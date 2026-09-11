/Explained: वडखळ नाका, मुंबई-गोवा महामार्गावर ट्रॅफिकमध्ये अडकायची भीती? कोकणात जाण्यासाठी वापरा हे पर्यायी मार्ग; सुस्साट होईल प्रवास

मुंबईकरांना आता वेध लागलेत बाप्पाच्या आगमनाचे. गणेशोत्सवासाठी लाखो मुंबईकर कोकणात जातात. मुंबईतून कोकणात जाण्यासाठी एसटी बस आणि ट्रेन दोन्हींची तिकीटे फुल्ल झाली आहेत. त्यामुळं कोकणकरांना रस्तेमार्गे जाण्याशिवाय पर्याय नाही. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाहीये. त्यामुळं येथे मोठ्या वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागतो. मात्र कोकणकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका व्हावी यासाठी आता पर्यायी मार्गांचा पर्याय देण्यात आला आहे. कोणते आहेत हे पर्यायी मार्ग जाणून घेऊयात.
गणेशोत्सवासाठी कोकणाच्या दिशेने निघालेल्या हजारो गणेशभक्तांना गेल्या वर्षी मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूककोंडीचा मनस्ताप सहन करावा लागला होता. यंदा अशी कोंडी टाळण्यासाठी रायगड पोलिसांनी पर्यायी मार्गांचे नियोजन केले आहे. गेल्या वर्षी कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या वाहनांच्या माणगावजवळ सुमारे तीन किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या होत्या. परतीच्या प्रवासात माणगाव परिसरात सात ते आठ किलोमीटरपर्यंत वाहने खोळंबली होती. अवघ्या दहा मिनिटांचे अंतर पार करण्यासाठी तासभर लागला होता.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर यंदा विविध टप्प्यांवर वाहतूक रखडल्यास कोणत्या मार्गाने वाहतूक वळवायची, याचे नियोजन रायगड पोलिसांनी केले आहे. कोकणात जाणाऱ्या हलक्या वाहनांनी नागोठणे येथील कामत हॉटेल ते रुची हॉटेल फ्लायओव्हरवरून जावे, तर मोठ्या वाहनांनी सर्व्हिस रोडने जावे, असे सांगण्यात आले आहे.
माणगाव येथे एचपी पेट्रोल पंपाच्या पुढे डाव्या बाजूला पर्यायी बस स्थानक आणि सुविधा केंद्र उभारण्यात आले आहे. माणगाव येथील एसटी स्थानकात जाणार नाहीत. बस स्थानकासमोरच त्या उभ्या राहतील आणि प्रवाशांनी तेथेच उतरावे, असे पोलिसांनी सांगितले
>> पेणपुढे कोंडी झाल्यासः तरणखोप-पेण बायपास-गागोदे-वरसई-पाली फाटामार्गे वाकण
>> वडखळ येथे कोंडी झाल्यासः पोयनाड-पेझारी-कुईस-नागोठणे-वाकण मार्गे वाकण किंवा रोहामार्गे कोलाड
>> नागोठणे येथे कोंडी झाल्यासः वेलशेत-वरवटणे-भिसेखिंड मार्गे वाकण किंवा रोहामार्गे कोलाड
>> वाकणपढे कोंडी झाल्यासः पाली-नांदगाव-सुतारवाडी मार्गे किंवा निजामपूरमार्गे माणगाव
>> कोलाड येथे कोंडी झाल्यास: कोलाड-सुतारवाडी-निजामपूर- माणगाव.
>> माणगाव येथे कोंडी झाल्यासः मोरबा नाका-गोरेगाव मार्गे लोणेरे
>> लोणेरे फाटा येथे कोंडी झाल्यासः गोरेगाव-आंबेत-महाड
>> राजेवाडी फाटा ते पोलादपुरदरम्यान कोंडी झाल्यास : टोळ फाटा-विन्हेरेमार्गे खेड
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात येणाऱ्या गणेशभक्तांचा प्रवास सुखकर आणि सुरक्षित व्हावा, तसेच मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 वरील वाहतूक कोंडी टाळता यावी, यासाठी राज्य सरकारने अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घातले आहेत. मूर्ती आगमन व पूर्वतयारीचा प्रवासः 11 सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री 12.01 वाजल्यापासून ते 15 सप्टेंबर रोजी रात्री 11 वाजेपर्यंत.
पाच दिवसांच्या गणपती विसर्जनानंतरचा परतीचा प्रवासः 18 सप्टेंबर रोजी सकाळी 8 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत. गौरी-गणपती विसर्जनानंतरचा परतीचा प्रवास: 19 सप्टेंबर रोजी सकाळी 8 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत तसेच 20 सप्टेंबर रोजी रात्री 11 वाजेपर्यंत. अनंत चतुर्दशीचा विसर्जन व परतीचा प्रवासः 25 सप्टेंबर रोजी सकाळी 8 वाजल्यापासून ते 26 सप्टेंबर रोजी रात्री 8 वाजेपर्यंत हे निर्बंध असणार आहेत.
गणेशोत्सवाच्या काळात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी रायगड पोलिसांनी विशेष नियोजन केले आहे. मुंबई- गोवा महामार्गावर पोलिस कर्मचारी आणि पोलिस मित्र स्वयंसेवक तैनात करण्यात येणार आहेत. यासह माणगाव शहराबाहेर तात्पुरते एसटी स्टँड उभारण्यात आले आहे.
गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या पार्श्वभूमीवर 11 ते 27 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत कोकणात गणेशभक्तांच्या वाहनांना विविध पथकर नाक्यांवर पथकरातून सवलत देण्यात येणार आहे. मुंबई-बंगळुरू (रा. म. 48), मुंबई-गोवा (रा. म. 66) राष्ट्रीय महामार्गासह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील मार्ग तसेच अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतू मार्गावर जाताना व येताना ही सवलत लागू राहणार आहे.
>> पाससाठी ही कागदपत्रे आवश्यक
>> वाहनाची सर्व वैध कागदपत्रे
>> कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती
>> वाहन क्रमांक व चालकाचे नाव
>> नवी मुंबईसह पनवेल संबंधित पोलीस ठाणे, वाहतूक पोलीस चौकी किंवा आरटीओ कार्यालयाशी साधा संपर्क