहायला मिळालं होतं. कोणाची नावं कापली जाणार नाही याची काळजी आपआपल्या स्थानिक परिसरात घ्या असं राज यांनी आवर्जून नमूद केलेलं. आता ही एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
"सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत 14 वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ऑन रेकॉर्ड ताशेरे ओढले आणि तरीही ढिम्मपणे निवडणूक आयोगाला जे करायचं होतं तेच त्यांनी केलं. बरं मुळात सध्या निवडणूक आयोगात एकूण तीन आयुक्त आहेत: एक मुख्य निवडणूक आयुक्त—ज्ञानेश कुमार—आणि दोन निवडणूक आयुक्त—सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी. यातल्या दोघांनी आक्षेप नोंदवलेत. याचा अर्थ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मनमानी करत निर्णय घेत होते असं चित्र समोर येतं. पण खरं तर त्यांना ते निर्णय घ्यायला लावले जात होते. बरं हे 14 महिन्यातले आक्षेप आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्तीच झाली फेब्रुवारी 2025 ला म्हणजे आल्या आल्या त्यांनी त्यांच्या बॉसला खुश करायला सुरुवात केली," असं राज यांनी यापूर्वीच्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं.
"'मॅच फिक्सिंग' सुरु होतं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसकट सगळे पक्ष बोलत होते जे पुराव्याने सिद्ध झालं आहे. ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याशिवाय आता पर्याय नाहीच आणि त्यांच्या मागच्या बोलवत्या धन्याची पण चौकशी व्हायला हवी. अर्थात ती कोण करणार हा प्रश्नच आहे कारण सगळेच गुडघ्यात वाकलेत. पण चौकशी व्हायला हवीच," असं राज यांनी गुरुवारी, 24 सप्टेंबरच्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं.