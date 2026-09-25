Explained: गणपतीचं विसर्जन का करतात? विसर्जन केलं नाही तर काय? 99% लोकांना याची कल्पनाच नाही

आज मोठ्या उत्साहामध्ये 'गणपती बप्पा मोरया... पुढच्या वर्षी लवकर या...' म्हणत लाडक्या गणरायाला भक्त निरोप देत आहेत. सकाळपासूनच मुंबई, पुणे, नागपुरसारख्या मोठ्या शहरांबरोबरच राज्यातील अनेक भागांमध्ये मोठ्या मंडळांपासून ते घरगुती गणपतींचं विसर्जन केलं जात आहे. सोशल मीडियावर गणपती बाप्पाला निरोप देताना लहान मुलं भावुक झाल्याचे अनेक फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. गणपती गेल्यानंतर रिकामं मखरं, शांत झालेलं घर असे अनेक रिल आणि व्हिडीओ व्हायरल होताना दिसत आहेत. मात्र या साऱ्यादरम्यान एक प्रश्न चर्चेत आहे तो म्हणजे गणपतीचं विसर्जन का करतात? गणपतीचं विसर्जन केलं नाही तर? याचबद्दल जाणून घेऊयात...
गणेश चतुर्थीच्या उत्सवानंतर गणपती बाप्पांची मूर्ती पाण्यात विसर्जित करण्याची परंपरा आहे. यामागे पौराणिक, धार्मिक आणि तात्त्विक असे अनेक अर्थ आहेत. त्यापैकी आपण काही महत्त्वाचे संदर्भ आणि अर्थ समजून घेऊयात. महाभारत लिहून काढण्यासंदर्भातील प्रसिद्ध दंतकथेनुसार महर्षी वेदव्यास यांनी महाभारत लिहिण्यासाठी गणरायाला आवाहन केले. गणपतीने पण अट घातली की, एकदा लेखन सुरू झाले की ते थांबणार नाहीत. दहा दिवस सतत लेखन केल्याने गणपतीच्या शरीराचे तापमान वाढले. त्यानंतर व्यासांनी त्यांना पाण्यात स्नान घातले (किंवा विसर्जित केले) जेणेकरून तापमान कमी होईल. तेव्हापासून दहा दिवस पूजा करून अनंत चतुर्दशीला विसर्जन करण्याची प्रथा सुरू झाली, असे मानले जाते.
आता गणेश विसर्जनाच्या धार्मिक आणि आध्यात्मिक अर्थासंदर्भात बोलायचं झालं तर, गणेश चतुर्थीला प्राणप्रतिष्ठा करून गणपतींना घरात किंवा मंडपात आमंत्रित केले जाते. पूजेचा कालावधी दीड दिवस, तीन दिवस, पाच दिवस, सात दिवस किंवा 10 दिवसांचा असतो. हा कालावधी संपल्यानंतर गणरायांना त्यांच्या मूळ स्थानी म्हणजेच कैलास पर्वतावर परत पाठवले जाते. विसर्जन हे त्यांच्या प्रस्थानाचे प्रतीक मानले जाते. मातीची मूर्ती पाण्यात विलीन होणे हे जीवनात काहीही कायमस्वरुपी नसतं याचं स्मरण करून देते. स्वरूप नष्ट होते, पण आशीर्वाद आणि भक्ती कायम राहते, असा संदेश यामधून अभिप्रेत असतो. तसेच विसर्जन हे निर्मिती, पालन आणि विलय या चक्राचे प्रतीक असल्याचेही मानले जाते. मातीची मूर्ती निसर्गात म्हणजेच पंचमहाभूतांमध्ये परत जाते म्हणजेच विलीन होते अशा अर्थानेही विसर्जनाकडे पाहिलं जातं. विघ्ने दूर करणारा विघ्नहर्ता सोबत घरातील सर्व अडथळे आणि दु:ख घेऊन जातो असंही मानतात. भाविकांच्या मते, विसर्जनाच्या वेळी गणपती त्यांच्यासोबत घरातील अडथळे, नकारात्मकता आणि दुःख घेऊन जातात. त्यामुळेच बाप्पांचं विसर्जन महत्त्वाचं ठरतं.
आता याची थोडी प्रॅक्टीकल म्हणजेच व्यावहारिक बाजू समजून घेतली तर पारंपरिक मातीच्या मूर्ती पाण्यात विरघळतात आणि निसर्गात विलीन होतात. म्हणूनच प्लास्टर ऑफ पॅरिस किंवा प्लास्टिकच्या मूर्ती टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर विसर्जन म्हणजे फक्त 'निरोप' नाही, तर परत येण्याची अपेक्षा असलेला गणरायाला दिलेला आदरपूर्ण निरोप आहे. म्हणूनच लोक 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या!' अशा घोषात बाप्पाला निरोप देतात.
काही लोक 'वैज्ञानिक कारण' म्हणून मातीची मूर्ती पाण्यात विरघळून पंचमहाभूतांमध्ये पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश विलीन होते, असं सांगतात. पण हे आध्यात्मिक तात्त्विक व्याख्येत मोडतं. हेच सृष्टी-स्थिती-प्रलय चक्राचे प्रतीक मानले जाते. प्राणप्रतिष्ठा झालेल्या मूर्तीतील 'चैतन्य' किंवा ऊर्जा पाण्यात मिसळून वातावरण शुद्ध होते, असे काही आध्यात्मिक मान्यता आहे.
गणपतीच्या मूर्तीचे विसर्जनच केले नाही तर काय होते? हा प्रश्न पडणं सहाजिक आहे. खरं तर याबाबत धार्मिक परंपरा आणि व्यावहारिक बाजू वेगवेगळ्या आहेत. धार्मिक तसेच शास्त्रीय दृष्टिकोनातून ज्या मातीच्या मूर्तीमध्ये प्राणप्रतिष्ठा केली जाते तिचे ठराविक दिवसांनंतर विसर्जन करणे आवश्यक मानले जाते. आवाहन करून गणपतींना घरात आमंत्रित केले जाते. पूजेचा कालावधी संपल्यानंतर उत्तर पूजा करून त्यांना त्यांच्या स्थानी (कैलास पर्वतावर) परत पाठवणे ही पद्धत आहे. विसर्जन न केल्यास पूजा अपूर्ण मानली जाते.
काही परंपरांनुसार, विसर्जन न केल्याने 'दोष' लागतो किंवा घरात अडचणी येऊ शकतात, असे सांगितले जाते. मात्र ही प्रामुख्याने मौखिक माध्यमातून निर्माण झालेला समज आहे. विसर्जन न केल्याने कोणतीही तात्काळ 'शाप' किंवा मोठी आपत्ती येते, असे आधुनिक विज्ञान किंवा स्पष्ट शास्त्र सांगत नाही. ही बाब श्रद्धा आणि कुळाचारानुसार असते. धातू, दगड, संगमरवर, चांदी अशा स्थायी स्वरुपाची मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जात असेल तर तिचे कधीही विसर्जन केले जात नाही. ती नियमित पूजेसाठी ठेवली जाते. ती वर्षभर घरातील मंदिरात असते.
मूर्तीचे विसर्जनच केले नाही तर काय या गोष्टीकडे प्रॅक्टिकल पद्धतीने पाहिल्यास मातीची मूर्ती जास्त दिवस घरात ठेवल्यास ती कोरडी पडून तिला तडे जाऊ शकतात. प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती टिकते, पण ती जागा व्यापते आणि पर्यावरणाला हानिकारक असते. मूर्तीचे विसर्जन न करणे परंपरेनुसार अपूर्ण मानले जाते. म्हणूनच गणरायाच्या मूर्तीचं विसर्जन केलं जातं. मात्र वर नमूद केल्याप्रमाणे स्थायी मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करणाऱ्यांना विसर्जनाची गरज नसते.
(टीप - ही सर्व माहिती समान्य माहितीवर आधारित आहे. 'झी 24 तास' कोणत्याही पद्धतीचा दावा करत नाही.)