/Explained: दोघांचा शॉक लागून तर एकाचा हार्ट अटॅकने मृत्यू; लालबागमधील गणेशभक्तांची गर्दी मॅनेज करण्याची जबाबदारी कोणाची? भाविकांची सुरक्षा वाऱ्यावर?

गणेशोत्सवात 'लालबागचा राजा'सह लालबाग, गिरगाव-परळ भागात विविध गणपतींच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक मुंबईत दाखल होतात. मात्र, आधीच अरुंद असलेल्या लालबाग परिसरातील रस्त्यांवर ठिकठिकाणी उभारण्यात आलेले विविध नामांकित कंपन्यांचे स्टॉल आणि त्यासाठी केलेली अतिक्रमणे यामुळे भाविकांना चालणेही मुश्कील झाले आहे. काळाचौकी महागणपती मंडळाच्या प्रवेशद्वाराजवळच धोकादायक पद्धतीने असलेल्या विद्युत वायरकडेही कुणाचे लक्ष गेले नाही का, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. अनंत चतुर्दशीपर्यंत सार्वजनिक गणेशोत्सवांसाठीची गर्दी वाढत जाणार असून त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचं आव्हान यंत्रणांसमोर असणार आहे.
काळाचौकी येथील दुर्घटनेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. भाविकांची मोठी गर्दी असलेल्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रत्येक बाबीची तपासणी होणे अपेक्षित असताना प्रवेशद्वाराजवळच विद्युत प्रवाहाची वायर धोकादायक अवस्थेत राहणे गंभीर मानले जात आहे. या वायरच्या संपर्कात येऊन आठ वर्षीय रागिणी यादवसह एका महिलेचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी स्टॉल चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला असला, तरी केवळ स्टॉल चालकावर कारवाई करून जबाबदारी संपते असा का. सवाल स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. मंडळाच्या परिसरात स्टॉल उभारण्यास परवानगी देताना विद्युत जोडणी, वायरिंग, सुरक्षित अंतर, गर्दीचे नियोजन आणि आपत्कालीन मार्ग यांची पाहणी कोण करणार? मंडळाकडून सर्व नियमांचे पालन होत आहे की नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.
'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी रांगेतच एका तरुण भाविकाचा मृत्यू झाला. ही धक्कादायक घटना 17 सप्टेंबर रोजी रात्री 11.40 वाजता घडली. जयदीप मेघराज नेमाडे असं 25 वर्षीय मयत तरुणाचं नाव आहे.
बहुसंख्य घरगुती गणपतींचे विसर्जन झाल्यामुळे अनंत चतुर्दशीपर्यंत सार्वजनिक मंडळांच्या गणपतींच्या दर्शनासाठी गर्दी वाढणार आहे. मंडळांचा व भाविकांचा उत्साह, भव्य सजावट आणि गणेशदर्शनाची ओढ यामुळे लालबाग-परळ परिसरात उत्सवाची रंगत वाढत असली तरी या गर्दीचे काटेकोर नियोजन व सुरक्षिततेचे आव्हान मंडळाचे कार्यकर्ते, पोलिस व सुरक्षा यंत्रणांपुढे आहे.
चिंचपोकळीचा चिंतामणी, लालबागचा राजा, गणेश गल्लीचा मुंबईचा राजा, तेजुकाया मेन्शन या विविध मंडळांच्या गणेश दर्शनासाठी भाविकांनी सकाळपासूनच रांगा लावल्या होत्या. दुपारनंतर या गर्दीत आणखी वाढ झाल्याने परिसरातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहनांचीही वर्दळ वाढून वाहतुकीचा वेग मंदावला होता. लालबाग, परळ, करी रोड, चिंचपोकळी आणि भारतमाता परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी झालेली दिसून आली. काळाचौकी येथे महागणपतीच्या मंडपासमोर घडलेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण लालबाग परिसरात पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था कडक केली होती. गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी पोलिसांकडून भाविकांना रांगेतूनच दर्शन घेण्याचे आवाहन केले जात होते.
चिंचपोकळीचा चिंतामणी आणि मुंबईचा राजा या दोन्ही ठिकाणी भाविकांनी अलोट गर्दी केली होती. तर तासनतास रांगेत उभे राहून भाविकांनी परळच्या राजाचेही दर्शन घेतले. करी रोडच्या ना. म. जोशी मार्गावरील विनायक मुंबईचा, करी रोडचा राजा, ऑर्थर रोडचा राजा या प्रसिद्ध गणेश मंडळांकडेही भाविकांनी मोर्चा वळवला. त्यामुळे या मार्गावर दिवसभर भाविकांची वर्दळ वाढली होती.
लालबाग आणि परळ परिसरामध्ये अनेक महत्त्वाची गणपती मंडळं आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने चिंचपोकळीचा चिंतामणी, लालबागचा राजा, गणेश गल्लीचा मुंबईचा राजा, तेजुकायाचा राजा, परळचा राजा, परळचा महाराजा, परळचा लंबोदर या गणेश मंडळाचा समावेश होतो. बहुतेक मंडळे एकमेकांपासून चालत जाण्याइतपत जवळ आहेत. अंदाजे एक ते अडीच किलोमीटरच्या परिघातच ही सर्व मंडळे आहेत. त्यामुळेच अनेकजण मित्रांसोबत आणि कुटुंबासोबत येताना यापैकी जास्तीत जास्त गणेश मंडळांमध्ये जाऊन बाप्पाचं दर्शन घेण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळेच या ठिकाणी दिवसा आणि रात्रीही तितकीच गर्दी असते. मुंबई उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भक्त या ठिकाणी दर्शनासाठी येतात.