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Explained: गणपतीचं विसर्जन का करतात? विसर्जन केलं नाही तर काय? 99% लोकांना याची कल्पनाच नाही

10 दिवसानंतर गणपतीचं विसर्जन केलं जातं. अनेकदा विसर्जनाच्या वेळेस लहान मुलेच नाही तर मोठ्यांनाही अश्रू अनावर होतात. मग असं असतानाच अनेकदा विसर्जन का करतात? विसर्जन केलं नाही तर काय? असे प्रश्न पडतात. याच प्रश्नांची उत्तर जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 25, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:16 PM IST
Explained: गणपतीचं विसर्जन का करतात? विसर्जन केलं नाही तर काय? 99% लोकांना याची कल्पनाच नाही
Image Credit: गणपतीचं दहाव्या दिवशी विसर्जन करतात (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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