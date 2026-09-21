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Explained: दोघांचा शॉक लागून तर एकाचा हार्ट अटॅकने मृत्यू; लालबागमधील गणेशभक्तांची गर्दी मॅनेज करण्याची जबाबदारी कोणाची? भाविकांची सुरक्षा वाऱ्यावर?

काळाचौकी येथील महागणपती येथे शॉक लागून दोघांचा मृत्यू झाल्यानंतर लालबाग आणि परळ भागातील गणेशोत्सवासाठी होणाऱ्या गर्दीच्या सुरक्षेसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 21, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:32 AM IST
Explained: दोघांचा शॉक लागून तर एकाचा हार्ट अटॅकने मृत्यू; लालबागमधील गणेशभक्तांची गर्दी मॅनेज करण्याची जबाबदारी कोणाची? भाविकांची सुरक्षा वाऱ्यावर?
Image Credit: रोज इथे लाखोंच्या संख्येनं भक्त येतात (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य पीटीआयवरुन)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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