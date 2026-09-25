Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Explained: सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन..., राज ठाकरेंचं आवाहन; ...तरच इतक्या वर्षांच सत्तेचं सत्य बाहेर येईल

Explained: 'सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन...', राज ठाकरेंचं आवाहन; '...तरच इतक्या वर्षांच सत्तेचं सत्य बाहेर येईल'

निवडणूक आयोगाच्या तीन आयुक्तांपैकी दोघांनी आक्षेप नोंदवल्यानंतरही त्यासंदर्भातील कारवाई तर दूरच त्याची दखलही घेण्यात आली नाही असा प्रकार मागील 10 महिने सुरु असल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर आता राज यांनी दोन प्रमुख मागण्या केल्यात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 25, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 12:31 PM IST
Explained: 'सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन...', राज ठाकरेंचं आवाहन; '...तरच इतक्या वर्षांच सत्तेचं सत्य बाहेर येईल'
Image Credit: राज यांनी केल्या दोन मागण्या

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन...', राज ठाकरेंचं आवाहन; '...तरच इतक्या वर्षांच सत्तेचं सत्य बाहेर येईल'
2
3
4
5