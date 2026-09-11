Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Explained: वडखळ नाका, मुंबई-गोवा महामार्गावर ट्रॅफिकमध्ये अडकायची भीती? कोकणात जाण्यासाठी वापरा हे पर्यायी मार्ग; सुस्साट होईल प्रवास

Explained: वडखळ नाका, मुंबई-गोवा महामार्गावर ट्रॅफिकमध्ये अडकायची भीती? कोकणात जाण्यासाठी वापरा हे पर्यायी मार्ग; सुस्साट होईल प्रवास

कोकणात जायला निघालात. पण मुंबई-गोवा महामार्ग भयंकर वाहतूक कोंडी आहे. पण टेन्शन घेऊ नका या पर्यायी मार्गांचा वापर करा.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 11, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:05 AM IST
Explained: वडखळ नाका, मुंबई-गोवा महामार्गावर ट्रॅफिकमध्ये अडकायची भीती? कोकणात जाण्यासाठी वापरा हे पर्यायी मार्ग; सुस्साट होईल प्रवास
Image Credit: mumbai goa highway traffic

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भीषण अपघात! ट्रक आणि पिकअप व्हॅनची जोरदार धडक, 7 जण जागीच ठार
2
3
4
5