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Explained: मुंबईकरांनो सावधान... गणपती विसर्जनासाठी समुद्रात उतरत असाल तर... यंदा स्ट्रींग रे नाही तर 'या'चा धोका अधिक; होणारे परिणाम वाचूनच बसेल धक्का

गणेश विसर्जनानिमित्त आज हजारोंच्या संख्येनं मुंबईकर मुंबईतील वेगवेगळ्या समुद्र किनाऱ्यावर जातील. मात्र समुद्रच्या पाण्यात उतरताना त्यांनी सावध राहण्याची गरज असल्याचं तज्ज्ञांनी म्हटलंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 25, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 08:24 AM IST
Explained: मुंबईकरांनो सावधान... गणपती विसर्जनासाठी समुद्रात उतरत असाल तर... यंदा स्ट्रींग रे नाही तर 'या'चा धोका अधिक; होणारे परिणाम वाचूनच बसेल धक्का
Image Credit: मुंबईतील तीन समुद्रकिनाऱ्यांवर यासंदर्भातील इशारा (Photo: instagram/ompsyram/UjwalPuri)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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