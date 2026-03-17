English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Explained: 'मोदींची युद्ध थांबवण्याची ताकद'वरुन जुंपली; फडणवीसांना कोणी आणि काय सुनावलं?

Explained Modi Can Stop Iran Israel War Claim: देशातील एलपीजी गॅस टंचाईवरुन विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आलेले असतानाच मोदींसंदर्भातील एका विधानावरुन नवीन राजकीय टोलवाटोलवीला सुरुवात झाली आहे. नेमकं हे प्रकरण काय समजून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 17, 2026, 08:53 AM IST
Explained: 'मोदींची युद्ध थांबवण्याची ताकद'वरुन जुंपली; फडणवीसांना कोणी आणि काय सुनावलं?
मोदीसंदर्भात फडणवीस नेमकं काय म्हणालेले? (प्रातिनिधिक फोटो)

Explained Modi Can Stop Iran Israel War Claim: इराण विरुद्ध अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे आखाती देशांमधून येणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबरोबरच नैसर्गिक वायू आणि एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. यामुळे भारतात,  घरगुती गॅस सिलिंडरची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये नागरिकांना गॅस एजन्सीबाहेर सिलिंडर मिळवण्यासाठी लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत, तर काही हॉटेल्स आणि उद्योग बंद पडले आहेत. असं असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री दवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र अशी कोणतीही टंचाई राज्यात नसून सर्व काही सुरळीत असल्याचं म्हटलं आहे. इतकेच नाही तर फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सर्व हाताळण्यासाठी सक्षम असल्याचं म्हणताना थेट इराण युद्ध थांबवण्याची क्षमता मोदींमध्ये असल्याचं परदेशी नेते म्हणत आहेत असं विधान केलं आहे. मात्र आता यावरुनच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं फडणवीसांना टोला लगावला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

फडणवीस टंचाईसंदर्भात काय म्हणाले?

14 मार्च रोजी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना एका प्रश्नाला उत्तर देत फडणवीसांनी,  इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवावा. अमेरिकेतील नेतेही मोदींची क्षमता ओळखतात आणि ते संघर्ष थांबवू शकतात, असे फडणवीसांनी सांगितले. "जगातील संघर्ष थांबविण्याची क्षमता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये आहे आणि अमेरिकेचे नेतेही तेच सांगत आहेत. देशातील "बडबड आणि फडफड करणाऱ्या नेत्यांनी" ही स्थिती समजून घेऊन गप्प राहावे. मोदींच्या कृतीतूनच उत्तर मिळेल," असं फडणवीस म्हणाले होते. "सर्वांच्या नजरा मोदींवर आहेत. त्यांचा एक नजरही युद्ध थांबवू शकते," असंही फडणवीस म्हणाल्याचा दावा करत भाजपा समर्थकांकडून फडणवीसांनी व्यक्त केलेल्या विश्वासाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावरुन व्हायरल करण्यात आला.

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे हल्लाबोल

ठाकरेंच्या शिवसेनेनं आज 'सामना'च्या अग्रलेखामधून फडणवीसांच्या या विधानाचा खरपूस शब्दांमध्ये समाचार घेतला आहे. "भारतीय जनता पक्ष हा एक गोंधळलेला पक्ष आहे. देशातील इंधन आणि गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याबाबत त्यांचा गोंधळ स्पष्ट झाला आहे. अंधभक्तांचे लाडके पंतप्रधान मोदी यांनी तेल किंवा गॅस टंचाईवर शब्द काढलेला नाही, पण त्यांचे बिनडोक प्रवत्ते मात्र देशात अजिबात गॅस टंचाई नसल्याची दूषित हवा सोडत आहेत. याबाबतीत पंतप्रधान मोदींना बदनाम करू नका. संघर्ष थांबविण्याची क्षमता फक्त मोदींमध्येच आहे व हे असे अमेरिकेचे मत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परस्पर जाहीर करून भलताच हास्यस्फोट घडवला आहे. पंतप्रधान मोदी हे संघर्ष थांबवू शकतात किंवा गॅस, इंधन टंचाईवर मात करू शकतात असे अमेरिकेतील कोणत्या दीड शहाण्याने सांगितले ते देशाला कळायलाच हवे," असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

लोकांनी रांगेत उभं राहणं फडणवीसांना ठीक वाटत आहे

भारतात अजिबात गॅस टंचाई नसल्याचा दावा बिनडोक भाजप प्रवत्ते करतात. त्यास भारत सरकारची मान्यता आहे काय? मुंबईतील अनेक भागांत घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी एक ते दीड किलोमीटरच्या रांगा लागल्या आहेत. हे चित्र फक्त मुंबई-महाराष्ट्रात नाही, तर देशभरात आहे. लोक रात्रीपासून सिलिंडर मिळविण्यासाठी रांगेत उभे आहेत व मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात, सर्व ठीक आहे. म्हणजे लोक रांगेत उभे आहेत हे त्यांना ठीक वाटत आहे. गॅस टंचाई नाही, मग 40 टक्के खाणावळी, रेस्टॉरंट, खाद्यपदार्थांच्या गाड्या बंद का पडल्या आहेत व अनेक ठिकाणी कोळसा दुकानांवर झुंबड का उडाली आहे?" असे असा प्रश्न ठाकरेंच्या शिवसेनेनं विचारला आहे. 

सिलिंडर्स रस्त्यावर आणून बडवायचे काय?

"गॅस टंचाईमुळे हॉटेलातील मेन्यू कार्डावरून अनेक पदार्थ गायब झाले आहेत. ते गॅस टंचाईमुळे, पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांचे प्रवक्ते सर्व आलबेल आहे असेच सांगत आहेत. कोरोना घालविण्यासाठी थाळ्या व भांडी वाजवण्याचा उपक्रम मोदींनी तेव्हा जनतेला दिला. आता गॅस सिलिंडरची टंचाई घालविण्यासाठी रिकामे सिलिंडर्स रस्त्यावर आणून बडवायचे काय?" असा खोचक सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं विचारला आहे. 

आता फडणवीसांवर 'सामना'मधून झालेल्या या टीकेला ते काय आणि कसं उत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
ExplainedModiIran Israel WarCMDevendra Fadnavis

