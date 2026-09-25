Explained: मुंबईकरांनो सावधान... गणपती विसर्जनासाठी समुद्रात उतरत असाल तर... यंदा स्ट्रींग रे नाही तर 'या'चा धोका अधिक; होणारे परिणाम वाचूनच बसेल धक्का

लाडक्या बाप्पाचा विसर्जन सोहळा निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी मुंबई पोलीसदेखील सज्ज झाले आहेत. मिरवणुकीत गर्दी होऊन चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती होऊ नये, वाहतुकीचा खोळंबा होणार नाही, ध्वनिप्रदूषण होणार नाही या सर्व बाबींची पोलिसांकडून खबरदारी घेतली जाणार आहे. एकीकडे मुंबई पोलीस सतर्क असतानाच दुसरीकडे आज विसर्जनानिमित्त मुंबईच्या समुद्रात उतरण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी जाणकारांनी एका खास माश्यापासून सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. हा मासा कोणता आणि तज्ज्ञांचं म्हणणं काय ते पाहूयात तसेच पोलिस बंदोबस्त कसा असणार हे ही पाहूयात...
बाप्पाला निरोप देण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक रस्त्यावर उतरतात. त्यामुळे शहरातील लालबाग, परळ, जुहू, वर्सोवा, पवई आदी ठिकाणी भाविकांची तोबा गर्दी उसळते. त्या पार्श्वभूमीवर लालबाग-परळसारख्या गर्दीने हाऊसफुल्ल असणारा परिसर तसेच गिरगाव, दादर, जुहू, वर्सोवा, पवई, मढ-मार्वे या चौपाट्यांवर सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिसांनी आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत. गर्दी होणार नाही, मिरवणुका वेळेत पूर्ण होतील, कुठलाही अनुचित प्रकार घडणार नाही यासाठी ड्रोन, सीसीटीव्हीबरोबरच एआयचा प्रभावी वापर करणार असल्याचे तसेच चौपाट्यांवर विसर्जन सुरळीत व व्यवस्थित पार पाडावे याकरिता अतिरिक्त तराफे, ट्रॉली, क्रेनची व्यवस्था केल्याचे सहआयुक्त मनोजकुमार शर्मा यांनी सांगितले.
विसर्जनादिवशी पोलिसांचा 18 हजार 940 कर्मचारी असा फौजफाटा तैनात ठेवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर एसआरपीएफ, आरएएफ, फोर्स वन, क्यूआरटी, दंगल नियंत्रण पथक, अॅण्टी ड्रोन पथक, होमगार्ड, मसुब जवानदेखील तैनात ठेवण्यात येणार आहेत.
मुंबईत गणपती विसर्जनादरम्यान मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यांवर ब्ल्यू बॉटल जेली फिश येण्याची शक्यता असल्याने भाविक आणि पर्यटकांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन दृष्टी लाइफ सेव्हिंग कंपनी प्रा. लि.चे महाव्यवस्थापक विक्रम शेलार यांनी केले आहे. गिरगाव, जुहू, आक्सा चौपाटी परिसरात जेलीफिशचा वावर आढळतो. यंदा पावसाळा संपत आला तरी अद्याप जेलीफिश मोठ्या प्रमाणात किनाऱ्याजवळ आलेले नाहीत. मात्र 25 सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी समुद्रकिनारी त्यांची उपस्थिती वाढू शकते, असा अंदाज शेलार यांनी व्यक्त केला. नागरिकांनी समुद्रात खोलवर उतरू नये, अनवाणी पाण्यात जाऊ नये तसेच समुद्रकिनारी फिरताना सावधगिरी बाळगावी. गणेश विसर्जनासाठी मोठ्या संख्येने भाविक किनाऱ्यांवर येत असल्याने जीवरक्षकांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करू नये.
ब्ल्यू बॉटल जेली फिश चावल्यास तीव्र वेदना, जळजळ आणि त्वचेवर चट्टे पडतात. सुदैवाने, हा दंश प्राणघातक नसतो, परंतु यामुळे होणारा त्रास खूप जास्त असू शकतो. दंश झालेल्या ठिकाणी अचानक आणि खूप जास्त प्रमाणात आग होते. ही वेदना साधारण एक ते दोन तास राहू शकते. तसेच जेलीफिशचे तंतू (टेंटॅकल्स) जेथे चिकटतात, तेथे त्वचेवर लाल किंवा निळसर रंगाचे लांब वळ उमटतात आणि सूज येते. काही वेळा काखेत किंवा जांघेत वेदना होतात. दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये गंभीर लक्षणे दिसतात. यामध्ये जर एखाद्याला जेलीफिशच्या विषाची तीव्र ॲलर्जी असेल तर श्वास घेण्यास त्रास होणे, छातीत दुखणे, मळमळ आणि चक्कर येणे यांसारखी गंभीर लक्षणे दिसू शकतात. वेदना कमी करण्यासाठी दंश झालेली जागा साधारण 20 मिनिटे गरम पाण्यात बुडवून ठेवा.
कफ परेड आणि बधवार पार्क परिसरात वाहतुकीची कोंडी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अतिमहत्त्वाच्या कामाव्यतिरिक्त या परिसरात प्रवास टाळावा. मेट्रो जंक्शनकडे जाणाऱ्या मार्गावर गणपती विसर्जनाच्या दिवशी वाहतूककोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना मेट्रो जंक्शनच्या दिशेने वाहतूक टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. गोल देऊळ ते पद्मश्री गोवर्धन बाप्पा चौक पटेल रोडदरम्यानची वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे. गिरगाव, ठाकूरद्वार, व्ही. पी. रोड, जेएसएस रोड, एस. व्ही. पी. रोड, राजाराम मोहन रॉय रोड आणि त्याकडे जाणाऱ्या मार्गांवर वाहतूककोंडी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तेथून प्रवास करण्याचे टाळावे.